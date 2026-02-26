Getty Images Sport
Traduit par
Cesc Fabregas et Côme jouent « le meilleur football » tandis que Thierry Henry critique l'entraîneur de l'Inter Christian Chivu pour l'élimination de la Ligue des champions contre Bodo/Glimt
Henry salue Côme et critique l'Inter
Les aspirations européennes de l'Inter ont été réduites à néant après une élimination dévastatrice et imprévue de la Ligue des champions face à l'équipe norvégienne de Bodo/Glimt, qui s'est imposée 2-1 en Italie pour se qualifier avec un avantage cumulé de 5-2. Cet échec a suscité une évaluation cinglante de la part de la légende d'Arsenal Henry sur CBS Sports Golazo, où il a livré une critique sans détour de la situation actuelle des Nerazzurri sous la houlette de Christian Chivu. Dans un revirement remarquable qui met en évidence l'évolution du football italien, Henry a affirmé avec audace que le football le plus esthétique et le plus innovant ne se trouve plus dans le stade historique de San Siro, mais plutôt dans l'ambitieux club de Côme, dirigé par le visionnaire Fabregas.
Henry a souligné que si l'Inter occupe confortablement la première place de la Serie A, sa domination semble presque accidentelle. « L'Inter est premier en Italie presque par défaut », a-t-il déclaré. « Nous en parlons depuis longtemps. L'équipe qui joue actuellement le meilleur football en Italie est Côme. Nous pouvons discuter des budgets et de la qualité des effectifs, mais c'est la situation actuelle. Vous m'avez déjà demandé la semaine dernière où en étaient les équipes italiennes, et malheureusement, la situation est claire.
« Bodo/Glimt est une bonne équipe, sans aucun doute. Mais l'Inter a perdu son entraîneur, et repartir avec un nouveau n'est pas facile. Ce n'est pas une attaque contre Chivu : la question était de savoir s'il y aurait des critiques. Oui, en Ligue des champions, oui. Moins en championnat, car ils ont un avantage significatif. »
- AFP
L'Inter perd son chemin après Inzaghi
Une grande partie de l'analyse tactique d'Henry s'est concentrée sur la disparition totale de l'identité fluide et sophistiquée établie par l'ancien entraîneur Simone Inzaghi, qui est parti en Arabie saoudite l'été dernier. Henry a exprimé sa profonde inquiétude face à la régression observée depuis que Chivu a pris les rênes. « Tactiquement, l'Inter est différent. On ne voit plus cette construction avec les trois défenseurs centraux qui montent au milieu de terrain, ces mouvements qui les rendaient imprévisibles », a-t-il expliqué. « L'Inter de Simone Inzaghi était prêt pour les grands matchs européens, même s'il avait parfois du mal contre des équipes moins bien classées. Celui-ci semble au contraire avoir un peu de mal contre tout le monde, du moins en Europe. »
Il a également remis en question les choix du manager en matière de personnel et le timing de ses remplacements, suggérant que l'obsession de la rotation nationale a gravement nui à l'harmonie de l'équipe et à sa préparation pour les exigences cruciales de la Ligue des champions.
« Chivu devra expliquer certains choix : pourquoi tant de joueurs n'ont-ils pas joué ? Pourquoi certains remplacements sont-ils arrivés si tard ? », a-t-il demandé avec insistance. « Il est vrai qu'il y avait le match contre Lecce et que l'objectif était d'obtenir une avance de 10 points en championnat - et maintenant, ils ont effectivement 10 points d'avance. Mais si nous parlons de la Serie A, il n'y a pas grand-chose à dire : ils sont en tête du classement avec une grande avance. Si nous parlons de la Ligue des champions, cependant, des questions se posent inévitablement. »
Gagner à domicile, échouer en Europe
Malgré les vives critiques adressées au staff technique, l'Inter reste en bonne voie pour remporter le Scudetto, avec une avance confortable de 10 points en Serie A. Cela crée un étrange paradoxe au cœur de leur saison : une suprématie nationale côtoyant un profond échec européen. Henry a suggéré que si la politique de rotation intensive de Chivu a été efficace pour maintenir la position du club en championnat, elle a également été une arme à double tranchant, empêchant l'équipe de développer la cohésion nécessaire pour les matchs à élimination directe à enjeux élevés.
Le manque de continuité a empêché l'Inter de fonctionner comme une unité cohésive, une lacune qui a été impitoyablement exploitée sur la scène continentale. En fin de compte, le poids de cette élimination de la Ligue des champions restera le récit déterminant de la saison. Henry a conclu par un avertissement sévère, affirmant que l'attention portée à Chivu ne proviendra pas seulement du fait de l'élimination, mais aussi de la manière dont elle s'est produite. « Juger Chivu uniquement parce qu'il n'est pas allé loin en Ligue des champions ? Peut-être pas », a conclu Henry. « Mais ce qui compte, c'est contre qui vous êtes éliminé et surtout comment vous êtes éliminé... en Ligue des champions, les questions vont se poser. »
- Getty Images Sport
La route à parcourir pour l'Inter
Après leur élimination humiliante de la Ligue des champions, l'Inter est déterminé à redresser la barre lors de son prochain match contre Gênes, samedi prochain au stade Giuseppe Meazza. L'entraîneur Chivu aborde ce match en sachant pertinemment qu'il n'y a plus droit à l'erreur, surtout après le coup dur porté à la confiance des supporters suite à la défaite surprise contre Bodo/Glimt. Malgré l'amertume de son élimination européenne, l'Inter a une occasion en or de consolider sa position au niveau national. Il est actuellement en tête du classement avec 64 points, conservant une confortable avance de 10 points sur son rival direct, l'AC Milan, qui totalise 54 points. L'objectif principal de cette rencontre sera de retrouver sa stabilité et de réaffirmer sa domination absolue sur la Serie A.
Publicité