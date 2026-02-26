Cesc Fabregas et Côme jouent « le meilleur football » tandis que Thierry Henry critique l'entraîneur de l'Inter Christian Chivu pour l'élimination de la Ligue des champions contre Bodo/Glimt

Les aspirations européennes de l'Inter ont été réduites à néant après une élimination dévastatrice et imprévue de la Ligue des champions face à l'équipe norvégienne de Bodo/Glimt, qui s'est imposée 2-1 en Italie pour se qualifier avec un avantage cumulé de 5-2. Cet échec a suscité une évaluation cinglante de la part de la légende d'Arsenal Henry sur CBS Sports Golazo, où il a livré une critique sans détour de la situation actuelle des Nerazzurri sous la houlette de Christian Chivu. Dans un revirement remarquable qui met en évidence l'évolution du football italien, Henry a affirmé avec audace que le football le plus esthétique et le plus innovant ne se trouve plus dans le stade historique de San Siro, mais plutôt dans l'ambitieux club de Côme, dirigé par le visionnaire Fabregas.

Henry a souligné que si l'Inter occupe confortablement la première place de la Serie A, sa domination semble presque accidentelle. « L'Inter est premier en Italie presque par défaut », a-t-il déclaré. « Nous en parlons depuis longtemps. L'équipe qui joue actuellement le meilleur football en Italie est Côme. Nous pouvons discuter des budgets et de la qualité des effectifs, mais c'est la situation actuelle. Vous m'avez déjà demandé la semaine dernière où en étaient les équipes italiennes, et malheureusement, la situation est claire.

« Bodo/Glimt est une bonne équipe, sans aucun doute. Mais l'Inter a perdu son entraîneur, et repartir avec un nouveau n'est pas facile. Ce n'est pas une attaque contre Chivu : la question était de savoir s'il y aurait des critiques. Oui, en Ligue des champions, oui. Moins en championnat, car ils ont un avantage significatif. »