Cette fois, il n'y a plus de doute : Mbappé marche sur les traces de Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Kylian Mbappé enchaîne les performances impressionnantes au Real Madrid. Est-il en train de devenir le successeur naturel de Cristiano Ronaldo ?

Depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo. Posters accrochés aux murs de sa chambre, gestes techniques imités sur les terrains d’enfance, le Portugais était son modèle absolu. Aujourd’hui, l’histoire semble se boucler : sous le maillot du Real Madrid, Mbappé ne se contente plus d’idolâtrer Ronaldo, il suit ses traces. Ses performances, dignes des plus grandes heures du quintuple Ballon d’Or, dessinent une filiation évidente, non plus seulement rêvée, mais bel et bien concrétisée.

Ces derniers temps, du côté de la Casa Blanca, le Français a franchi un cap décisif. Après un début de saison marqué par des ajustements nécessaires et une adaptation poussive, l’attaquant français s’impose désormais comme un joueur incontournable. Et, à bien des égards, ses performances rappellent celles de CR7 à son apogée sous le maillot madrilène. Alors, Mbappé est-il en train de se « cristianiser » ?