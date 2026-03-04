Getty Images
« Ce n'était pas joli à voir » - Christian Chivu admet que l'Inter n'a pas été à la hauteur lors du match nul ennuyeux contre Côme, tandis que Cesc Fabregas insiste sur le fait que son équipe aurait dû remporter la demi-finale
L'Inter vacille dans une demi-finale très disputée
Chivu a livré une analyse sans concession de la performance de son équipe après un match nul 0-0 contre Côme. Dans une rencontre marquée par la prudence tactique, les Nerazzurri ont peiné à s'imposer face aux hôtes, ne parvenant pas à cadrer un seul tir pendant tout le match. Après le coup de sifflet final, le Roumain n'a pas hésité à admettre que la prestation n'était pas à la hauteur des standards habituels attendus du grand club milanais, qui a connu une soirée difficile marquée par plusieurs absences importantes.
L'équipe visiteuse n'avait pas son étincelle habituelle, ce qui a conduit Chivu à être honnête sur la qualité de la rencontre. « À chaque match, nous avons des urgences, j'ai dû faire des changements et, pour la première fois, j'ai placé deux milieux offensifs derrière l'attaquant », a expliqué Chivu lors de son analyse d'après-match. « Nous devons faire de nécessité vertu. Mais ce n'était pas un match de l'Inter et ce n'était même pas agréable à regarder. »
Cesc Fabregas estime que Côme méritait cette victoire cruciale
Alors que Chivu se montrait réfléchi, l'entraîneur de Côme, Fabregas, était convaincu que son équipe avait fait suffisamment pour prendre l'avantage avant le match retour, prévu le 22 avril. L'Espagnol a félicité ses joueurs pour avoir contrarié les leaders de la Serie A et a estimé que seule une marge infime les séparait d'une victoire mémorable. « Une partie d'échecs ? C'est ce que c'est », a déclaré Fabregas. « Dans l'ensemble, nous aurions peut-être pu marquer un but, mais c'était un match très tactique. »
Il a continué à souligner la brillante exécution du plan de jeu de son équipe face à un adversaire redoutable. « Contre l'équipe la plus dominante de la Serie A, nous avons joué le match que nous voulions : très compact et nous avons eu trois occasions. Au cours des quatre ou cinq dernières années, ils ont été très dominants et ils ont eu un seul tir. Un match qui vous laisse satisfait mais avec un goût amer, cela aurait pu être 1-0. »
Le manager de Como envisage la croissance avant le match retour
Dans la perspective du match retour décisif à San Siro, Fabregas a souligné les réalités contrastées des deux clubs tout en conservant un immense sentiment de fierté. « La seule chose que je sais, c'est que nous sommes Côme et qu'ils sont l'Inter. Il y a une mentalité différente entre les deux équipes et les deux clubs », a-t-il déclaré. « Nous avons mérité de disputer la demi-finale de la Coppa Italia à San Siro : il y a deux ans, personne n'aurait osé le dire. Malheureusement, il reste encore un long chemin à parcourir avant le match retour. »
Interrogé sur son avenir et le projet en cours au sein du club, l'ancien milieu de terrain d'Arsenal a mis l'accent sur l'amélioration continue. « L'idée a toujours été de progresser, nous devons continuer. Pour l'instant, je me concentre sur la Serie A, il y a encore un long chemin à parcourir. Le rêve est de continuer à progresser et, lorsque nous serons prêts, de nous battre pour aller un peu plus loin. Élevons progressivement la barre et voyons où cela nous mènera », a-t-il ajouté.
Lautaro Martinez blessé alors que Bastoni fait face à l'hostilité du public
L'une des principales préoccupations de l'Inter reste la condition physique de son capitaine Lautaro Martinez. L'attaquant argentin était absent de la composition d'équipe, blessé lors de la défaite en Ligue des champions contre Bodo/Glimt, et les dernières informations données par Chivu suggèrent qu'il ne reviendra pas sur le terrain dans un avenir proche. Le manque d'efficacité offensive était évident tout au long du match contre Côme. Chivu a reconnu la situation difficile et le temps extrêmement limité pour préparer le prochain derby crucial.
En dehors du terrain, le match a été marqué par une atmosphère hostile envers Alessandro Bastoni, qui a été sifflé par une partie du public local à la suite de sa simulation controversée contre la Juventus. Malgré la rivalité, Fabregas a pris le temps de défendre l'international italien. « Pourquoi cela se produit-il ? Parce qu'il joue dans la meilleure équipe d'Italie », a déclaré Fabregas. « Je ne le connais pas, j'ai beaucoup étudié l'Inter ces dernières années et pour moi, c'est un joueur de haut niveau. C'est un type formidable, je pense que c'est quelque chose pour les fans. Nous devons le protéger. A-t-il eu tort ce jour-là ? Absolument. C'est quelque chose qui arrive, cela peut arriver, j'ai moi-même commis une erreur lorsque j'ai fait ce que j'ai fait à San Siro. Il faut s'excuser, ce sont des jeunes. On apprend toujours, il s'en remettra. »
