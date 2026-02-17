« Ce n'est pas quelque chose à célébrer » - Joan Garcia rejette le titre d'homme du match alors que le gardien de but de Barcelone s'emporte après la défaite de dernière minute contre Gérone

Après avoir surmonté la déception causée par le penalty manqué par Lamine Yamal en première mi-temps, Barcelone a réussi à prendre l'avantage à l'heure de jeu grâce à un but du jeune défenseur Pau Cubarsi. Cependant, cette avance n'a duré que deux minutes, Thomas Lemar égalisant pour Gérone alors que les hôtes intensifiaient leur jeu. Garcia a réalisé de nombreux arrêts pour empêcher son équipe de prendre du retard, mais Fran Beltran a réussi à trouver la faille à moins de cinq minutes de la fin, donnant à l'équipe modeste une avance surprise. Malgré un carton rouge tardif pour l'équipe locale, celle-ci a réussi à conserver son avance jusqu'à la fin du match.

Si la brillante performance individuelle de Garcia a été la seule raison pour laquelle Barcelone est resté dans la course jusqu'aux derniers instants, le joueur de 24 ans s'est montré cinglant dans son évaluation de la défense de son équipe. Il a catégoriquement rejeté les éloges accompagnant sa performance, affirmant clairement que le nombre élevé d'arrêts est le symptôme d'un malaise structurel beaucoup plus important sous Flick plutôt qu'un signe d'honneur.

« Nous concédons beaucoup trop d'occasions, nous concédons trop facilement », s'est-il lamenté, clairement frustré par le manque de protection de sa défense. « Mes nombreux arrêts ne sont pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose à célébrer si je dois faire autant d'arrêts. »

Il a poursuivi : « Je pense que nous devons nous améliorer. Nous devons analyser la situation. Nous avons une semaine sans match en milieu de semaine. Cela nous donnera le temps d'analyser les choses correctement et d'y travailler. Avec sang-froid, nous allons essayer de nous améliorer. Ça semble un peu mieux derrière. Nous pressons bien depuis une position fixe. Lorsque nous perdons le ballon, nous devons couper les actions et commettre des fautes dans la moitié de terrain adverse. Ils commettent des fautes contre nous. »