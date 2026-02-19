Cesc Fabregas présente ses excuses après une violente altercation avec Max Allegri en bordure du terrain, le manager de l'AC Milan ayant prétendument traité l'entraîneur de Côme d'« enfant »

S'adressant aux médias sur un ton repentant, Fabregas a expliqué que son intervention était née dans le feu de l'action plutôt que par malveillance. « Je demande pardon parce que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, j'ai fait quelque chose d'antisportif. Nous avons volé le ballon, mais j'ai touché [Saelemaekers] un peu sous le coup de l'émotion. Comme l'a dit [le patron de l'Inter, Christian] Chivu l'autre jour : pas de mains, surtout pour l'entraîneur. Nous ne pouvons pas faire ça. J'espère ne plus jamais refaire une chose pareille. »

Allegri était beaucoup moins enclin à laisser passer l'incident, critiquant vertement le comportement du jeune Espagnol. « Il s'est excusé ? Je vois, donc si quelqu'un court le long de la ligne la prochaine fois, je ferai un tacle glissé et j'irai moi aussi. Je suis allé défendre Saelemaekers, le joueur a réagi et à ce moment-là, un joueur de Côme s'est approché de moi, je ne sais pas qui c'était, mais il ne s'est rien passé. »

L'entraîneur milanais a poursuivi en suggérant que Fabregas avait encore beaucoup à apprendre sur la discipline requise dans le rôle d'entraîneur. « Quand vous êtes sur le terrain, vous devez être respectueux envers l'arbitre et envers les équipes. Il y a eu un échange entre les entraîneurs. C'est un très jeune entraîneur. Je lui souhaite de remporter beaucoup de victoires dans sa carrière, car il a toutes les qualités pour y parvenir. »

Malgré cette friction, Fabregas a trouvé un moment de grâce pour faire l'éloge du maestro milanais de 41 ans, Luka Modric. « C'est un vrai plaisir de le voir jouer. Je l'ai félicité... que pouvais-je faire d'autre ? C'est un phénomène, c'est un privilège de l'avoir en Serie A. Nous avons essayé de le presser fort, avec des contacts physiques, mais cela ne l'a pas dérangé. Contre deux, contre quatre, il trouve toujours la solution. »