Casemiro envisage de rejoindre Christian Pulisic, star de l'équipe nationale américaine, à l'AC Milan avant de quitter Manchester United
Casemiro quittera Manchester United cet été
Casemiro est à la recherche d'un nouveau club depuis le début de l'année, Manchester United ayant décidé de ne pas renouveler son contrat qui expire à la fin de la saison.
Les Red Devils ont confirmé cette décision en janvier dans un communiqué : « Casemiro quittera Manchester United cet été, à l'expiration de son contrat.
Le légendaire milieu de terrain a passé quatre saisons au sein du club, disputant 146 matchs et marquant 21 buts à ce jour.
Gagnant invétéré, Casemiro a été présenté à Old Trafford en août 2022 et est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters grâce à son caractère combatif et à sa capacité à marquer des buts dans les moments cruciaux. »
Il est resté un joueur clé lors de la renaissance du club sous la houlette de Michael Carrick, réalisant des performances caractéristiques lors des victoires contre Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham Hotspur et Everton au cours du dernier mois. Le joueur de 34 ans avait auparavant été critiqué par les fans et les experts, semblant particulièrement vulnérable lors des dernières phases du mandat d'Erik ten Hag et pendant la majeure partie du bref passage de Ruben Amorim.
Casemiro souhaite rester en Europe
Son avenir étant incertain, Casemiro a naturellement été associé à toute une série de clubs qui seraient intéressés. Un transfert vers la MLS a été évoqué, et selon certaines informations, le quintuple vainqueur de la Ligue des champions pourrait être recruté pour jouer aux côtés de son ancien rival du Clasico, Lionel Messi, à l'Inter Miami. Le LA Galaxy, où ont joué des légendes telles que David Beckham et Zlatan Ibrahimovic, a également été présenté comme une destination potentielle pour le milieu de terrain.
Casemiro et sa famille ont récemment été aperçus en Floride, tandis que sa femme Ana se trouvait également à Las Vegas au début du mois.
Cependant, The Sun affirme que Casemiro souhaite continuer à jouer en Europe pour le moment, estimant qu'il a encore les qualités requises pour évoluer au plus haut niveau. Il pourrait avoir cette opportunité, le journal ajoutant que l'Italie pourrait être une destination idéale pour l'ancienne star de Porto afin de poursuivre sa carrière.
Le Brésilien pourrait faire équipe avec Pulisic et son ancien coéquipier du Real Madrid.
L'AC Milan n'a jamais hésité à recruter des vétérans par le passé. En effet, le club a réalisé l'un des transferts les plus judicieux au monde lors du mercato estival en recrutant le milieu de terrain vétéran Luka Modric, qui a connu un grand succès aux côtés de Casemiro au Real Madrid. Le Croate a signé un contrat d'un an avec une option pour une saison supplémentaire, qui sera certainement exercée compte tenu de ses performances jusqu'à présent dans l'équipe de Massimiliano Allegri.
Casemiro aurait également l'occasion de jouer aux côtés de Christian Pulisic, qui a relancé sa carrière à San Siro après un passage moyen en Angleterre avec Chelsea. L'international américain est désormais l'un des joueurs les plus importants de Milan et connaît une nouvelle saison excellente, avec dix buts marqués toutes compétitions confondues jusqu'à présent.
Les Rossoneri ont pris dix points de retard sur leur rival milanais, l'Inter Milan, dans la course au titre de Serie A, mais l'arrivée de Casemiro pourrait les aider à remporter le championnat la saison prochaine.
Casemiro continue de performer pour Manchester United avant son départ
Même si les spéculations continueront d'entourer Casemiro jusqu'à ce que son prochain club soit confirmé, le milieu de terrain reste engagé auprès de United pour le reste de la saison. Les Red Devils ont désormais une formidable opportunité de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, ce qui semblait plutôt improbable lors des derniers mois d'Amorim au club.
Le vétéran devrait être titularisé dimanche, lorsque United reprendra la compétition à domicile contre Crystal Palace.
