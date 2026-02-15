Getty Images Sport
Cesc Fabregas conseille à Alvaro Morata de « changer de carrière » après l'expulsion du joueur de Chelsea à Como
La folie Morata : l'attaquant expulsé pour s'être emporté pendant 60 secondes
Morata est entré en jeu pour Côme, où il est actuellement prêté par l'AC Milan, à la 57e minute, alors que son équipe était menée 2-0 dans ce match de Serie A disputé au Stadio Giuseppe Sinigaglia. Alors que Côme vise une place européenne et que la Fiorentina lutte contre la relégation, l'équipe locale a réduit l'écart à la 77e minute grâce à un but contre son camp de Fabiano Parisi, avant que Morata ne prenne le dessus et ne décide de l'issue du match.
Le joueur de 33 ans s'est vu infliger son premier carton jaune à la 88e minute, avant d'aggraver son cas 60 secondes plus tard en donnant un coup de tête à Luca Ranieri hors du ballon, envoyant l'attaquant de la Fiorentina au sol. Morata a écopé d'un deuxième carton jaune et a été expulsé à quelques minutes de la fin du match.
Fabregas était, à juste titre, furieux contre son ancien coéquipier de Chelsea Morata au coup de sifflet final et a remis en question l'expulsion inconsidérée du joueur dans la défaite coûteuse de son équipe.
Fabregas conseille à Morata de « changer de carrière » après son expulsion coûteuse
Fabregas a déclaré aux journalistes : « La provocation fait partie du football. Ceux qui ne la tolèrent pas doivent changer de métier.
C'est un joueur expérimenté, j'attends plus de lui, car la frontière entre la victoire et la défaite est très mince.
Je n'aime pas les excuses. Nous devons jouer notre propre jeu. Ce que les autres disent ne devrait pas nous importer. »
L'ancien milieu de terrain de Barcelone, Chelsea et Arsenal a poursuivi en évoquant la défaite de son équipe face à la Fiorentina : « Je suis contrarié de ne pas avoir réussi à faire comprendre aux garçons l'importance de ce match. Je leur ai fait part de mon expérience de footballeur pendant la semaine, peut-être trop, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes une équipe jeune.
Ce n'était pas un match de football en deuxième mi-temps. Cela mis à part, le match doit être gagné avec la bonne motivation et la bonne énergie.
Je me sens mal en tant qu'entraîneur, car je n'ai pas réussi à transmettre cela à mes joueurs aujourd'hui. C'était peut-être dans nos têtes. Nous avons commis une erreur dans notre attitude, nous devons montrer plus d'envie. Je n'ai pas beaucoup aimé la première mi-temps, et je le répète, la deuxième mi-temps n'était pas un match de football. »
L'ancien joueur de Chelsea Morata en difficulté lors de son prêt à Côme
Joueur itinérant au sens propre du terme, Morata a évolué dans certains des plus grands clubs européens tout en peinant à trouver un club où s'installer durablement.
L'ancien joueur de Chelsea, qui avait échoué à Chelsea, a été transféré du Real Madrid en 2017 pour un montant record de 70 millions de livres sterling (95,5 millions de dollars), mais n'a marqué que 24 buts et réalisé six passes décisives en 72 apparitions, peinant à s'adapter à la Premier League et finissant par rejoindre l'Atlético Madrid deux ans plus tard.
Actuellement prêté pour la deuxième fois par l'AC Milan, le capitaine espagnol vainqueur de l'Euro 2024, Morata, a principalement joué en tant que remplaçant de Tasos Douvikas à Côme et n'a réussi qu'un but et deux passes décisives en 18 apparitions toutes compétitions confondues. Ses dernières frasques, qui lui ont valu un carton rouge et ont coûté cher à son équipe, ne sont pas de nature à améliorer son image auprès de Fabregas, dont les commentaires cinglants reflètent la réalité d'un joueur qui devrait donner un bien meilleur exemple à ce stade de sa carrière.
Les espoirs de Morata pour la Coupe du monde dans la balance
Morata a été écarté de l'équipe d'Espagne de Luis de la Fuente en octobre pour la première fois depuis 2018, et il doit désormais lutter pour retrouver sa forme à temps afin de gagner sa place dans l'équipe de La Roja qui participera à la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique cet été.
L'attaquant, qui compte 87 sélections, a mené son pays à la victoire en 2024 et son exclusion définitive de l'équipe cet été serait une nouvelle majeure, mais il doit rapidement se réconcilier avec Fabregas et Como afin de retrouver sa forme au niveau du club. Morata s'est également séparé récemment de sa femme Alice Campello, dans une période difficile pour l'Espagnol, tant sur le terrain qu'en dehors.
