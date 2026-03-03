Cavan Sullivan, « très intelligent », devrait quitter immédiatement Manchester City pour un prêt européen de deux ans, tandis que l'ancienne star de l'équipe nationale américaine appelle à la patience envers le jeune prodige de la MLS

Sans surprise, Sullivan a été comparé à d'autres jeunes talents à travers le monde. Il a été présenté comme la version américaine de la superstar barcelonaise Lamine Yamal. Interrogé récemment sur la question de savoir si la jeune star de l'Union était en passe de suivre cette voie, l'ancien gardien de but de l'équipe nationale américaine Brad Friedel a déclaré à GOAL : « Pour l'instant, oui.

Je suis vraiment du genre à préférer marcher avant de courir. Il a sans aucun doute beaucoup de talent. Je suis plutôt du genre à ne pas mettre trop de pression sur quelqu'un à cet âge. Même s'ils sont déjà très développés en tant que joueurs, sur le plan émotionnel et social, tous les jeunes de cet âge ont du travail à faire et doivent vivre des expériences dans leur vie. La pression n'est généralement pas une bonne chose pour les jeunes joueurs exceptionnels.

Est-il incroyablement talentueux ? Oui, à 100 %. J'aimerais, mais c'est vraiment difficile avec les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'il y ait beaucoup moins d'informations à son sujet. J'aimerais qu'il y en ait beaucoup moins et qu'on laisse simplement ce gamin jouer et se développer, mais ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne actuellement. J'espère qu'il saura très bien gérer cela. D'après ce que je comprends, il est entouré d'un groupe de personnes vraiment formidables. Voyons ce qui va se passer. Il pourrait devenir un joueur très, très spécial. »

Manchester City et l'équipe nationale américaine espèrent que ce sera le cas. Sullivan a toutefois encore beaucoup à prouver, car il n'est pas la première étoile brillante à faire son apparition sur la scène mondiale. Il n'est pas nécessaire de lui rappeler que beaucoup avant lui se sont rapidement éteints.