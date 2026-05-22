« Cette célébration était évidemment un hommage à Memphis Depay »

Le milieu de terrain marocain a permis à son équipe d'arracher un match nul crucial lors de la rencontre de la Copa Libertadores contre Peñarol à Montevideo, puis s'est immédiatement penché sur l'avenir de Memphis au Corinthians.

Labyad a célébré son but égalisateur en imitant la célébration emblématique de Depay, doigts dans les oreilles, puis a aussitôt utilisé les médias brésiliens pour mettre la pression sur la direction du club concernant l’avenir de l’international néerlandais. Le contrat de l’ancien attaquant du FC Barcelone arrivant bientôt à échéance, le groupe s’est donc exprimé d’une seule voix pour réclamer son maintien au club.