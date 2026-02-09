« Cela ne se reproduira plus jamais » - Ryan Reynolds et Rob Mac salués pour leur impact « ridicule » à Wrexham par Ben Foster alors que les propriétaires célèbrent leur anniversaire

Foster est sorti de sa retraite pour jouer pour le club en 2023 et a aidé celui-ci à obtenir sa promotion dans la Ligue anglaise de football. Il souligne aujourd'hui à quel point l'ascension du club a été impressionnante, déclarant à la Press Association : « Avec Salford City, vous avez des footballeurs qui dirigent le club et qui ont déjà tout fait auparavant. Ils savent comment fonctionnent les clubs de football, et cela leur donne parfois une idée de ce qui ne marchera pas. Birmingham a des propriétaires très riches, mais Wrexham est différent. Rob et Ryan ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont repris un club de football. Ils ont investi de l'argent, mais ils ont aussi investi leur propre énergie. Ils y ont mis leur intérêt personnel et leur énergie d'une manière que l'on voit rarement. Je pense sincèrement que si vous leur demandiez ce dont ils sont le plus fiers, Wrexham serait au même niveau que tout ce qu'ils ont accompli dans le domaine du cinéma ou des affaires. Pour prendre quelque chose que vous ne compreniez pas entièrement et en faire ce que c'est aujourd'hui, vous devez en être extrêmement fier. C'est incroyable.

C'est ridicule. Cela ne se reproduira jamais. Une promotion hors championnat, une promotion, une promotion, et déjà être en position de promotion à ce niveau, c'est scandaleux. Il y a un an ou deux, j'ai dit que je pensais qu'ils seraient en Premier League d'ici trois, quatre ou cinq ans. Sortir du championnat est un défi de taille : c'est une ligue difficile et compétitive, où beaucoup d'argent est en jeu. Mais ils ont fait les choses comme il faut : ils ont donné au manager le pouvoir de recruter les joueurs qu'il voulait, de comprendre qui ils étaient. »

