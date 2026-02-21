Getty Images Sport
« Cela ne fait pas partie de mon vocabulaire » - Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, réagit vivement à l'étiquette « bottle jobs » (joueurs qui n'osent pas) après le match nul préjudiciable contre les Wolves
Arsenal vacille dans sa quête du titre de Premier League
Si Arsenal conserve une position solide dans la course au titre de Premier League, le club n'a pas réussi à prendre sept points d'avance sur son plus proche rival, Manchester City, après avoir été tenu en échec par les Wolves. Les buts de Bukayo Saka et Piero Hincapie avaient donné une avance confortable au géant du nord de Londres, mais le but spectaculaire d'Hugo Bueno a rendu la fin du match nerveuse, avant que la frappe de Tom Edozie ne ricoche fortuitement sur Riccardo Calafiori et ne finisse dans les filets après un malentendu entre David Raya et Gabriel Magalhaes.
Les Gunners ont désormais cinq points d'avance sur City après avoir disputé un match de plus, mais la manière dont ils ont concédé le match nul en milieu de semaine a suscité des critiques, certains parieurs affirmant que l'équipe d'Arteta risque désormais de céder à la pression des attentes.
Arteta : « Les tâches ingrates » ne font pas partie de mon vocabulaire
Une expression en particulier a fait le buzz ces derniers jours. « Bottle jobs » (littéralement « emplois en bouteille ») fait référence au manque de force mentale d'une équipe censée remporter facilement un match. Certains fans ont profité de la défaite d'Arsenal contre les Wolves pour affubler l'équipe d'Arteta de cette expression. L'Espagnol lui-même a toutefois déclaré qu'il ne définirait pas son équipe ainsi.
Lors de la conférence de presse d'avant-match précédant le derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur dimanche, il a déclaré : « Cela ne fait pas partie de mon vocabulaire et je ne vois pas les choses ainsi, car je ne pense pas que quiconque ait l'intention d'agir de la sorte. Je n'utiliserais pas ce terme, mais c'est mon opinion.
C'est une opinion individuelle, un point de vue. Il faut respecter cela. C'est ce que j'ai dit après la conférence de presse. Quand on perd deux points contre les Wolves de cette manière, il faut l'accepter.
Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le prochain match, ce dont nous sommes capables, ce que nous aimons dans ce sport et comment nous allons écrire notre propre destin à partir de là. »
Arteta reste calme dans la course au titre
Des questions continuent d'être soulevées quant à savoir si Arsenal a la force mentale nécessaire pour résister à la pression et remporter son premier titre de champion depuis 2003-2004, mais Arteta a révélé qu'il n'avait pas réagi avec colère ces derniers jours après le match difficile de mercredi.
Il a ajouté : « Ce n'est pas un choix que j'ai à faire. Je les aime, c'est tout, comme mes enfants, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas ce que j'essaie de leur donner, c'est ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin de la vérité. Il existe un schéma très important : le niveau de soutien et les exigences que vous leur imposez. Si vous voulez que les exigences soient vraiment très élevées, le soutien doit l'être aussi. Sinon, cela ne fonctionne pas.
Croyez-moi, les exigences sont très élevées. Ils le savent. Ils le savent depuis longtemps. Cela ne posera pas de problème. Lorsque nous n'avons pas été à la hauteur de nos standards, j'en assume l'entière responsabilité. Je ne pense pas avoir jamais pointé du doigt un seul joueur ou l'équipe. S'il y a quelqu'un à blâmer, c'est moi. »
Arsenal affronte un derby décisif dans le nord de Londres
L'avance d'Arsenal en tête de la Premier League pourrait être réduite à deux points avant son match contre son rival local Tottenham, dimanche, alors que Manchester City affrontera Newcastle United samedi soir. Cependant, les présages sont bons pour les Gunners, qui n'ont pas perdu un derby du nord de Londres depuis 2022.
Après ce match, Arsenal accueillera Chelsea pour un autre derby londonien avant de se rendre à Brighton et à Mansfield Town, ce dernier dans le cadre du cinquième tour de la FA Cup.
