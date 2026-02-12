Getty
« Ce n'est pas un grand club » : Ange Postecoglou livre un verdict sans appel sur Tottenham après le limogeage de Thomas Frank.
Postecoglou limogé après avoir brisé la malédiction des trophées
L'entraîneur danois Frank a été démis de ses fonctions le 11 février, après avoir remporté seulement 13 victoires en 38 matchs. Les Spurs ont chuté à la 16e place du classement de la Premier League, terminant ainsi une place plus bas que la saison dernière.
Postecoglou a supervisé la chute de l'équipe vers la zone de relégation, mais a tout de même savouré le succès continental et remporté le premier trophée depuis 2008. Cela n'a toutefois pas suffi à lui permettre de conserver son poste, le sexagénaire affirmant qu'il se battait toujours pour une cause perdue, ses mains étant souvent liées sur le marché des transferts.
Postecoglou explique pourquoi les Spurs ne sont pas un « grand club »
Postecoglou a expliqué à The Overlap pourquoi les Spurs peinent à trouver stabilité et continuité, même des entraîneurs tels que Mauricio Pochettino et José Mourinho n'ayant pas réussi à répondre aux attentes. Il a déclaré : « Si vous regardez la liste des noms, il n'y a pas vraiment de thème commun dans ce qu'ils essaient de faire. Je pense qu'une partie de l'ADN de Tottenham - faute d'un meilleur terme - réside dans le fait qu'ils aiment que leurs équipes jouent d'une certaine manière.
On peut dire qu'avec Mauricio, ils suivaient cette voie, mais en même temps, je pense que les gens ont trop négligé l'influence de Harry (Kane) pendant cette période. Si j'avais eu Harry dès la première année, je suis convaincu que nous aurions terminé à la place qualificative pour la Ligue des champions. Même s'il est parti, on ne peut pas combler ce vide. C'est impossible.
« Donc, quand on regarde ces entraîneurs, comme je l'ai dit, ils sont passés de, vous savez, Mauricio qui jouait d'une certaine manière et qui, je pense, correspondait à l'ADN du club, à la grande question : ils n'ont rien gagné. Nous avons besoin de gagnants. Alors allons-y pour José. José les emmène en finale de la coupe et ils le licencient la semaine avant la finale.
« Donc, si vous parlez de gagnants, eh bien, dans un match unique, cela ne me dérangerait pas que José soit l'entraîneur de mon club, juste pour un match unique. Ce qui se passe après, c'est... Et puis, vous savez, c'était Antonio [Conte] parce que, encore une fois, c'est un autre gagnant, vous savez, et puis Antonio s'en va et j'arrive en quelque sorte.
« Ils disent, eh bien, nous voulons du football, vous savez. Avec Antonio, nous avons atteint la Ligue des champions, mais nous n'avions pas le football. Donc nous voulons du football et vous avez le football, même si mon ADN est de gagner aussi.
« Alors on s'engage dans cette voie. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment curieux de comprendre ce qu'ils essaient de construire. Vous savez, qui sont-ils ? Évidemment, ils ont construit un stade incroyable, des installations d'entraînement incroyables. Mais quand on regarde les dépenses, en particulier leur structure salariale, ce n'est pas un grand club. »
Postecoglou révèle les cibles que Tottenham n'a pas réussi à recruter
Il a ajouté : « Je m'en suis rendu compte parce que lorsque nous essayions de recruter des joueurs, nous n'étions pas sur le marché pour ces joueurs-là. Il y a certains joueurs que nous... Je veux dire, à la fin de ma première année, lorsque nous avons terminé cinquièmes, je me suis dit : « Comment passer de la cinquième place à un véritable défi ? Eh bien, nous devions recruter des joueurs prêts pour la Premier League.
Mais finir cinquièmes cette année-là ne nous a pas permis d'accéder à la Ligue des champions, nous n'avions pas les moyens. Nous avons donc fini par recruter Dom Solanke, qui était absolument... Je l'appréciais beaucoup, je l'aime beaucoup, et trois adolescents.
Vous savez, je regardais Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo et [Antoine] Semenyo à l'époque, Marc Guehi, parce que je me disais que si nous voulions passer de la cinquième place à la première, c'est ce que les autres grands clubs auraient fait à ce moment-là. Ces trois adolescents sont des jeunes joueurs exceptionnels et je pense qu'ils seront de grands joueurs pour Tottenham, mais ils ne vous feront pas passer de la cinquième à la quatrième ou à la troisième place.
