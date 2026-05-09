« Notre style de jeu nous a permis de devenir champions d’Allemagne, d’atteindre les demi-finales de la Ligue des champions et de rivaliser avec la meilleure équipe européenne. Nous sommes aussi de retour en finale de Coupe après une longue attente, et nous comptons bien la remporter », a énuméré Eberl.

La semaine passée, le parcours européen des Bavarois a pris fin contre le Paris Saint-Germain : après un aller spectaculaire (4-5), un but précoce d’Ousmane Dembélé lors du retour (1-1) à l’Allianz Arena a suffi aux Français pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, qui se tiendra à Budapest.

En finale de la Coupe, les Munichois défieront le VfB Stuttgart dans deux semaines à l’Olympiastadion de Berlin, où un succès leur offrirait le doublé.