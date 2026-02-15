Cesc Fabregas conseille à Alvaro Morata de « changer de carrière » après l'expulsion du joueur de Chelsea à Como

Fabregas a déclaré aux journalistes : « La provocation fait partie du football. Ceux qui ne la tolèrent pas doivent changer de métier.

C'est un joueur expérimenté, j'attends plus de lui, car la frontière entre la victoire et la défaite est très mince.

Je n'aime pas les excuses. Nous devons jouer notre propre jeu. Ce que les autres disent ne devrait pas nous importer. »

L'ancien milieu de terrain de Barcelone, Chelsea et Arsenal a poursuivi en évoquant la défaite de son équipe face à la Fiorentina : « Je suis contrarié de ne pas avoir réussi à faire comprendre aux garçons l'importance de ce match. Je leur ai fait part de mon expérience de footballeur pendant la semaine, peut-être trop, mais cela n'a pas suffi. Nous sommes une équipe jeune.

Ce n'était pas un match de football en deuxième mi-temps. Cela mis à part, le match doit être gagné avec la bonne motivation et la bonne énergie.

Je me sens mal en tant qu'entraîneur, car je n'ai pas réussi à transmettre cela à mes joueurs aujourd'hui. C'était peut-être dans nos têtes. Nous avons commis une erreur dans notre attitude, nous devons montrer plus d'envie. Je n'ai pas beaucoup aimé la première mi-temps, et je le répète, la deuxième mi-temps n'était pas un match de football. »