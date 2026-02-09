Istimewa
« Cela ne se reproduira plus jamais » - Ryan Reynolds et Rob Mac salués pour leur impact « ridicule » à Wrexham par Ben Foster alors que les propriétaires célèbrent leur anniversaire
Cinq ans à Wrexham pour les stars hollywoodiennes
Wrexham célèbre les cinq ans depuis que Reynolds et Mac ont surpris le monde entier en devenant propriétaires du club. Beaucoup de choses ont changé depuis lors dans le club gallois, qui a connu trois promotions consécutives qui l'ont mené jusqu'en Championship. L'équipe de Phil Parkinson traverse actuellement une période difficile, mais occupe pour l'instant la dernière place qualificative pour les barrages, ce qui signifie que ses rêves d'accéder à la Premier League sont toujours bien vivants.
- Getty
« Cela ne se reproduira plus jamais » - Éloges pour le duo de Wrexham
Foster est sorti de sa retraite pour jouer pour le club en 2023 et a aidé celui-ci à obtenir sa promotion dans la Ligue anglaise de football. Il souligne aujourd'hui à quel point l'ascension du club a été impressionnante, déclarant à la Press Association : « Avec Salford City, vous avez des footballeurs qui dirigent le club et qui ont déjà tout fait auparavant. Ils savent comment fonctionnent les clubs de football, et cela leur donne parfois une idée de ce qui ne marchera pas. Birmingham a des propriétaires très riches, mais Wrexham est différent. Rob et Ryan ne savaient pas vraiment ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont repris un club de football. Ils ont investi de l'argent, mais ils ont aussi investi leur propre énergie. Ils y ont mis leur intérêt personnel et leur énergie d'une manière que l'on voit rarement. Je pense sincèrement que si vous leur demandiez ce dont ils sont le plus fiers, Wrexham serait au même niveau que tout ce qu'ils ont accompli dans le domaine du cinéma ou des affaires. Pour prendre quelque chose que vous ne compreniez pas entièrement et en faire ce que c'est aujourd'hui, vous devez en être extrêmement fier. C'est incroyable.
C'est ridicule. Cela ne se reproduira jamais. Une promotion hors championnat, une promotion, une promotion, et déjà être en position de promotion à ce niveau, c'est scandaleux. Il y a un an ou deux, j'ai dit que je pensais qu'ils seraient en Premier League d'ici trois, quatre ou cinq ans. Sortir du championnat est un défi de taille : c'est une ligue difficile et compétitive, où beaucoup d'argent est en jeu. Mais ils ont fait les choses comme il faut : ils ont donné au manager le pouvoir de recruter les joueurs qu'il voulait, de comprendre qui ils étaient. »
Reynolds et Mac se tournent vers l'avenir
Reynolds et Mac se tournent vers l'avenir et affirment que le succès ne se mesurera pas uniquement aux résultats de l'équipe sur le terrain. Mac a déclaré à The Athletic : « (Nous voulons) attirer des gens, qui resteront ensuite à Wrexham, afin qu'ils s'imprègnent de l'esprit artistique et s'efforcent de construire quelque chose dans la ville en utilisant les arts et les affaires. Cela semble être un modèle durable qui pourrait aider d'un point de vue macroéconomique. Dès le premier jour, nous avons dit que nous voulions construire un modèle durable. Si l'on examine la situation économique actuelle du club, rien que par la manière dont nous en sommes arrivés là, elle n'est pas durable. Mais c'est uniquement parce que les infrastructures n'ont pas été mises en place depuis des générations. Nous essayons donc de semer les graines qui nous permettront de réussir aujourd'hui, mais aussi, dans 50 ou 100 ans, de voir ces graines devenir des arbres et un modèle pleinement durable. Est-ce que je veux venir voir notre équipe remporter la Premier League ? Oui. Est-ce que je veux remporter la Ligue des champions ? Oui. Mais si Wrexham, en tant que ville, ne prospère pas alors que nous nous épanouissons, nous aurons échoué. »
- Getty Images Sport
La FA Cup est la prochaine étape pour Wrexham
Après 31 matchs disputés, Wrexham occupe actuellement la dernière place qualificative pour les barrages du championnat et espère y rester jusqu'à la fin de la saison. Cependant, l'équipe va désormais se concentrer sur la FA Cup et son match de quatrième tour contre Ipswich Town vendredi soir. Wrexham reprendra ensuite le championnat avec un match décisif contre Bristol City quatre jours plus tard. Wrexham devance Robins d'un point et de deux places au classement.
Traduit automatiquement par GOAL-e
