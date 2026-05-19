La saison 2025/26 de l’Eredivisie VriendenLoterij touche à son terme, l’heure du bilan a sonné. L’été dernier, puis lors du mercato d’hiver, les formations néerlandaises se sont une nouvelle fois activées à plein régime sur le marché des transferts. Quels sont donc les nouveaux venus, inconnus ou presque avant le coup d’envoi de l’exercice, qui se sont imposés comme de véritables atouts pour notre championnat ? Comme en milieu de saison, Voetbalzone vous propose le top 15 de ces recrues.
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Ces 15 nouvelles recrues de l’Eredivisie ont le plus impressionné cette saison
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15. Shola Shoretire (PEC Zwolle)
Devenu, à ce jour, le plus jeune joueur de l’histoire de Manchester United à disputer la Ligue Europa, Shola Shoretire confirme son immense talent. Prêté cette saison au PEC Zwolle par le PAOK Salonique, l’ailier de 22 ans l’a démontré avec brio.
Sur l’aile gauche, le créatif Anglais s’est rapidement imposé comme le moteur offensif des « Blauwvingers », inscrivant notamment cinq buts et délivrant une passe décisive en huit rencontres de championnat durant la trêve hivernale. Sa saison s’est toutefois achevée prématurément en mars, victime d’une blessure au genou, privant le club néerlandais d’un atout majeur.
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14. Artem Stepanov (FC Utrecht)
L’hiver dernier, le FC Utrecht cherchait encore un avant-centre et l’a trouvé en la personne d’Artem Stepanov, prêté par le FC Nuremberg. C’était un pari risqué, car lors de la première partie de saison, l’Ukrainien n’avait inscrit qu’un but et délivré une seule passe décisive en quatorze matchs avec le club allemand.
Mais le pari s’est révélé payant : l’avant-centre s’est rapidement imposé dans le onze de base des Domstedelingen, s’est parfaitement adapté au système de jeu et a inscrit quatre buts en treize rencontres. De quoi inciter Utrecht à prolonger, pour la saison prochaine, la location du droitier auprès du Bayer Leverkusen.
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13. Noé Lebreton (NEC)
Le NEC a été l'une des révélations de l'Eredivisie cette saison ; plusieurs joueurs du club de Nimègue figurent donc logiquement dans cette sélection. Le premier est Noé Lebreton, recruté fin août pour 1,3 million d'euros en provenance du SM Caen.
Le milieu de terrain français de 22 ans a connu un début d’adaptation délicat, mais il s’est progressivement imposé comme un titulaire indiscutable lors de la seconde partie de saison, d’abord en soutien de l’attaquant Bryan Linssen, puis sur le côté gauche après la blessure de Basar Önal. Cette belle progression, couronnée par deux nouveaux buts dimanche, n’a pas échappé aux observateurs français : fin mars, il a honoré sa première sélection avec les Espoirs tricolores.
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12. Maas Willemsen (SC Heerenveen)
L’année dernière, lorsque l’on a appris que Maas Willemsen allait quitter De Graafschap en tant que joueur libre, plusieurs clubs, dont Feyenoord, Go Ahead Eagles et Sparta Rotterdam, se sont intéressés à lui. C’est toutefois le SC Heerenveen qui a réussi à s’attacher les services de ce défenseur central, aujourd’hui âgé de 23 ans.
Les Frisons ne le regrettent pas : le défenseur central s’est rapidement imposé dans le onze de base et est devenu incontournable, contribuant par son calme et sa solidité à la qualification du club pour les barrages d’accès à la coupe d’Europe.
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11. Cédric Hatenboer (Telstar)
Cédric Hatenboer s’est révélé lors de la saison 2024-2025 sous les couleurs d’Excelsior, en Keuken Kampioen Divisie. Plusieurs grands clubs néerlandais s’intéressaient à lui, mais le milieu de terrain a choisi de rejoindre le RSC Anderlecht. Pour l’instant, cette expérience n’a pas encore porté ses fruits.
Prêté cet hiver à Telstar par le club belge, il pourrait être recruté définitivement cet été pour un montant d’environ deux millions d’euros. Ses performances convaincantes à Velsen-Zuid ont attiré l’attention dans l’Eredivisie : fin avril, De Telegraaf indiquait qu’il était suivi par « pratiquement toute la moitié gauche du classement de l’Eredivisie ».
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10. Nick Verschuren (FC Volendam)
Bien qu’il n’ait pas encore porté le maillot de l’Ajax en match officiel, Nick Verschuren a profité de son prêt au FC Volendam pour se distinguer cette saison en Eredivisie. À 21 ans, le défenseur s’est imposé comme un véritable pilier de la back-line volendamaise, au point que ses débuts avec l’Ajax 1 semblent désormais imminents.
Déjà, en avril, l’analyste d’ESPN Bram van Polen avait salué les performances du jeune homme, estimant même qu’il surpassait en défense le défenseur ajacide Josip Sutalo. « Il a déjà reçu plusieurs compliments, mais c’est un acharné dans sa façon de se jeter sur les ballons. Il est parfois un peu aveugle et se jette rapidement au sol, mais il se donne vraiment à fond pour tout. Et il lit bien le jeu », a déclaré Van Polen.
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9. Paul Wanner (PSV)
Parti au Bayer Leverkusen l’été dernier, Malik Tillman a rapidement été remplacé par Paul Wanner, recruté 15 millions d’euros au Bayern Munich. L’international autrichien savait qu’il devait endosser un rôle important.
