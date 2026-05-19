Devenu, à ce jour, le plus jeune joueur de l’histoire de Manchester United à disputer la Ligue Europa, Shola Shoretire confirme son immense talent. Prêté cette saison au PEC Zwolle par le PAOK Salonique, l’ailier de 22 ans l’a démontré avec brio.

Sur l’aile gauche, le créatif Anglais s’est rapidement imposé comme le moteur de l’équipe, notamment lors de la trêve hivernale : en huit rencontres de championnat, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. Sa saison s’est toutefois achevée prématurément en mars, victime d’une blessure au genou, privant le club néerlandais d’un atout majeur.