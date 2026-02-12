« Ce n'est pas un grand club » : Ange Postecoglou livre un verdict sans appel sur Tottenham après le limogeage de Thomas Frank.

Postecoglou a expliqué à The Overlap pourquoi les Spurs peinent à trouver stabilité et continuité, même des entraîneurs tels que Mauricio Pochettino et José Mourinho n'ayant pas réussi à répondre aux attentes. Il a déclaré : « Si vous regardez la liste des noms, il n'y a pas vraiment de thème commun dans ce qu'ils essaient de faire. Je pense qu'une partie de l'ADN de Tottenham - faute d'un meilleur terme - réside dans le fait qu'ils aiment que leurs équipes jouent d'une certaine manière.

On peut dire qu'avec Mauricio, ils suivaient cette voie, mais en même temps, je pense que les gens ont trop négligé l'influence de Harry (Kane) pendant cette période. Si j'avais eu Harry dès la première année, je suis convaincu que nous aurions terminé à la place qualificative pour la Ligue des champions. Même s'il est parti, on ne peut pas combler ce vide. C'est impossible.

« Donc, quand on regarde ces entraîneurs, comme je l'ai dit, ils sont passés de, vous savez, Mauricio qui jouait d'une certaine manière et qui, je pense, correspondait à l'ADN du club, à la grande question : ils n'ont rien gagné. Nous avons besoin de gagnants. Alors allons-y pour José. José les emmène en finale de la coupe et ils le licencient la semaine avant la finale.

« Donc, si vous parlez de gagnants, eh bien, dans un match unique, cela ne me dérangerait pas que José soit l'entraîneur de mon club, juste pour un match unique. Ce qui se passe après, c'est... Et puis, vous savez, c'était Antonio [Conte] parce que, encore une fois, c'est un autre gagnant, vous savez, et puis Antonio s'en va et j'arrive en quelque sorte.

« Ils disent, eh bien, nous voulons du football, vous savez. Avec Antonio, nous avons atteint la Ligue des champions, mais nous n'avions pas le football. Donc nous voulons du football et vous avez le football, même si mon ADN est de gagner aussi.

« Alors on s'engage dans cette voie. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment curieux de comprendre ce qu'ils essaient de construire. Vous savez, qui sont-ils ? Évidemment, ils ont construit un stade incroyable, des installations d'entraînement incroyables. Mais quand on regarde les dépenses, en particulier leur structure salariale, ce n'est pas un grand club. »