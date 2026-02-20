« Cela ne devrait arriver à personne ! » - La légende du Real Madrid comprend la « douleur » de Vinicius Jr et réclame une « sanction sévère » pour Gianlucia Prestianni après les insultes racistes présumées proférées par le jeune joueur du Benfica

Navas a ajouté sa voix influente au soutien mondial apporté à Vini Jr à la suite du dernier scandale raciste impliquant la star brésilienne. Depuis le Mexique, où il joue actuellement pour les Pumas, le triple vainqueur de la Ligue des champions a évoqué les retombées du récent déplacement de Madrid à Lisbonne pour affronter Benfica. Les Blancos avaient remporté le match 1-0 grâce à un but spectaculaire de Vinicius. Cependant, peu après le but, le Brésilien s'est immédiatement précipité vers l'arbitre et a accusé Prestianni de racisme. L'arbitre a activé le protocole antiracisme de l'UEFA, mettant fin au match.

Le légendaire gardien de but costaricain, qui a été témoin des débuts de Vinicius au Santiago Bernabeu, a exprimé sa profonde empathie pour l'ailier et s'est joint au chœur des voix appelant l'UEFA à prendre des mesures décisives contre le joueur.

« C'est très triste, car une telle chose ne devrait arriver à personne dans le monde », a-t-il déclaré à AS. « Quand cela arrive à quelqu'un que vous connaissez, comme Vini, vous compatissez et comprenez la douleur qu'il peut ressentir. J'espère que tous ceux d'entre nous qui peuvent agir feront en sorte que ce genre de mépris et de commentaires n'aient pas leur place, ni avec Vini, ni avec qui que ce soit d'autre. »