S’il n’est pas encore le nouveau Tillman, Wanner (20 ans) a tout de même réussi une excellente première saison au PSV : en 32 matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. Des statistiques encourageantes, qui laissent penser qu’il marquera davantage le jeu des Eindhovenois la saison prochaine.
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8. Patrick Brouwer (Telstar)
Le Telstar a assuré son maintien en Eredivisie le week-end dernier, et Patrick Brouwer y a grandement contribué. Le club de Velsen-Zuid avait pris un pari audacieux l’été dernier en recrutant ce milieu de terrain, alors en provenance du club amateur Quick Boys.
À 25 ans, il a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives, s’imposant comme le meilleur buteur de l’équipe d’Anthony Correia.
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7. Koen Kostons (PEC Zwolle)
L'an dernier, le PEC Zwolle cherchait un nouvel attaquant. Dylan Vente, arrivé en prêt d'Hibernian la saison précédente, venait en effet de quitter le club. Ses statistiques – treize buts en trente matchs d'Eredivisie – imposaient aux Zwollois la nécessité de dénicher un remplaçant à la hauteur.
Mais le club a réussi un coup de maître : pour seulement 100 000 euros, il a attiré Koen Kostons (26 ans) en provenance du SC Paderborn. L’attaquant a immédiatement pris le relais en devenant le meilleur buteur du club avec onze réalisations en Eredivisie, auxquelles s’ajoutent six passes décisives. Un recrutement malin qui fait de lui l’une des bonnes affaires de la saison.
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6. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
L’été dernier, le Feyenoord a mis le prix pour recruter le successeur désigné de Dávid Hancko : Tsuyoshi Watanabe a été transféré de l’AA Gand pour huit millions d’euros. Près d’un an plus tard, de nombreux supporters du club de Rotterdam estiment que c’était un excellent investissement.
Le défenseur central de 29 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable cette saison, apportant calme et stabilité à la défense. Sous les ordres de l’entraîneur Robin van Persie, Feyenoord a terminé deuxième de l’Eredivisie et s’est ainsi qualifié pour la phase de groupes de la Ligue des champions.
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5. Sondre Ørjasæter (FC Twente)
Recruté l’été dernier en provenance de Sarpsborg 08 contre un chèque de cinq millions d’euros, Sondre Ørjasæter a immédiatement endossé le statut de joueur clé. Seuls cinq autres joueurs, dans l’histoire du club d’Enschede, ont été acquis pour une somme supérieure. Les attentes envers ce jeune ailier gauche de 22 ans étaient donc considérables.
Le Norvégien s’est rapidement imposé comme titulaire au Grolsch Veste, apportant créativité et passes décisives à son équipe. Il a d’ailleurs ouvert son compteur but lors des premier et deuxième tours de la Coupe KNVB Eurojackpot, mais en Eredivisie, le public a dû attendre le 1ᵉʳ mars et la réception de Feyenoord pour voir Ørjasæter trouver le chemin des filets. Au terme de son premier exercice, il totalisait cinq réalisations et huit passes décisives toutes compétitions confondues.
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4. Ángel Alarcón (FC Utrecht)
Outre Stepanov, le FC Utrecht a également recruté Ángel Alarcón en prêt l’hiver dernier. Un choix judicieux : l’ailier, prêté par le FC Porto, s’est rapidement révélé grâce à sa créativité et sa vitesse. En treize matchs officiels, Alarcón (22 ans) a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives.
En mars, le capitaine Mike van der Hoorn saluait déjà son impact sur ESPN : « Il nous a un peu aidés à sortir de la crise. Il possède des qualités exceptionnelles. C’est tout simplement un joueur hors du commun et ça aide. » Alarcón devrait retourner au Portugal cet été, mais Utrecht détient une option d’achat pour le conserver définitivement.
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3. Dies Janse (FC Groningen)
Dies Janse se distingue depuis longtemps comme l’un des grands talents issus du centre de formation de l’Ajax. Âgé de vingt ans, le défenseur n’a pas encore réussi à s’imposer durablement dans l’équipe première amstellodamoise et a donc été prêté l’été dernier. Selon son agent, pas moins de 25 clubs s’intéressaient alors à ce natif de Zélande.
Il a opté pour le FC Groningen, où sa progression a été fulgurante : 32 matchs officiels au compteur, des débuts avec lesJong Oranje fin mars, et une maturité qui le destine, dès la saison prochaine, à une place de titulaire à un échelon supérieur.
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2. Jordan Bos (Feyenoord)
Recruté l’été dernier au KVC Westerlo, Jordan Bos a brillé lors de sa première saison au Feyenoord.
Principalement aligné comme arrière gauche, il a aussi souvent évolué au poste d’ailier gauche. Son total de onze passes décisives, plus proche de celui d’un avant que d’un défenseur, témoigne de son impact offensif. Il a par ailleurs inscrit quatre buts.
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1. Darko Nejasmic (NEC)
La recrue phare de l’Eredivisie cette saison est sans aucun doute Darko Nejasmic. Le NEC a recruté le Croate de 27 ans l’été dernier, libre, en provenance du Sharjah FC (Émirats arabes unis). À Nimègue, Nejasmic s’est rapidement imposé dans le onze de départ, évinçant même Dirk Proper, pur produit du club.
Ce droitier, auteur de quatre buts et d’une passe décisive cette saison, a apporté l’équilibre nécessaire au milieu de terrain du NEC, dont le jeu offensif est orchestré par Dick Schreuder. Associé au meneur Kodai Sano, il a formé un duo solide et a largement contribué à la belle troisième place des Néerlandais.