GOAL
Traduit par
Chad Johnson et Raheem Taylor-Parkes lanceront « The Late Run with Ochocinco » de GOAL le 26 février
- GOAL
La passion de Johnson pour le football
L'amour de Johnson pour le football a commencé dès son enfance à Miami. Il lui a suffi de voir Diego Maradona à son apogée pour devenir accro à ce sport, et depuis, il a vécu une incroyable aventure dans le monde du football, d'abord en tant que fan, puis en tant que joueur.
L'ancien wide receiver de la NFL est l'un des joueurs de football américain les plus populaires de tous les temps, ayant mené une carrière légendaire principalement au sein des Cincinnati Bengals et ayant joué dans la NFL pendant 11 saisons. Cependant, il ne s'est jamais trop éloigné du football. En 2011, pendant le lock-out de la NFL, il a passé quatre jours à l'essai au Sporting Kansas City et, en 2018 et 2019, il a joué en NPSL pour le club de sa ville natale, le Boca Raton FC. Depuis, il est analyste pour Fox lors de la Coupe du monde 2022, tout en jouant dans le Soccer Tournament, où il sera de nouveau présent cet été avec Villarreal.
À l'approche de la Coupe du monde 2026, Johnson estime que le football américain entre dans une phase décisive.
« Le football a été mon premier amour », explique Johnson. « Pendant les intersaisons de la NFL, je traversais l'Atlantique pour voir jouer des joueurs comme [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi. Ce que nous voyons actuellement aux États-Unis est une tempête parfaite qui contribuera à consolider la popularité du football en Amérique. J'ai joué au Super Bowl XLVI, mais ce qui va se passer en juin et juillet équivaudra à 100 Super Bowls, et cela va encore renforcer cet engouement.
J'ai hâte de voir ce que les fans pensent de l'émission et de partager mon amour pour ce sport et celui de nos invités, et de pouvoir le faire avec un partenaire comme GOAL. »
- GOAL
La nouvelle émission
L'émission, qui sera coanimée par Raheem Taylor-Parkes, de FootballCo, proposera une immersion dans la dimension culturelle du football à travers des conversations avec certaines des plus grandes stars et certains des plus grands fans de ce sport. Johnson et Taylor-Parkes ne s'intéresseront pas aux tactiques ou aux résultats, mais plutôt aux sentiments et aux émotions qui définissent l'amour des gens pour le football.
Jason Wagenheim, PDG de Footballco, a déclaré : « Ce qui rend The Late Run différent, c'est que nous n'essayons pas de reproduire les médias traditionnels consacrés au football. Chad apporte un regard tout à fait unique, et les conversations vont bien au-delà des tactiques pour aborder la musique, le divertissement et la culture mondiale. Aux États-Unis, la culture influence autant les fans de football que ce qui se passe sur le terrain, et cette émission reflète cette réalité. Que vous soyez un fan de longue date ou un novice, The Late Run vous offre une perspective que vous ne trouverez nulle part ailleurs. »
- GOAL
La liste des invités
The Late Run a déjà réuni certains des plus grands noms du sport et de la culture pour la première saison de l'émission. La série débutera par une conversation avec l'un des plus grands comédiens au monde, Kreischer, mais accueillera également des invités aux perspectives très variées sur le football.
Parmi eux, on retrouvera d'anciens joueurs comme Ferdinand et Piqué, ainsi que des joueurs actuels comme la star de l'équipe nationale féminine américaine Midge Purce. The Late Run mettra également en vedette certains des plus grands fans du jeu, notamment les stars du football américain Cliff Avril et Cam Little.
- GOAL
Et ensuite ?
La série sera diffusée sur YouTube et publiée sur différentes plateformes de podcast. Ne manquez pas les extraits de l'émission sur les réseaux sociaux de GOAL, notamment sur les nouveaux comptes dédiés au contenu de Late Run.
The Late Run with Ochocinco débute le 26 février. Retrouvez les épisodes hebdomadaires sur YouTube : @thelaterunshow, ou sur les podcasts Apple et Spotify.
Publicité