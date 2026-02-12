« Ce genre de décisions peut décider du titre » - Les fans sont scandalisés après que Gabriel ait échappé à un carton rouge lors du match nul d'Arsenal contre Brentford

Gabriel avait reçu un carton jaune lorsqu'il avait donné un coup de pied à Outtara alors que celui-ci courait vers le but pour l'équipe de Keith Andrews, après que Keane Lewis-Potter ait annulé le but de Noni Madueke. Ce résultat signifie que les Gunners ne comptent plus que quatre points d'avance sur Manchester City, deuxième au classement.

Le gardien David Raya a déjà exhorté le club à « rester soudé », mais les supporters sont déçus que Gabriel n'ait pas reçu de carton rouge.

Il a déclaré aux journalistes : « Je suis déçu de n'avoir obtenu qu'un point. Nous restons soudés. C'est un terrain difficile, mais nous devons rester soudés, nous sommes toujours en bonne position et nous allons continuer.

« Ça allait bien. Nous avons dominé la majeure partie de la première mi-temps jusqu'à ce qu'ils prennent l'avantage. Nous avons très bien géré la situation et avons marqué un but en deuxième mi-temps. Je pensais que cela suffirait, mais ils ont joué dangereusement sur des coups de pied arrêtés et nous avons encaissé un but. Nous avons eu des occasions de gagner le match, mais nous ne les avons pas exploitées au maximum. »

Au sujet d'une éventuelle course au titre, il a ajouté : « Nous sommes toujours en bonne position. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous avons la FA Cup dimanche, mais nous recommençons mercredi. »