« Ce n'était pas joli à voir » - Christian Chivu admet que l'Inter n'a pas été à la hauteur lors du match nul ennuyeux contre Côme, tandis que Cesc Fabregas insiste sur le fait que son équipe aurait dû remporter la demi-finale

Chivu a livré une analyse sans concession de la performance de son équipe après un match nul 0-0 contre Côme. Dans une rencontre marquée par la prudence tactique, les Nerazzurri ont peiné à s'imposer face aux hôtes, ne parvenant pas à cadrer un seul tir pendant tout le match. Après le coup de sifflet final, le Roumain n'a pas hésité à admettre que la prestation n'était pas à la hauteur des standards habituels attendus du grand club milanais, qui a connu une soirée difficile marquée par plusieurs absences importantes.

L'équipe visiteuse n'avait pas son étincelle habituelle, ce qui a conduit Chivu à être honnête sur la qualité de la rencontre. « À chaque match, nous avons des urgences, j'ai dû faire des changements et, pour la première fois, j'ai placé deux milieux offensifs derrière l'attaquant », a expliqué Chivu lors de son analyse d'après-match. « Nous devons faire de nécessité vertu. Mais ce n'était pas un match de l'Inter et ce n'était même pas agréable à regarder. »