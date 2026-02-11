AFP
« Cela affecte mes joueurs ! » - Liam Rosenior fulmine contre la décision de handball de Leeds alors que Chelsea fait match nul à domicile.
Un but égalisateur controversé déclenche la fureur à Stamford Bridge
Chelsea semblait se diriger vers une cinquième victoire consécutive cruciale en Premier League après que Joao Pedro et Cole Palmer aient donné une avance confortable de 2-0 à Stamford Bridge. Les hôtes avaient joué avec assurance et précision pendant plus d'une heure, mais l'atmosphère est devenue toxique pendant cinq minutes frénétiques en deuxième mi-temps, qui ont abouti à un but égalisateur très contesté du remplaçant de Leeds United, Noah Okafor.
Les Blues étaient furieux pendant la phase qui a précédé l'égalisation, les joueurs et le staff étant convaincus que le joueur de Leeds Jayden Bogle avait touché le ballon de la main juste avant le but. L'incident a provoqué une confusion visible dans la défense de Chelsea, plusieurs défenseurs s'arrêtant dans l'attente d'un coup de sifflet qui n'est jamais venu. Cette erreur momentanée a permis aux visiteurs de capitaliser sans pitié, arrachant un point qui a non seulement mis à mal les aspirations de Chelsea en Ligue des champions, mais a également laissé leur entraîneur bouillonnant sur la touche.
- AFP
« Cela affecte mes joueurs » - Rosenior à propos de l'incident
Lors de la conférence de presse d'après-match, Rosenior n'a pas caché sa frustration envers l'équipe arbitrale. Il a fait valoir que le fait de ne pas avoir sanctionné la faute de main avait créé un effet domino psychologique qui avait directement conduit au but. Cependant, le manager de Chelsea s'est montré tout aussi critique envers sa propre équipe, suggérant que sa réaction face à cette injustice perçue était peu professionnelle et lui avait finalement coûté cher.
« Le joueur a touché le ballon de la main. Cela a affecté mes joueurs à ce moment-là. Ils pensent que c'est une faute de main, ils se déconcentrent, nous ne dégagons pas le ballon et ils marquent », a expliqué Rosenior, clairement agacé par la succession d'événements.
« Ensuite, pendant 25 minutes, les attaques se sont succédé. Nous devons veiller à gérer ces moments et à faire preuve de professionnalisme. »
Vous recherchez des paris footballistiques plus intelligents ? Obtenez des aperçus d'experts, des pronostics basés sur des données et des informations gagnantes avec GOAL Tips sur Telegram. Rejoignez dès maintenant notre communauté en pleine expansion !
Une domination gâchée par une période « ridicule »
Le résultat était particulièrement frustrant pour les hôtes, compte tenu de leur supériorité écrasante pendant la majeure partie du match. Jusqu'à la 66e minute, Chelsea avait totalement dominé, limitant Leeds à quelques miettes tout en pratiquant l'un de ses meilleurs footballs de la saison. Une délicate pichenette de Joao Pedro avait ouvert le score avec style, et lorsque Cole Palmer avait converti un penalty, le match semblait plié.
Cependant, une faute maladroite de Moises Caicedo a donné lieu à un penalty pour Leeds, que Lukas Nmecha a converti pour redonner espoir aux visiteurs. Cette erreur a déclenché un effondrement soudain et inexplicable. L'égalisation a suivi quelques instants plus tard, ce qui signifie que Chelsea a laissé filer deux points alors que Leeds n'avait pratiquement pas menacé le but pendant les 85 autres minutes du match.
« Ce qui est ridicule pour nous, c'est qu'ils ont réussi à marquer deux buts en cinq minutes, alors que pendant les 90 autres minutes du match, nous étions de loin la meilleure équipe », a déploré Rosenior.
« Moises Caicedo est un joueur magnifique, il a été excellent à mes yeux. Nous avons pris une mauvaise décision. En fait, la façon dont le jeu en est arrivé là aussi. Nous avons pris quelques mauvaises décisions en termes de pressing à ce moment-là et nous avons concédé un penalty alors que, sincèrement, je ne me souviens pas que Leeds ait tiré au but ou eu une occasion dans ce match. »
- Getty Images Sport
Les quatre meilleures occasions gâchées
Pour aggraver encore la situation, Chelsea a laissé passer une occasion en or de remporter le match dans les arrêts de jeu. Palmer, habituellement le finisseur le plus fiable de l'équipe, a réussi à tirer au-dessus de la barre transversale à deux mètres du but après avoir été parfaitement servi par Caicedo. Ce raté a laissé les supporters désespérés et a résumé une soirée frustrante.
« C'est une pilule difficile à avaler », a admis Rosenior. « Notre jeu en possession du ballon, notre pressing et notre énergie correspondaient exactement à ce que je voulais voir. Cela rend d'autant plus difficile à accepter le fait que nous n'ayons pas remporté le match. »
Ce match nul est une occasion manquée importante. United ayant également perdu des points lors de son match nul 1-1 à West Ham, une victoire aurait permis à Chelsea de dépasser les Red Devils et de se hisser à la quatrième place. Au lieu de cela, ils restent cinquièmes, à un point de leurs rivaux, sachant qu'ils ont laissé passer une occasion en or à cause de cinq minutes de folie.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité