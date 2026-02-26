Chad Johnson et Raheem Taylor-Parkes lanceront « The Late Run with Ochocinco » de GOAL le 26 février

L'amour de Johnson pour le football a commencé dès son enfance à Miami. Il lui a suffi de voir Diego Maradona à son apogée pour devenir accro à ce sport, et depuis, il a vécu une incroyable aventure dans le monde du football, d'abord en tant que fan, puis en tant que joueur.

L'ancien wide receiver de la NFL est l'un des joueurs de football américain les plus populaires de tous les temps, ayant mené une carrière légendaire principalement au sein des Cincinnati Bengals et ayant joué dans la NFL pendant 11 saisons. Cependant, il ne s'est jamais trop éloigné du football. En 2011, pendant le lock-out de la NFL, il a passé quatre jours à l'essai au Sporting Kansas City et, en 2018 et 2019, il a joué en NPSL pour le club de sa ville natale, le Boca Raton FC. Depuis, il est analyste pour Fox lors de la Coupe du monde 2022, tout en jouant dans le Soccer Tournament, où il sera de nouveau présent cet été avec Villarreal.

À l'approche de la Coupe du monde 2026, Johnson estime que le football américain entre dans une phase décisive.

« Le football a été mon premier amour », explique Johnson. « Pendant les intersaisons de la NFL, je traversais l'Atlantique pour voir jouer des joueurs comme [Cristiano] Ronaldo et [Lionel] Messi. Ce que nous voyons actuellement aux États-Unis est une tempête parfaite qui contribuera à consolider la popularité du football en Amérique. J'ai joué au Super Bowl XLVI, mais ce qui va se passer en juin et juillet équivaudra à 100 Super Bowls, et cela va encore renforcer cet engouement.

J'ai hâte de voir ce que les fans pensent de l'émission et de partager mon amour pour ce sport et celui de nos invités, et de pouvoir le faire avec un partenaire comme GOAL. »