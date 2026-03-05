AFP
« Ce serait stupide » - La superstar du PSG dément catégoriquement les rumeurs concernant son transfert au Real Madrid et refuserait même une offre qui lui permettrait de TRIPLER son salaire en Arabie saoudite
Vitinha ne voit aucune raison de quitter le PSG
Depuis son transfert de Porto en 2022 pour 40 millions d'euros, le joueur de 26 ans est devenu l'un des footballeurs les plus réguliers au monde. Ses performances ont inévitablement attiré l'attention des dirigeants du Bernabeu, mais le joueur lui-même estime qu'il se trouve déjà dans un environnement idéal pour poursuivre son ascension fulgurante sous la houlette de Luis Enrique.
Ignorer les sirènes madrilènes et l'or saoudien
S'exprimant sur la chaîne portugaise Canal 11 (h/t AS), le milieu de terrain a catégoriquement rejeté l'idée de rejoindre le grand club espagnol, affirmant clairement qu'il préférait la stabilité de son projet actuel. Vitinha a déclaré : « Ce serait idiot de ma part de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici, au PSG. Je sens que les gens m'apprécient beaucoup et j'ai mérité cette affection. J'adore être ici, tout comme ma famille. Le groupe est fantastique et l'entraîneur est incroyable. »
Lié au champion de Ligue 1 jusqu'en 2029, son engagement envers le PSG l'amène également à rejeter la lucrative Saudi Pro League. Alors que les richesses du Moyen-Orient ont séduit de nombreuses stars ces dernières années, le joueur de 26 ans insiste sur le fait que les gains financiers ne dicteront pas son parcours, privilégiant sa position compétitive à un salaire exorbitant : Interrogé sur un éventuel transfert en Arabie saoudite, il a déclaré : « Ne soyons pas naïfs. Je suis plus attaché à une carrière stable. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce salaire ne me rendrait pas plus heureux. »
Respect pour la star barcelonaise Pedri
Pour aggraver encore davantage la situation pour les supporters des Blancos, lorsqu'on lui a demandé son avis sur les trois meilleurs milieux de terrain au monde, Vitinha a snobé ses potentiels prétendants du Real Madrid pour désigner la superstar du FC Barcelone, Pedri, comme la référence absolue du football moderne. Il a déclaré : « Je mettrais Pedri en première position. Il est magique. C'est spectaculaire de le voir jouer. Quand on joue contre lui, on le comprend encore mieux. Ensuite, dans le top trois, c'est un peu difficile pour moi. Il est difficile de n'en choisir que deux. Je mettrais Joao Neves et Bruno Fernandes. Ils seraient tous les deux là avec Pedri et moi. Je n'ai donc pas de top trois, mais plutôt un top quatre. »
Rester les pieds sur terre au sommet
Bien qu'il soit considéré comme un futur candidat au Ballon d'Or, Vitinha garde les pieds sur terre alors qu'il mène la charge du PSG pour remporter les honneurs nationaux et européens, notamment lors du huitième de finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Réfléchissant à sa propre position dans le sport, l'ancienne star des Wolves a conclu en déclarant : « J'accepte d'être l'un des meilleurs, mais dire que je suis le meilleur me semblerait arrogant, car cela dépend des opinions, de la durée pendant laquelle vous avez été au plus haut niveau, des titres que vous avez remportés. Mais je pense vraiment faire partie de ce groupe en raison de ce que j'ai accompli ces dernières années, et pas tant en raison de cette saison. »
