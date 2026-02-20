IMAGO / ZUMA Press
« Cela ne devrait arriver à personne ! » - La légende du Real Madrid comprend la « douleur » de Vinicius Jr et réclame une « sanction sévère » pour Gianlucia Prestianni après les insultes racistes présumées proférées par le jeune joueur du Benfica
Navas exprime sa solidarité envers son ancien coéquipier
Navas a ajouté sa voix influente au soutien mondial apporté à Vini Jr à la suite du dernier scandale raciste impliquant la star brésilienne. Depuis le Mexique, où il joue actuellement pour les Pumas, le triple vainqueur de la Ligue des champions a évoqué les retombées du récent déplacement de Madrid à Lisbonne pour affronter Benfica. Les Blancos avaient remporté le match 1-0 grâce à un but spectaculaire de Vinicius. Cependant, peu après le but, le Brésilien s'est immédiatement précipité vers l'arbitre et a accusé Prestianni de racisme. L'arbitre a activé le protocole antiracisme de l'UEFA, mettant fin au match.
Le légendaire gardien de but costaricain, qui a été témoin des débuts de Vinicius au Santiago Bernabeu, a exprimé sa profonde empathie pour l'ailier et s'est joint au chœur des voix appelant l'UEFA à prendre des mesures décisives contre le joueur.
« C'est très triste, car une telle chose ne devrait arriver à personne dans le monde », a-t-il déclaré à AS. « Quand cela arrive à quelqu'un que vous connaissez, comme Vini, vous compatissez et comprenez la douleur qu'il peut ressentir. J'espère que tous ceux d'entre nous qui peuvent agir feront en sorte que ce genre de mépris et de commentaires n'aient pas leur place, ni avec Vini, ni avec qui que ce soit d'autre. »
Une demande de conséquences systémiques
L'atmosphère autour du match à l'Estadio da Luz est restée tendue, certains rapports suggérant que des personnalités madrilènes, dont Kylian Mbappé, auraient exigé une suspension totale de Prestianni. Navas a fait écho à ce sentiment, arguant que la discrimination intentionnelle ne peut être considérée comme une erreur de jugement passagère.
Le gardien de but de 39 ans estime que seules des sanctions sévères auront un véritable effet dissuasif. Pour Navas, ces débordements révèlent un défaut de caractère plus profond que le football doit combattre avec détermination afin de protéger ses joueurs.
« Je ne sais pas quelle sera la sanction juste, mais il devrait y en avoir une », a expliqué le Costaricien. « Il est nécessaire d'infliger une sanction sévère aux personnes qui commettent des erreurs intentionnelles. Il ne s'agit pas d'une erreur occasionnelle, mais d'une pensée qui est enfouie en eux et qui ressort lorsqu'ils se sentent attaqués. Il devrait être sanctionné pour éviter que cela ne se reproduise. »
D'un « diamant » brut à une icône mondiale
Navas a passé cinq années couronnées de succès dans la capitale espagnole, remportant trois Ligues des champions et un titre de champion d'Espagne avant de partir pour le Paris Saint-Germain en 2019. Un an auparavant, Vinicius avait fait son apparition au Bernabeu après un transfert très médiatisé depuis Flamengo, et le joueur de 39 ans avait déclaré que son talent était immédiatement perceptible.
« Nous avons tous immédiatement remarqué quelque chose de différent chez lui », a-t-il déclaré. « Il avait des choses à perfectionner, mais c'était un diamant brut avec une bonne attitude et une envie de travailler. Le fait qu'il ait atteint ce niveau aujourd'hui ne me surprend pas, car je l'ai vu évoluer et j'ai été témoin des heures que [Zinedine] Zidane a investies en lui après l'entraînement. »
Le gardien de but a souligné le mentorat spécifique fourni par l'entraîneur français Zidane pendant leur séjour commun en Espagne. « Il lui a fait faire des exercices de technique, de vitesse, de finition et d'autres aspects qui l'ont aidé à grandir et à développer son potentiel. Ce travail supplémentaire a été fondamental. Zidane a vu le potentiel que le monde entier voit aujourd'hui. »
Un retour futur au Bernabeu ?
Si Navas se concentre actuellement sur son passage en Liga MX avec les Pumas, son cœur reste fermement attaché à la capitale espagnole. Le vétéran a confirmé qu'il prévoyait de s'installer à Madrid une fois qu'il aurait finalement décidé de raccrocher les gants, laissant entendre qu'il pourrait occuper un poste au sein de la hiérarchie du club après sa carrière de joueur.
« Je vais continuer à jouer encore un certain temps car je me sens très bien, mais ma famille et moi avons l'intention de retourner à Madrid car nous adorons cette ville », a conclu le légendaire « Tico ». « J'espère pouvoir rester lié à Madrid d'une manière ou d'une autre à l'avenir, compte tenu du passé que j'ai eu sous le maillot blanc. Ce serait très beau. »
