« Ce sera comme une revanche » - Victor Osimhen révèle ses impressions sur un éventuel affrontement contre Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions
La Juve stupéfaite : Osimhen marque en fin de match et maintient le rêve en vie
Les géants d'Istanbul semblaient se diriger vers les huitièmes de finale après une victoire 5-2 lors du match aller à Istanbul, jusqu'à ce que laJuventus revienne en force et marque trois buts sans réponse, égalisant le score cumulé à 5-5. Cependant, Osimhen a porté un coup décisif pendant les prolongations, suivi d'un but de Barış Alper Yılmaz, assurant ainsi une victoire 7-5 au score cumulé et permettant au Cimbom de poursuivre son rêve européen. Désormais, la perspective d'un voyage à Anfield ou d'un rendez-vous avec Tottenham se profile à l'horizon.
Osimhen anticipe l'ambiance d'Anfield
Galatasaray a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs cette saison, après avoir remporté une victoire mémorable 1-0 contre le Liverpool d'Arne Slot lors de la phase de championnat. Osimhen a été le héros de ce match, transformant un penalty en première mi-temps à Istanbul, mais il ne se fait aucune illusion sur la difficulté d'une deuxième rencontre, surtout à l'extérieur.
Interrogé par CBS Sports sur la possibilité d'affronter les Reds ou les Spurs, Osimhen a été franc quant à ses préférences. « Pour être honnête, affronter Liverpool maintenant serait une sorte de revanche », a expliqué l'attaquant. « Peu importe qui nous affronterons... Je ne dirais pas grand-chose, mais j'aimerais éviter Liverpool. Mais s'ils viennent, oui, nous allons tout donner, mais ça ne sera pas facile. »
Le défi de l'élite européenne
L'attaquant de 27 ans comprend que les phases à élimination directe de la Ligue des champions ne laissent aucune place à l'erreur. Bien qu'il ait exprimé son désir d'éviter certains adversaires, il n'a pas manqué de souligner que le niveau élevé de la compétition cette année rend chaque tirage au sort difficile.
Osimhen a souligné l'évolution du paysage du football européen comme une raison d'être prudent. « Je veux dire, c'est la Ligue des champions, aucune équipe n'est facile, on voit bien comment Bodo/Glimt s'en sort vraiment bien dans ce tournoi. Si vous voulez gagner, vous devez aussi affronter les grands et vous affirmer. Nous avons déjà rencontré Liverpool, mais nous n'avons jamais joué à Anfield. Si nous les rencontrons, ce sera un match incroyable. Je pense que nous sommes à la hauteur, cela ne sera pas facile, bien sûr, mais nous avons la combativité nécessaire », a-t-il ajouté.
Le tirage au sort des huitièmes de finale aura lieu vendredi
Avec le tirage au sort prévu vendredi matin, les supporters de Galatasaray attendent avec impatience de savoir s'ils devront affronter un autre géant anglais. L'équipe turque s'est déjà imposée comme un « tueur de géants » cette saison, mais un match aller-retour contre une équipe de Liverpool en pleine renaissance, qui cherchera à prendre sa revanche après sa défaite en septembre, constituerait son plus grand défi à ce jour.
Osimhen reste concentré sur l'esprit collectif qui règne dans le vestiaire de Galatasaray, comme l'a démontré la résistance affichée contre la Juventus. Qu'il s'agisse d'un retour dans le nord de Londres pour affronter Tottenham ou d'une visite historique à Anfield, le buteur nigérian estime que son équipe a la force mentale nécessaire pour créer une nouvelle surprise sur la plus grande scène qui soit.
