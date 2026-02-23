Getty
« Ce n'est pas quelque chose que je recommanderais ! » - La routine « folle » d'avant-match de Jamie Vardy, icône de Leicester, confirmée par Ben Chilwell
Vardy n'a jamais caché son affinité pour les boissons énergisantes.Le buteur de Crémone avait déjà évoqué son mode de vie dans son autobiographie et dans des interviews ultérieures, admettant ouvertement avoir des habitudes qui feraient frémir la plupart des scientifiques du sport modernes. Au sujet de ses habitudes quotidiennes ces dernières années, l'ancien international anglais a déclaré : « Oui, je fume et je bois trois canettes de Red Bull par jour, le personnel médical en est conscient. » Si ces chiffres étaient déjà élevés pour un athlète de haut niveau, le dernier témoignage de Chilwell suggère que Vardy augmentait considérablement sa consommation lorsqu'il était temps d'entrer sur le terrain.
Défier les lois de la science du sport
Cette anecdote dépeint un joueur qui ignorait complètement la philosophie traditionnelle des « gains marginaux » qui domine l'ère moderne. Alors que de nombreux professionnels de haut niveau sont obsédés par leurs cycles de sommeil, leur niveau d'hydratation et leurs régimes alimentaires complexes, Vardy semblait prospérer grâce à un mélange de stimulants riches en sucre et de soirées tardives. Malgré cela, son palmarès parle de lui-même : à 38 ans, il continue de marquer des buts, prouvant que son corps peut supporter une charge de travail qui serait susceptible de handicaper n'importe quel autre professionnel.
La longévité de Vardy est peut-être l'aspect le plus surprenant de cette révélation. Alors que de nombreux joueurs qui mènent une vie « rock and roll » voient leur carrière s'éteindre au début de la trentaine, l'icône des Foxes est restée remarquablement résistante et relativement épargnée par les blessures. Sa capacité à produire régulièrement des sprints de haute intensité et des finitions cliniques, malgré son amour avoué pour les cigarettes et la caféine, continue de déconcerter les observateurs et ses anciens coéquipiers. Pour Vardy, ces habitudes semblent être le carburant mental nécessaire pour maintenir son style de jeu agressif et tenace sur le terrain.
Boissons énergisantes et frasques nocturnes
Chilwell, qui a gravi les échelons à Leicester avant de rejoindre Chelsea puis la France, s'est récemment entretenu avec L'Équipe pour évoquer les rituels les plus mémorables auxquels il a assisté tout au long de sa carrière. Naturellement, Vardy a été au centre de la discussion. Le défenseur gauche a révélé que la consommation de caféine de l'attaquant atteignait des niveaux stupéfiants dans les derniers instants avant le coup d'envoi, ignorant souvent les directives nutritionnelles strictes suivies par le reste de l'équipe. La quantité impressionnante de boissons énergisantes consommées en peu de temps reste un sujet d'incrédulité pour ceux qui ont joué à ses côtés.
Évoquant le rituel qui l'a le plus marqué, Chilwell a déclaré : « Une routine d'avant-match qui m'a frappé ? Jamie Vardy, évidemment ! Ce n'est pas vraiment quelque chose à recommander ! Il buvait quatre canettes de Red Bull en une heure. La veille d'un match, il buvait du vin à l'hôtel, ou des bières. Il ne dormait presque pas. Il venait frapper à ma porte vers 3 heures du matin pour me réveiller. Il est fou. Mais après tout ça, il marquait des triplés. »
Quelle est la prochaine étape pour Vardy ?
Vardy a toujours fait les choses à sa manière. Sa routine d'avant-match témoigne d'une culture footballistique d'une autre génération, où la personnalité et le confort individuel l'emportaient souvent sur les structures rigides des terrains d'entraînement modernes.
Malgré toutes ses habitudes, Vardy cherche désormais à revenir au premier plan après la défaite cuisante de Crémone face à la Roma le week-end dernier. Cependant, leur ambition de s'imposer au stade Giovanni Zini ce week-end ne sera pas facile à réaliser, car ils affronteront l'AC Milan, qui cherche également à renouer avec la victoire et à conserver ses espoirs de se hisser parmi les quatre premiers.
