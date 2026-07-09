Le marché des transferts bat son plein, pourtant plusieurs stars restent encore sans club. Ces joueurs libres pourraient constituer une opportunité en or pour de nombreux clubs de renom. Voetbalzone vous propose une sélection des noms les plus prestigieux.
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Ces dix stars mondiales sont à découvrir gratuitement cet été
- Getty Images Sport
Mohamed Salah, 34 ans
Un joueur dont personne n’aurait imaginé qu’il figurerait sur cette liste en 2026 : Salah. À mi-parcours de la prolongation de contrat lucrative de deux ans qu’il avait signée l’été dernier avec Liverpool, il a tourné le dos à Anfield.
La raison principale en était une grave rupture dans ses relations avec l’entraîneur Arne Slot, qui a depuis quitté le club. Salah participe actuellement à la Coupe du monde avec l’Égypte, mais semble prêt à signer ensuite un contrat lucratif en Arabie saoudite. Reste à savoir de quel club il s’agira.
- Getty Images Sport
Jadon Sancho (26 ans)
Sancho avait probablement imaginé un autre scénario pour son été. Tandis que ses anciens coéquipiers se préparent pour les quarts de finale de la Coupe du monde, l’Anglais est actuellement sans club.
Si ses 39 matchs officiels sous les couleurs d’Aston Villa la saison passée peuvent plaider en sa faveur, ses statistiques demeurent modestes : un seul but et trois passes décisives en 1 672 minutes de jeu.
Dusan Vlahovic, 26 ans.
Vlahovic, autrefois considéré comme un grand espoir, est le joueur le mieux coté de cette liste : selon Transfermarkt, la valeur de l’attaquant s’élève toujours à 35 millions d’euros.
La Juventus espérait encore récemment le conserver, mais les signes actuels indiquent un départ imminent. Le Serbe accepterait même un rôle de remplaçant, pourvu que ce soit au sein d’un grand club européen.
- Getty Images Sport
John Stones, 32 ans
Au cours des dix dernières années, Stones s’est imposé comme un pilier de Manchester City, même si les blessures ont régulièrement freiné sa progression. Le défenseur au physique imposant a un temps songé à mettre un terme à sa carrière, mais il figure actuellement dans le groupe des Three Lions pour la Coupe du monde.
Son avenir reste flou : l’Inter Milan, entre autres, suivrait avec attention le défenseur central, qui n’a pour l’instant jamais évolué hors de son pays, totalisant 92 sélections.
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Dani Carvajal (34 ans)
C’est la fin d’une époque au Santiago Bernabéu : Carvajal quitte le Real Madrid. Le défenseur, qui totalise 52 sélections en équipe nationale, n’a pas été retenu pour la Coupe du monde avec l’Espagne et peut donc se consacrer pleinement à la recherche d’un nouveau club. Son palmarès n’est pas en cause : le légendaire capitaine a remporté pas moins de six Ligue des champions.
Quel que soit le club qui s'attachera ses services, il bénéficiera d'une grande expérience et d'un mental de gagnant inestimable. Selon certaines informations, il souhaiterait rester en Europe malgré l'intérêt de la Saudi Pro League.
- AFP
David Alaba, 34 ans
L’un des meilleurs défenseurs de sa génération quand il est à son meilleur niveau, David Alaba reste néanmoins handicapé par les blessures depuis son départ du Bayern Munich pour le Real Madrid en 2021.
Malgré ces pépins physiques, Alaba reste courtisé : la Juventus et l’AC Milan, deux cadors de Serie A, auraient déjà manifesté un intérêt discret pour le défenseur gaucher.
- Getty Images Sport
Leon Goretzka, 31 ans
Bien que le Bayern Munich ait tenté de prolonger le contrat de Goretzka, le milieu de terrain souhaite découvrir ce que c'est que de jouer en dehors de la Bundesliga. Au vu de son palmarès, les clubs intéressés ne manqueront sans doute pas de se bousculer.
Avec l’élimination de l’Allemagne de la Coupe du monde, le joueur devrait bientôt clarifier son choix. Plus tôt cette année, son nom était associé à plusieurs cadors européens, dont l’AC Milan et Arsenal.
- Imago
Julian Brandt (30 ans)
Le nom de Brandt a circulé cet été du côté de l’Ajax et du PSV, mais l’Allemand percevrait, selon certaines sources, 8 millions d’euros par an au Borussia Dortmund. Un salaire qui place d’emblée le milieu offensif hors de portée des clubs de l’Eredivisie.
Malgré des performances en dents de scie, le joueur a tout de même participé à quinze buts la saison passée, ce qui suscite un vif intérêt, notamment de la part de l’Atlético de Madrid.
- Getty Images Sport
Yann Sommer, 37 ans
Le gardien suisse Yann Sommer est également pressenti pour rejoindre l’Ajax Amsterdam. Toutefois, le club ajacide semble privilégier l’option Marc-André ter Stegen, un autre portier expérimenté.
Le portier suisse pourrait toutefois atterrir au Benelux, le Club de Bruges cherchant à s’attacher ses services pour renforcer son effectif en vue de la Ligue des champions.
- AFP
Malang Sarr (27 ans)
Après deux saisons à Lens, l’ancien joueur de Chelsea, Sarr, est à la recherche d’un nouveau défi. Le club qui parviendra à recruter le Français réalisera une excellente affaire, puisque, selon Transfermarkt, ce gaucher affiche toujours une valeur marchande de 20 millions d’euros.
Auteur d’une saison convaincante, il pourrait donc rapidement attirer les convoitises de formations cherchant à renforcer leur milieu de terrain. Le joueur semble prêt à franchir un nouveau cap.
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