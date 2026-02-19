AFP
Cesc Fabregas présente ses excuses après une violente altercation avec Max Allegri en bordure du terrain, le manager de l'AC Milan ayant prétendument traité l'entraîneur de Côme d'« enfant »
Agitation sur la ligne de touche à San Siro
Mercredi soir, la zone technique du stade San Siro s'est transformée en théâtre d'un intense drame lorsque l'AC Milan et Côme ont disputé un match nul 1-1 houleux. Les tensions entre les deux bancs ont atteint leur paroxysme au cours d'un match marqué par des frictions tactiques et des affrontements personnels, avec l'entraîneur milanais Allegri et l'entraîneur de Côme Fabregas au centre d'une tempête passionnée.
Le principal point de friction s'est produit lorsque Fabregas, furieux qu'Alexis Saelemaekers ait échappé à un deuxième carton jaune, a semblé prendre les choses en main. Alors que l'ailier belge tentait de lancer une transition, l'entraîneur espagnol l'a physiquement bloqué, lui saisissant apparemment le maillot pour l'empêcher d'avancer. Cette violation du protocole a déclenché une réaction furieuse du banc milanais, entraînant une bagarre générale et un carton rouge pour Allegri.
Vétéran contre débutant
Malgré les excuses formulées après le match, l'atmosphère restait palpable, empreinte d'une animosité persistante. Les germes de ce conflit avaient été semés lors de la première rencontre entre les deux clubs au Stadio Sinigaglia plus tôt dans la saison, mais ces frustrations ont explosé au grand jour lors du match retour à Milan. Ce résultat fait perdre encore du terrain au Milan dans la course au titre, un fait qu'Allegri a tenté de minimiser malgré sa frustration visible.
Les deux entraîneurs se seraient croisés dans les couloirs étroits menant à la salle de conférence de presse, où un autre échange verbal aurait eu lieu. Allegri aurait dit à son homologue de Côme dans le tunnel : « Tu es un enfant qui a commencé comme entraîneur. » Allegri, toujours aussi expérimenté, a présenté l'incident comme un manquement disciplinaire plutôt que comme une simple explosion émotionnelle.
Échange de mots après coup
S'adressant aux médias sur un ton repentant, Fabregas a expliqué que son intervention était née dans le feu de l'action plutôt que par malveillance. « Je demande pardon parce que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, j'ai fait quelque chose d'antisportif. Nous avons volé le ballon, mais j'ai touché [Saelemaekers] un peu sous le coup de l'émotion. Comme l'a dit [le patron de l'Inter, Christian] Chivu l'autre jour : pas de mains, surtout pour l'entraîneur. Nous ne pouvons pas faire ça. J'espère ne plus jamais refaire une chose pareille. »
Allegri était beaucoup moins enclin à laisser passer l'incident, critiquant vertement le comportement du jeune Espagnol. « Il s'est excusé ? Je vois, donc si quelqu'un court le long de la ligne la prochaine fois, je ferai un tacle glissé et j'irai moi aussi. Je suis allé défendre Saelemaekers, le joueur a réagi et à ce moment-là, un joueur de Côme s'est approché de moi, je ne sais pas qui c'était, mais il ne s'est rien passé. »
L'entraîneur milanais a poursuivi en suggérant que Fabregas avait encore beaucoup à apprendre sur la discipline requise dans le rôle d'entraîneur. « Quand vous êtes sur le terrain, vous devez être respectueux envers l'arbitre et envers les équipes. Il y a eu un échange entre les entraîneurs. C'est un très jeune entraîneur. Je lui souhaite de remporter beaucoup de victoires dans sa carrière, car il a toutes les qualités pour y parvenir. »
Malgré cette friction, Fabregas a trouvé un moment de grâce pour faire l'éloge du maestro milanais de 41 ans, Luka Modric. « C'est un vrai plaisir de le voir jouer. Je l'ai félicité... que pouvais-je faire d'autre ? C'est un phénomène, c'est un privilège de l'avoir en Serie A. Nous avons essayé de le presser fort, avec des contacts physiques, mais cela ne l'a pas dérangé. Contre deux, contre quatre, il trouve toujours la solution. »
À la recherche du calme
L'AC Milan doit désormais détourner son attention des incidents survenus sur la touche et se concentrer à nouveau sur le classement de la Serie A, où il s'accroche désespérément au peloton de tête dans la course au titre. La perte de deux points à domicile est un coup dur pour les ambitions d'Allegri, et l'entraîneur risque probablement une suspension après son expulsion lors de la bagarre.
Pour Fabregas et Côme, le point obtenu à San Siro est une déclaration d'intention forte, prouvant qu'ils peuvent rivaliser avec les géants italiens même si leurs méthodes dépassent parfois les limites. L'entraîneur espagnol aura à cœur de dépasser la controverse et de se concentrer sur l'évolution tactique de son équipe, qui a montré des éclairs de génie grâce à Paz avant que le chaos ne s'installe.
La résilience de Milan sera mise à l'épreuve lors de son prochain match contre Parme dimanche, tandis que Côme cherchera à poursuivre sur sa lancée contre la Juventus samedi.
