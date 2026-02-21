« Cela ne fait pas partie de mon vocabulaire » - Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, réagit vivement à l'étiquette « bottle jobs » (joueurs qui n'osent pas) après le match nul préjudiciable contre les Wolves

Une expression en particulier a fait le buzz ces derniers jours. « Bottle jobs » (littéralement « emplois en bouteille ») fait référence au manque de force mentale d'une équipe censée remporter facilement un match. Certains fans ont profité de la défaite d'Arsenal contre les Wolves pour affubler l'équipe d'Arteta de cette expression. L'Espagnol lui-même a toutefois déclaré qu'il ne définirait pas son équipe ainsi.

Lors de la conférence de presse d'avant-match précédant le derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur dimanche, il a déclaré : « Cela ne fait pas partie de mon vocabulaire et je ne vois pas les choses ainsi, car je ne pense pas que quiconque ait l'intention d'agir de la sorte. Je n'utiliserais pas ce terme, mais c'est mon opinion.

C'est une opinion individuelle, un point de vue. Il faut respecter cela. C'est ce que j'ai dit après la conférence de presse. Quand on perd deux points contre les Wolves de cette manière, il faut l'accepter.

Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le prochain match, ce dont nous sommes capables, ce que nous aimons dans ce sport et comment nous allons écrire notre propre destin à partir de là. »