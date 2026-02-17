AFP
« Ce n'est pas quelque chose à célébrer » - Joan Garcia rejette le titre d'homme du match alors que le gardien de but de Barcelone s'emporte après la défaite de dernière minute contre Gérone
Garcia tire la sonnette d'alarme sur les faiblesses défensives
Après avoir surmonté la déception causée par le penalty manqué par Lamine Yamal en première mi-temps, Barcelone a réussi à prendre l'avantage à l'heure de jeu grâce à un but du jeune défenseur Pau Cubarsi. Cependant, cette avance n'a duré que deux minutes, Thomas Lemar égalisant pour Gérone alors que les hôtes intensifiaient leur jeu. Garcia a réalisé de nombreux arrêts pour empêcher son équipe de prendre du retard, mais Fran Beltran a réussi à trouver la faille à moins de cinq minutes de la fin, donnant à l'équipe modeste une avance surprise. Malgré un carton rouge tardif pour l'équipe locale, celle-ci a réussi à conserver son avance jusqu'à la fin du match.
Si la brillante performance individuelle de Garcia a été la seule raison pour laquelle Barcelone est resté dans la course jusqu'aux derniers instants, le joueur de 24 ans s'est montré cinglant dans son évaluation de la défense de son équipe. Il a catégoriquement rejeté les éloges accompagnant sa performance, affirmant clairement que le nombre élevé d'arrêts est le symptôme d'un malaise structurel beaucoup plus important sous Flick plutôt qu'un signe d'honneur.
« Nous concédons beaucoup trop d'occasions, nous concédons trop facilement », s'est-il lamenté, clairement frustré par le manque de protection de sa défense. « Mes nombreux arrêts ne sont pas une bonne chose. Ce n'est pas quelque chose à célébrer si je dois faire autant d'arrêts. »
Il a poursuivi : « Je pense que nous devons nous améliorer. Nous devons analyser la situation. Nous avons une semaine sans match en milieu de semaine. Cela nous donnera le temps d'analyser les choses correctement et d'y travailler. Avec sang-froid, nous allons essayer de nous améliorer. Ça semble un peu mieux derrière. Nous pressons bien depuis une position fixe. Lorsque nous perdons le ballon, nous devons couper les actions et commettre des fautes dans la moitié de terrain adverse. Ils commettent des fautes contre nous. »
La polémique VAR à Montilivi
Le match a été marqué par la controverse dans les dernières minutes, lorsque Beltran a marqué le but décisif. Les joueurs de Barcelone étaient convaincus que Jules Koundé avait été victime d'une faute de Claudio Echeverri lors de l'action, mais le but a été validé sans qu'il y ait eu de consultation de la vidéo. Garcia a été stupéfait par l'absence d'intervention de la VAR.
Il a déclaré aux médias : « Je n'ai pas vu clairement le jeu de Koundé en direct. Puis j'ai vu le ralenti et pour moi, c'était une faute. Jules a touché le ballon en premier. Je pense que c'était une faute. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils n'aient pas appelé l'arbitre pour qu'il regarde le ralenti. L'arbitre peut faire des erreurs. Il est surprenant qu'ils n'aient même pas demandé à l'arbitre de revoir l'action à l'écran. Ce genre de choses arrive. Nous ne pouvons pas les contrôler, alors nous devons passer à autre chose. »
Yamal gaspilleur et penalty manqué
L'issue aurait pu être très différente pour les visiteurs s'ils avaient su saisir leurs chances lors d'une première mi-temps effrénée. Barcelone a dominé en termes de tirs, mais n'a pas su faire preuve de la précision nécessaire pour tuer le match. Yamal, habituellement héros des Blaugrana, a connu une soirée à oublier, frappant le poteau sur penalty après une faute sur Dani Olmo.
Malgré son assurance habituelle et les 27 tirs au total de l'équipe, le Barça n'a trouvé le chemin des filets qu'une seule fois, grâce à une tête de Cubarsi. Le défenseur est revenu plus tard sur cette occasion manquée : « Tout le monde l'a vu, je ne vais pas faire de commentaire. Les gens ont vu ce qui s'est passé. Nous n'avons rien pu faire de l'intérieur, mais nous ne devons pas nous en prendre à l'arbitre ; nous devons aussi nous améliorer. Il nous a manqué un peu de tout, nous devons faire notre autocritique. Ce n'était pas un grand match. Nous devons nous améliorer, recharger nos batteries, nous avons une longue semaine devant nous. »
Le casse-tête défensif de Hansi Flick
Flick est désormais confronté à une crise d'identité tactique alors qu'il cherche le bon équilibre défensif pour remporter le titre. Si Gerard Martin s'est montré prometteur sur le côté gauche, l'intégrité structurelle globale de la défense reste poreuse. Le manager doit décider si Joao Cancelo ou Kounde offre la meilleure stabilité sur le côté droit, surtout après avoir vu l'équipe concéder des occasions de grande qualité à une équipe de Gérone qui occupait la 15e place du classement avant le coup d'envoi.
Les retombées du derby catalan obligent Barcelone à faire son introspection avant d'affronter Levante dimanche. Un club de cette envergure se doit de maintenir un niveau optimal chaque semaine, mais trop de stars sont actuellement en dessous de leur niveau habituel. Barcelone doit se recentrer sur l'entraînement, car un nouveau faux pas pourrait voir le Real Madrid disparaître à l'horizon.
