La saison 2025/26 de l’Eredivisie VriendenLoterij touche à sa fin, et l’heure est venue de dresser le bilan. L’été dernier, puis lors du mercato d’hiver, les formations néerlandaises ont redoublé de vigilance en matière de recrutement et se sont montrées particulièrement actives sur le marché des transferts. Quels sont donc les nouveaux joueurs, inconnus ou presque avant le coup d’envoi de l’exercice, qui se sont imposés comme de véritables atouts pour notre championnat ? Comme en milieu de saison, Voetbalzone dévoile son équipe type des quinze meilleures recrues.
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Ces 15 nouvelles recrues de l’Eredivisie ont brillé cette saison
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15. Shola Shoretire (PEC Zwolle)
Devenu, à ce jour, le plus jeune joueur de l’histoire de Manchester United à disputer la Ligue Europa, Shola Shoretire confirme son immense talent. Prêté cette saison au PEC Zwolle par le PAOK Salonique, l’ailier de 22 ans l’a démontré avec brio.
Sur l’aile gauche, le créatif Anglais s’est rapidement imposé comme le moteur de l’équipe, notamment lors de la trêve hivernale : en huit rencontres de championnat, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. Sa saison s’est toutefois achevée prématurément en mars, victime d’une blessure au genou, privant le club néerlandais d’un atout majeur.
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14. Artem Stepanov (FC Utrecht)
L’hiver dernier, le FC Utrecht cherchait encore un avant-centre et l’a trouvé en la personne d’Artem Stepanov, prêté par le FC Nuremberg. C’était un pari risqué, car lors de la première partie de saison, l’Ukrainien n’avait inscrit qu’un but et délivré une passe décisive en quatorze matchs avec le club allemand.
Mais ce pari s’est révélé payant : l’avant-centre s’est rapidement imposé dans le onze de départ des Domstedelingen, s’est parfaitement adapté au système de jeu et a inscrit quatre buts en treize rencontres. En conséquence, Utrecht a décidé de prolonger la location du droitier auprès du Bayer Leverkusen pour la saison prochaine.
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13. Noé Lebreton (NEC)
Le NEC a été l'une des révélations de l'Eredivisie cette saison ; plusieurs joueurs du club de Nimègue figurent donc logiquement dans cette sélection. Le premier est Noé Lebreton, recruté fin août pour 1,3 million d'euros en provenance du SM Caen.
Le milieu de terrain français de 22 ans a connu un début d’adaptation délicat, mais il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable lors de la seconde partie de saison, d’abord en soutien de l’attaquant Bryan Linssen, puis sur le côté gauche après la blessure de Basar Önal. Cette belle progression, couronnée par deux nouveaux buts dimanche, n’a pas échappé aux observateurs français : fin mars, il a fait ses débuts avec les Espoirs tricolores.
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12. Maas Willemsen (SC Heerenveen)
L’année dernière, lorsque l’on a appris que Maas Willemsen allait quitter De Graafschap en tant que joueur libre, plusieurs clubs, dont Feyenoord, Go Ahead Eagles et Sparta Rotterdam, ont manifesté leur intérêt. C’est toutefois le SC Heerenveen qui a réussi à s’attacher les services de ce défenseur central aujourd’hui âgé de 23 ans.
Les Frisons ne le regrettent pas : le défenseur central s’est rapidement imposé dans le onze de base et est devenu incontournable. Son calme et sa solidité ont grandement contribué à la qualification de Heerenveen pour les barrages d’accès à la coupe d’Europe.
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11. Cédric Hatenboer (Telstar)
Cédric Hatenboer s’est révélé lors de la saison 2024-2025 sous les couleurs d’Excelsior, en Keuken Kampioen Divisie. Plusieurs grands clubs néerlandais s’intéressaient à lui, mais le milieu de terrain a choisi de rejoindre le RSC Anderlecht. Pour l’instant, cette expérience n’a pas encore été couronnée de succès.
Prêté cet hiver par le club bruxellois à Telstar, il pourrait être recruté définitivement cet été pour un montant d’environ deux millions d’euros. Ses performances convaincantes à Velsen-Zuid ont attiré l’attention dans l’Eredivisie : fin avril, De Telegraaf indiquait qu’il était suivi par « pratiquement toute la moitié gauche du classement de l’Eredivisie ».
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10. Nick Verschuren (FC Volendam)
Bien qu’il n’ait pas encore porté le maillot de l’Ajax en match officiel, Nick Verschuren s’est distingué cette saison en Eredivisie sous les couleurs du FC Volendam, club où il était prêté. Ce défenseur de 21 ans s’est rapidement imposé comme un véritable pilier de la défense volendamoise. Ses débuts avec l’Ajax 1 semblent désormais imminents.
Déjà, en avril, l’analyste d’ESPN Bram van Polen avait salué les qualités du jeune défenseur, estimant même qu’il surpassait, dans l’art de la couverture défensive, le stoppeur ajacide Josip Sutalo. « On a déjà salué ses qualités, mais c’est un acharné qui se jette sur chaque ballon. Il est parfois un peu aveugle et tombe vite au sol, mais il se projette vraiment partout. Et il lit bien le jeu », a analysé Van Polen.
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9. Paul Wanner (PSV)
Parti au Bayer Leverkusen l’an dernier, Malik Tillman a été rapidement remplacé par Paul Wanner, recruté 15 millions d’euros auprès du Bayern Munich. L’international autrichien savait qu’il devait s’insérer dans de grandes chaussures.
