Getty Images Sport
« Ce genre de décisions peut décider du titre » - Les fans sont scandalisés après que Gabriel ait échappé à un carton rouge lors du match nul d'Arsenal contre Brentford
Gabriel évite le carton rouge alors qu'Arsenal trébuche
Gabriel avait reçu un carton jaune lorsqu'il avait donné un coup de pied à Outtara alors que celui-ci courait vers le but pour l'équipe de Keith Andrews, après que Keane Lewis-Potter ait annulé le but de Noni Madueke. Ce résultat signifie que les Gunners ne comptent plus que quatre points d'avance sur Manchester City, deuxième au classement.
Le gardien David Raya a déjà exhorté le club à « rester soudé », mais les supporters sont déçus que Gabriel n'ait pas reçu de carton rouge.
Il a déclaré aux journalistes : « Je suis déçu de n'avoir obtenu qu'un point. Nous restons soudés. C'est un terrain difficile, mais nous devons rester soudés, nous sommes toujours en bonne position et nous allons continuer.
« Ça allait bien. Nous avons dominé la majeure partie de la première mi-temps jusqu'à ce qu'ils prennent l'avantage. Nous avons très bien géré la situation et avons marqué un but en deuxième mi-temps. Je pensais que cela suffirait, mais ils ont joué dangereusement sur des coups de pied arrêtés et nous avons encaissé un but. Nous avons eu des occasions de gagner le match, mais nous ne les avons pas exploitées au maximum. »
Au sujet d'une éventuelle course au titre, il a ajouté : « Nous sommes toujours en bonne position. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous avons la FA Cup dimanche, mais nous recommençons mercredi. »
- Getty Images Sport
La réaction sur les réseaux sociaux
Les supporters ont réagi avec stupéfaction au fait que Gabriel n'ait pas été expulsé, compte tenu de la nature évidente de la faute et de la sanction disciplinaire qui s'imposait.
@City_Chief a déclaré : « Gabriel avait déjà reçu un carton jaune, mais il a échappé à un deuxième carton et à un carton rouge pour cette faute imprudente et dangereuse. Ce genre de décision peut décider du titre. Lorsque les écarts sont si serrés, chaque décision compte. Tout est bon pour aider Arsenal à remporter le championnat ? »
@InvertTheWing a fait référence au capitaine de Tottenham, Cristian Romero, qui purge actuellement une suspension de quatre matchs : « Romero écope d'une suspension de 10 matchs pour le tacle de Gabriel. »
@Falsewinger a déclaré : « Gabriel échappe à un deuxième carton jaune. C'est une décision atroce de la part de l'arbitre, qui a peut-être triplé Gabriel dans FPL (comme moi). »
@AVFCStatto a ajouté : « Gabriel devrait être expulsé. Vérification du badge. Arsenal. Pas de carton rouge. »
@GeronimoMorgans a conclu : « C'est un deuxième carton jaune pour Gabriel. Carton rouge évident. Comment cela peut-il rester impuni ? »
Arsenal vacille ?
L'équipe de Mikel Arteta n'a remporté que deux de ses cinq derniers matchs, faisant match nul contre les Bees et Nottingham Forest, et s'inclinant face à Manchester United. Ses deux victoires ont été obtenues contre Leeds et Sunderland.
Le milieu de terrain Declan Rice a déclaré à BBC Sport: « Le match s'est déroulé en deux temps. Les 20 premières minutes leur ont été favorables, nous avons terminé la première mi-temps en force, nous avons très bien commencé la seconde mi-temps, mais ils ont mieux terminé que nous. Nous avons beaucoup souffert après le but.
Dans ce parcours, vous ne serez jamais au même niveau pendant les 70 matchs de la saison, mais vous devez donner le meilleur de vous-même. Les petits détails, les bases, comme je le dis, c'est une saison en dents de scie. Vous ne pouvez pas être naïf et penser que cela va être facile. Nous jouons contre les meilleures équipes semaine après semaine. Nous devons continuer à nous battre et à croire en nous, en contrôlant ce qui est contrôlable.
Nous devons faire abstraction du bruit extérieur. Nous l'avons très bien fait jusqu'à présent. Les gens vont parler de la course au titre et d'Arsenal, mais notre groupe est très calme. Je ne suis pas naïf au point de penser que Brentford est une proie facile. C'est l'une des meilleures équipes du championnat et ses récentes performances le prouvent. C'est un point gagné dans notre parcours, mais nous voulions gagner le match. »
- AFP
Et ensuite ?
Arsenal affrontera Wigan Athletic ce week-end lors du quatrième tour de la FA Cup, avant de rencontrer les Wolves en Premier League.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité