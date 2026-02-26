« Ce sera comme une revanche » - Victor Osimhen révèle ses impressions sur un éventuel affrontement contre Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Galatasaray a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs cette saison, après avoir remporté une victoire mémorable 1-0 contre le Liverpool d'Arne Slot lors de la phase de championnat. Osimhen a été le héros de ce match, transformant un penalty en première mi-temps à Istanbul, mais il ne se fait aucune illusion sur la difficulté d'une deuxième rencontre, surtout à l'extérieur.

Interrogé par CBS Sports sur la possibilité d'affronter les Reds ou les Spurs, Osimhen a été franc quant à ses préférences. « Pour être honnête, affronter Liverpool maintenant serait une sorte de revanche », a expliqué l'attaquant. « Peu importe qui nous affronterons... Je ne dirais pas grand-chose, mais j'aimerais éviter Liverpool. Mais s'ils viennent, oui, nous allons tout donner, mais ça ne sera pas facile. »