Devenu, à ce jour, le plus jeune joueur de l’histoire de Manchester United à disputer la Ligue Europa, Shola Shoretire confirme son immense talent. Prêté cette saison au PEC Zwolle par le PAOK Salonique, l’ailier de 22 ans l’a démontré avec brio.

Sur l’aile gauche, le créatif Anglais s’est rapidement imposé comme le moteur offensif des « Blauwvingers », inscrivant notamment cinq buts et délivrant une passe décisive en huit rencontres de championnat durant la trêve hivernale. Sa saison s’est toutefois achevée prématurément en mars, victime d’une blessure au genou, privant le club néerlandais d’un atout majeur.