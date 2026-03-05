« Ce serait stupide » - La superstar du PSG dément catégoriquement les rumeurs concernant son transfert au Real Madrid et refuserait même une offre qui lui permettrait de TRIPLER son salaire en Arabie saoudite

S'exprimant sur la chaîne portugaise Canal 11 (h/t AS), le milieu de terrain a catégoriquement rejeté l'idée de rejoindre le grand club espagnol, affirmant clairement qu'il préférait la stabilité de son projet actuel. Vitinha a déclaré : « Ce serait idiot de ma part de partir. Je ne pense pas que ce serait la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici, au PSG. Je sens que les gens m'apprécient beaucoup et j'ai mérité cette affection. J'adore être ici, tout comme ma famille. Le groupe est fantastique et l'entraîneur est incroyable. »

Lié au champion de Ligue 1 jusqu'en 2029, son engagement envers le PSG l'amène également à rejeter la lucrative Saudi Pro League. Alors que les richesses du Moyen-Orient ont séduit de nombreuses stars ces dernières années, le joueur de 26 ans insiste sur le fait que les gains financiers ne dicteront pas son parcours, privilégiant sa position compétitive à un salaire exorbitant : Interrogé sur un éventuel transfert en Arabie saoudite, il a déclaré : « Ne soyons pas naïfs. Je suis plus attaché à une carrière stable. Je gagne déjà très bien ma vie ici en Europe, dans un grand club. Doubler ou tripler ce salaire ne me rendrait pas plus heureux. »