S’il n’est pas encore le nouveau Tillman, Wanner (20 ans) a tout de même réussi une première saison convaincante : en 32 matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. De quoi espérer le voir peser davantage sur le jeu des Eindhovenois la saison prochaine.
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8. Patrick Brouwer (Telstar)
Le Telstar a assuré son maintien en Eredivisie ce week-end, et Patrick Brouwer y est pour beaucoup. L’été dernier, le club de Velsen-Zuid avait pris un pari audacieux en recrutant ce milieu de terrain, alors en provenance du club amateur des Quick Boys.
À 25 ans, le milieu de terrain a disputé 33 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, inscrivant 9 buts et délivrant 7 passes décisives. Il termine ainsi meilleur buteur du groupe entraîné par Anthony Correia.
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7. Koen Kostons (PEC Zwolle)
L'an dernier, le PEC Zwolle cherchait un nouvel attaquant. Dylan Vente, arrivé en prêt d'Hibernian la saison précédente, venait en effet de quitter le club. Ses statistiques – treize buts en trente matchs d'Eredivisie – imposaient aux Zwollois de trouver un remplaçant à la hauteur.
Mais la direction a réussi un coup de maître : pour seulement 100 000 euros, elle a attiré Koen Kostons (26 ans) en provenance du SC Paderborn. L’attaquant a immédiatement pris le relais en inscrivant onze buts en Eredivisie, auxquels s’ajoutent six passes décisives. Un bilan qui place le Belge parmi les meilleurs coups du championnat néerlandais.
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6. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
L’été dernier, le Feyenoord a mis le prix pour s’offrir le successeur désigné de Dávid Hancko : Tsuyoshi Watanabe a été recruté auprès de l’AA Gand pour huit millions d’euros. Près d’un an plus tard, de nombreux supporters du club de Rotterdam estiment que c’était un excellent investissement.
Le défenseur central de 29 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable cette saison, et son calme ainsi que sa solidité défensive ont grandement contribué à la deuxième place du club de l’entraîneur Robin van Persie en Eredivisie, synonyme de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions.
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5. Sondre Ørjasæter (FC Twente)
Recruté l’été dernier en provenance du Sarpsborg 08 pour cinq millions d’euros, Sondre Ørjasæter a immédiatement répondu aux attentes.
Le Norvégien s’est rapidement imposé comme titulaire à la Grolsch Veste, se révélant indispensable grâce à sa créativité et ses passes décisives. Il a d’ailleurs ouvert son compteur but lors des deux premiers tours de la Coupe KNVB Eurojackpot, mais en Eredivisie, le public a dû patienter jusqu’au 1^(er) mars et la réception de Feyenoord pour voir Ørjasæter trouver le chemin des filets. Malgré ce départ prudent, il a conclu son exercice inaugural avec un bilan prometteur : cinq réalisations et huit passes décisives toutes compétitions confondues.
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4. Ángel Alarcón (FC Utrecht)
Outre Stepanov, le FC Utrecht a également recruté Ángel Alarcón sous forme de prêt lors du mercato d’hiver. Un choix judicieux : l’ailier, prêté par le FC Porto, s’est rapidement révélé décisif. Grâce à sa créativité et à sa vitesse, il a constamment menacé les défenses adverses. En treize matchs officiels, Alarcón (22 ans) a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives.
En mars, le capitaine Mike van der Hoorn saluait déjà son impact sur ESPN : « Il nous a un peu aidés à sortir de la crise. Il possède des qualités exceptionnelles. C’est tout simplement un joueur hors du commun et ça aide. » Alarcón devrait retourner au Portugal cet été, mais Utrecht détient une option d’achat pour le conserver définitivement.
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3. Dies Janse (FC Groningen)
Dies Janse se distingue depuis longtemps comme l’un des grands talents issus du centre de formation de l’Ajax. Âgé de vingt ans, le défenseur n’a pas encore réussi à s’imposer durablement dans l’équipe première amstellodamoise et a donc été prêté l’été dernier. Selon son agent, pas moins de 25 clubs s’intéressaient alors à ce natif de Zélande.
Le défenseur a opté pour le FC Groningen, où il a connu une progression fulgurante : 32 matchs officiels au compteur, des débuts avec lesJong Oranje fin mars, et une maturité qui le destine, dès la saison prochaine, à une place de titulaire à un échelon supérieur.
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2. Jordan Bos (Feyenoord)
Recruté l’été dernier au KVC Westerlo, Jordan Bos a brillé lors de sa première saison au Feyenoord.
Principalement aligné comme arrière gauche, il a aussi souvent évolué au poste d’ailier gauche. Son total de onze passes décisives, plus proche de celui d’un avant que d’un défenseur, témoigne de son impact offensif. Il a par ailleurs inscrit quatre buts.
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1. Darko Nejasmic (NEC)
La recrue phare de l’Eredivisie cette saison est sans aucun doute Darko Nejasmic. Le NEC a recruté le Croate de 27 ans l’été dernier, libre, en provenance du Sharjah FC (Émirats arabes unis). À Nimègue, il s’est rapidement imposé dans le onze de départ, poussant même Dirk Proper, produit du cru, sur le banc.
Ce droitier, auteur de quatre buts et d’une passe décisive cette saison, a apporté l’équilibre nécessaire au milieu de terrain du NEC, dont le jeu offensif est orchestré par Dick Schreuder. Associé au meneur Kodai Sano, il a formé un duo solide et a largement contribué à la belle troisième place des Néerlandais.