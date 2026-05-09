« À mon avis, nous réalisons jusqu'à présent une très, très bonne saison », a déclaré Eberl à Sky avant le match à l'extérieur de Bundesliga contre le VfL Wolfsburg. « Je n'ai même pas besoin de parler de tous ces records », a-t-il ajouté. Le Bayern a notamment déjà établi le record du plus grand nombre de buts marqués en Bundesliga en une saison : avant d'affronter Wolfsburg, le compteur s'élevait à 116 réalisations.
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« Cela ne rapporte pas de trophée, mais cela compte aussi » : Max Eberl explique ce qui rend la saison du Bayern si particulière
« Notre style de jeu nous a permis de devenir champions d’Allemagne, d’atteindre les demi-finales de la Ligue des champions et de rivaliser avec la meilleure équipe européenne. Nous sommes aussi de retour en finale de Coupe après une longue attente, et nous comptons bien la remporter », a énuméré Eberl.
La semaine passée, le parcours européen des Bavarois a pris fin contre le Paris Saint-Germain : après un aller spectaculaire (4-5), un but précoce d’Ousmane Dembélé lors du retour (1-1) à l’Allianz Arena a suffi aux Français pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, qui se tiendra à Budapest.
En finale de la Coupe, les Munichois défieront le VfB Stuttgart dans deux semaines à l’Olympiastadion de Berlin, où un succès leur offrirait le doublé.
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Max Eberl : « Les gens s'extasient sur le plaisir que cela procure »
Au-delà des succès sportifs que le Bayern peut afficher cette saison, Max Eberl se réjouit d’un autre phénomène : « C’est aussi un aspect subjectif : le nombre de personnes qui s’enthousiasment, le plaisir que l’on prend à regarder les matchs du Bayern. Ils n’ont jamais été supporters du Bayern, mais aiment nous regarder parce que c’est le football tel qu’on l’imagine », a-t-il déclaré samedi.
« Cela ne rapporte pas de trophée, mais cela compte aussi », ajoute-t-il.
Les prochains matchs du Bayern :
Le 9 mai à 18 h 30, le VfL Wolfsburg affronte le FC Bayern Munich. Wolfsburg - FC Bayern 16.05., 15h30 16 mai à 15h30 Bayern Munich - Cologne 23 mai à 20 h FC Bayern - Stuttgart