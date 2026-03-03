Getty/GOAL
Cavan Sullivan, « très intelligent », devrait quitter immédiatement Manchester City pour un prêt européen de deux ans, tandis que l'ancienne star de l'équipe nationale américaine appelle à la patience envers le jeune prodige de la MLS
Quand Sullivan rejoindra Manchester City
Sullivan est entré dans l'histoire en juillet 2024 en faisant ses débuts en compétition pour le Philadelphia Union à l'âge de 14 ans et 293 jours. Il était le plus jeune débutant à avoir honoré la MLS, battant le record détenu auparavant par Freddy Adu, et a continué depuis lors à jouer en senior.
Son potentiel n'a pas tardé à être remarqué par les grandes équipes européennes, et le géant de la Premier League, Manchester City, s'est empressé de s'assurer qu'il serait le premier à bénéficier de son évolution future.
Ce défi passionnant à l'Etihad ne se concrétisera pas avant 18 mois, Sullivan fêtant un anniversaire important en septembre 2027, mais il a encore beaucoup à faire avant cela, tant au niveau national qu'au niveau international avec les moins de 18 ans des États-Unis.
Le potentiel de Sullivan doit être géré avec précaution.
Interrogé sur la prochaine étape pour Sullivan, dans ce qui s'annonce comme une grande année pour le jeune joueur, l'ancienne star de l'équipe nationale américaine Ramos, s'exprimant en association avec bbccharterreview.org.uk, a déclaré à GOAL : « Je pense qu'il faut encore attendre et voir, sans placer des attentes trop élevées. Nous devons laisser le joueur se développer. C'est un joueur très intelligent. Voyons s'il va gagner en puissance au cours des 18 prochains mois. Il doit devenir un peu plus fort et s'adapter à un championnat où le jeu est beaucoup plus rapide et où les joueurs contrôlent mieux le ballon. J'ai hâte de voir ce que va devenir Cavan Sullivan, car je pense que cela va prendre un peu de temps. »
Manchester City va-t-il prêter Sullivan ?
Quitter sa zone de confort en MLS pour rejoindre Manchester sera un grand saut pour Sullivan, originaire de Philadelphie. Il a toutefois surmonté tous les obstacles qui se sont dressés sur son chemin jusqu'à présent et est un personnage confiant qui ne manquera jamais de confiance en lui.
Interrogé sur la question de savoir si l'adolescent sera prêt pour City à 18 ans, Ramos, qui a déjà entraîné des équipes de jeunes aux États-Unis, a ajouté : « Est-ce que je pense qu'il sera prêt pour Man City à 18 ans ? Je pense que c'est un peu injuste de dire cela, car quel joueur serait prêt à 18 ans pour intégrer Man City ? C'est difficile. Je dirais qu'il faut attendre de voir. »
Comme on s'attend à ce que Sullivan, qui a déjà effectué quelques visites en Angleterre, ne soit pas directement intégré à l'équipe première de City, Ramos a expliqué comment les Blues pourraient aider une future star à s'adapter au football européen : « À ce stade, ce ne serait que pure spéculation, car nous nous projetons dans deux ans. Si je devais me projeter dans deux ans et évaluer ce qui se passe avec les jeunes joueurs et voir le niveau où il se trouve, la physicalité du jeu en Angleterre, si je devais faire une prédiction, je dirais qu'il signera pour Manchester City et qu'il ira jouer aux Pays-Bas pendant quelques années. »
Sullivan peut-il devenir un autre jeune prodige de l'équipe nationale américaine ?
Sans surprise, Sullivan a été comparé à d'autres jeunes talents à travers le monde. Il a été présenté comme la version américaine de la superstar barcelonaise Lamine Yamal. Interrogé récemment sur la question de savoir si la jeune star de l'Union était en passe de suivre cette voie, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a déclaré à GOAL : « Pour l'instant, oui.
Je suis vraiment du genre à préférer marcher avant de courir. Il a sans aucun doute beaucoup de talent. Je suis plutôt du genre à ne pas mettre trop de pression sur quelqu'un à cet âge. Même s'ils sont déjà très développés en tant que joueurs, sur le plan émotionnel et social, tous les jeunes de cet âge ont du travail à faire et doivent vivre des expériences dans leur vie. La pression n'est généralement pas une bonne chose pour les jeunes joueurs exceptionnels.
Est-il incroyablement talentueux ? Oui, à 100 %. J'aimerais, mais c'est vraiment difficile avec les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup moins d'informations à son sujet. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup moins et qu'on laisse simplement ce gamin jouer et se développer, mais ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne actuellement. J'espère qu'il saura très bien gérer cela. D'après ce que je comprends, il est entouré d'un groupe de personnes vraiment formidables. Voyons ce qui va se passer. Il pourrait devenir un joueur très, très spécial. »
Manchester City et l'équipe nationale américaine espèrent que ce sera le cas. Sullivan a toutefois encore beaucoup à prouver, car il n'est pas la première étoile brillante à faire son apparition sur la scène mondiale. Il n'est pas nécessaire de lui rappeler que beaucoup avant lui se sont rapidement éteints.
