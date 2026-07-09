Ces dix stars mondiales sont à découvrir gratuitement cet été

Un joueur dont personne n’aurait imaginé qu’il figurerait sur cette liste en 2026 : Salah. À mi-parcours de la prolongation de contrat lucrative de deux ans qu’il avait signée l’été dernier avec Liverpool, il a tourné le dos à Anfield.

La raison principale en était une grave rupture dans ses relations avec l’entraîneur Arne Slot, qui a depuis quitté le club. Salah participe actuellement à la Coupe du monde avec l’Égypte, mais semble prêt à signer ensuite un contrat lucratif en Arabie saoudite. Reste à savoir de quel club il s’agira.