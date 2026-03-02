Getty
Traduit par
« Ce n'est pas agréable à regarder » - Arne Slot déplore la nouvelle obsession de la Premier League pour les coups de pied arrêtés, tandis que l'entraîneur de Liverpool prédit que rien ne changera avant au moins 10 ans
L'ère du « Set Piece FC » : un changement tactique historique
Le débat sur la domination des coups de pied arrêtés a atteint son paroxysme après un week-end où les spécialistes des balles arrêtées ont occupé le devant de la scène. Alors que Liverpool a démantelé West Ham 5-2 avec trois buts marqués sur corner, c'est l'Arsenal de Mikel Arteta qui a fait l'objet de la plus grande attention. Les Gunners ont pris cinq points d'avance en tête du classement après leur victoire 2-1 contre Chelsea, un résultat entièrement dû à leur maîtrise des corners. Avec 16 buts marqués sur corner cette saison, les Londoniens du nord ont déjà égalé le record de la Premier League pour une seule campagne, ce qui a suscité un débat sur la question de savoir si le « Set Piece FC » est la nouvelle recette du succès.
Si les commentaires de Slot peuvent sembler être les griefs d'un puriste, les dernières données suggèrent qu'il n'imagine pas seulement un changement dans l'ADN du jeu, car les chiffres dressent le portrait d'un championnat qui est devenu dépendant des coups de pied arrêtés. Selon Opta, 17,6 % de tous les buts marqués en Premier League cette saison proviennent de corners. Pour mettre cela en perspective, 138 des 783 buts marqués ont été le résultat d'un corner, soit le pourcentage le plus élevé jamais enregistré dans l'histoire de la compétition.
- Getty Images Sport
La mort du football total ?
Slot, un puriste avoué qui a grandi en idolâtrant le style fluide et basé sur la possession de balle du FC Barcelone de Pep Guardiola, n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la tendance actuelle. « Tout d'abord, il faut l'accepter », a déclaré le Néerlandais au Times. « Je pense que c'est principalement le cas ici, en Premier League. Quand je regarde d'autres championnats, je ne pense pas qu'on accorde autant d'importance aux coups de pied arrêtés. Quand je regarde un match de l'Eredivisie, je vois des buts refusés et des fautes sur les gardiens sifflées, et je me dis : "Waouh, ça fait une grosse différence." Ici, on peut presque frapper un gardien au visage et l'arbitre dit quand même : "Continuez". Est-ce que j'aime ça ? Mon cœur de footballeur n'aime pas ça. Si vous me demandez mon avis, quand je pense au football, je pense à l'équipe de Barcelone d'il y a 10 ou 15 ans. Tous les dimanches soirs, on espérait qu'ils joueraient.
Aujourd'hui, la plupart des matchs que je vois en Premier League ne sont pas très agréables à regarder, mais ils sont toujours intéressants car ils sont très disputés, et c'est ce qui rend cette ligue formidable : il y a tellement de compétitivité. Tout le monde peut gagner contre tout le monde. Mais en tant que personne qui aime regarder le football sans se soucier de la victoire ou de la défaite, juste pour le plaisir, je pense qu'il y a une grande différence entre aujourd'hui et il y a trois ou quatre ans en Premier League. »
Une « nouvelle réalité »
Ce qui inquiète peut-être le plus ceux qui partagent la vision de Slot, c'est sa prédiction selon laquelle cette tendance ne fait que commencer. Il estime que l'importance accordée aux entraîneurs spécialisés dans les coups de pied arrêtés et aux techniques obscures dans la surface de réparation va perdurer pendant un certain temps encore. Il a déclaré : « Non seulement à cause des coups de pied arrêtés, mais aussi parce que les équipes sont devenues beaucoup plus fortes. Mais nous n'allons pas changer cela. Peut-être que dans cinq à dix ans, les choses changeront à nouveau. Je ne serais pas surpris si, en allant voir un match de moins de 16 ans quelque part, vous voyiez les joueurs complètement concentrés sur les coups de pied arrêtés, car c'est la nouvelle réalité. J'ai mon opinion à ce sujet, mais cela ne change rien. »
Si Slot reste sceptique quant à la valeur esthétique, d'autres adhèrent au pragmatisme nécessaire pour remporter des titres dans le championnat le plus exigeant au monde. La légende de la Premier League Alan Shearer a récemment défendu l'approche d'Arsenal, suggérant que la force mentale et la capacité à « trouver une solution » sont plus importantes que le talent offensif lors d'une course au titre.
- Getty
Wirtz blessé avant le double affrontement contre les Wolves
Au milieu du débat tactique, Slot doit également jongler avec d'importants problèmes d'effectif alors que Liverpool se prépare à deux déplacements à Molineux en moins d'une semaine. Les Reds devront probablement se passer de leur meneur de jeu vedette Florian Wirtz pour les deux matches contre les Wolves, l'international allemand étant blessé au dos.
Après des débuts difficiles à Anfield, où il a eu du mal à s'adapter au rythme du football anglais, Wirtz avait finalement trouvé ses marques et était devenu le principal moteur créatif de l'équipe avant ce récent revers. Sans lui en jeu ouvert, les Reds se sont encore plus appuyés sur les coups de pied arrêtés, que Slot déteste manifestement. Il a manqué la victoire contre West Ham et reste très incertain pour le match du cinquième tour de la FA Cup vendredi. Slot espère le voir revenir la semaine prochaine, mais refuse de précipiter le retour du joueur de 22 ans. S'exprimant lundi sur la situation des blessés, Slot a déclaré : « Je n'ai rien à ajouter à ce que j'ai dit après le match. Le match de demain arrive probablement trop tôt, tout comme celui du week-end. Nous espérons le voir revenir la semaine prochaine. »
Si Liverpool remporte ces deux rencontres, Slot pourrait dépasser le record de Sir Kenny Dalglish du plus grand nombre de victoires pour un entraîneur lors de ses 100 premiers matchs avec les Reds (62), avec actuellement 61 victoires en 97 matchs.
Publicité