Mais ce qui ressortait du club, c'était : « Non, nous sommes un club qui peut rivaliser sur tous les fronts ». Donc, quand vous dites que vous avez évidemment une grande expérience en tant que manager, vous avez dirigé des clubs partout dans le monde. Tottenham est-il différent de ces autres clubs en termes d'obtenir ce que vous voulez sur le terrain ou de chercher à faire progresser le club ? Eh bien, ils sont tous uniques, ils sont tous différents. Mais, vous savez, quand vous entrez à Tottenham, ce que vous voyez partout, c'est « oser, c'est faire ». C'est partout. Et pourtant, leurs actions sont presque l'antithèse de cela.
« Que vous l'aimiez ou non, il faut rendre hommage à Daniel [Levy] car cette voie a permis d'obtenir un nouveau stade, de nouvelles installations, mais en empruntant une voie sûre, je pense qu'ils n'ont pas réalisé que pour gagner, il faut prendre des risques à un moment donné. Et c'est l'ADN du club.
J'avais toujours l'impression que Tottenham, en tant que club, disait « nous faisons partie des grands », mais en réalité, d'après mon expérience des deux dernières années et la façon dont ils agissent, je ne pense pas qu'ils le soient. »
Les transferts laissent les Spurs dans l'ombre d'Arsenal
Il a poursuivi en parlant du recrutement, qui est trop souvent éclipsé par celui de son grand rival du nord de Londres : « Quand Arsenal a besoin de joueurs, il dépense cent millions pour Declan Rice. Je ne vois pas Tottenham faire ça. Peut-être maintenant, je ne sais pas. Mais pas dans mon histoire, ni même avant moi.
Et cela s'explique en grande partie par le fait qu'ils construisaient un stade, donc évidemment, les finances étaient un défi. Je pense que ce que je n'avais pas réalisé, c'est à quel point la Ligue des champions fait la différence, et je pense que c'est pour cela qu'il y avait toujours ce désespoir, parce que cela fournissait les fonds nécessaires, vous voyez.
« Cela signifie donc que lors de ma première année, ils avaient terminé huitièmes l'année précédente. Nous avons perdu Harry deux jours avant de jouer contre Brentford lors du premier match. Je dois essayer, et c'est une tâche difficile. C'est difficile. Nous avons failli y arriver. Je veux dire, si nous avions terminé cinquièmes n'importe quelle autre année, cela aurait probablement été [suffisant].
Et si nous l'avions fait, peut-être que l'année dernière, nous n'aurions pas acheté trois adolescents. Mais je continue de penser que ce n'est pas le montant du transfert, ni le salaire qui attire vraiment. Je veux dire, à quand remonte la dernière fois où Tottenham a vraiment signé quelqu'un et où vous vous êtes dit « waouh » ? »
Frank limogé, le derby du nord de Londres attend les Spurs
Frank n'a pas réussi à renverser la tendance après le départ de Postecoglou, malgré son expérience utile en Premier League acquise lorsqu'il était à la tête de Brentford. Il est considéré comme un autre entraîneur qui n'a pas bénéficié du soutien nécessaire de la part de ses supérieurs.
Postecoglou a déclaré à propos du dernier changement sur le banc des Spurs : « Vous avez créé un climat d'incertitude, car il n'y a aucune garantie, quel que soit l'entraîneur que vous engagez, car vous avez eu des entraîneurs de classe mondiale qui n'ont pas réussi, et pour quelle raison ?
Quelle était la raison d'un changement aussi important ? Vous savez que Thomas allait arriver, quel était son objectif ? Quel était l'objectif du club ? Au début de l'année, il était évident que l'objectif était d'être compétitif sur tous les fronts, mais le club n'a pas été compétitif sur tous les fronts depuis longtemps.
De plus, la personne la plus influente du club depuis 20 ans s'en va également. Si vous voulez opérer un changement aussi radical, vous devez comprendre qu'il y aura une certaine instabilité. Thomas savait-il dans quoi il s'embarquait ? Je ne sais pas.
« C'est un départ équitable de ma part, pour tous ceux qui étudient le jeu, ce n'était pas comme si c'était une progression de ma part. J'ai construit ce genre d'équipe, faute d'un meilleur terme, pour jouer d'une certaine manière pendant plusieurs années, et il arrive en quelque sorte et, comme nous l'avons dit, Tottenham est un club curieux. »
Le prochain rendez-vous des Spurs est un derby contre leur vieil adversaire Arsenal, qui se rendra au Tottenham Hotspur Stadium le 22 février. Reste à savoir qui sera aux commandes pour ce match et les prochains matchs de Ligue des champions, alors que l'équipe s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de cette compétition.
