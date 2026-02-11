« Cela affecte mes joueurs ! » - Liam Rosenior fulmine contre la décision de handball de Leeds alors que Chelsea fait match nul à domicile.

Lors de la conférence de presse d'après-match, Rosenior n'a pas caché sa frustration envers l'équipe arbitrale. Il a fait valoir que le fait de ne pas avoir sanctionné la faute de main avait créé un effet domino psychologique qui avait directement conduit au but. Cependant, le manager de Chelsea s'est montré tout aussi critique envers sa propre équipe, suggérant que sa réaction face à cette injustice perçue était peu professionnelle et lui avait finalement coûté cher.

« Le joueur a touché le ballon de la main. Cela a affecté mes joueurs à ce moment-là. Ils pensent que c'est une faute de main, ils se déconcentrent, nous ne dégagons pas le ballon et ils marquent », a expliqué Rosenior, clairement agacé par la succession d'événements.

« Ensuite, pendant 25 minutes, les attaques se sont succédé. Nous devons veiller à gérer ces moments et à faire preuve de professionnalisme. »

