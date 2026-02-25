Casemiro envisage de rejoindre Christian Pulisic, star de l'équipe nationale américaine, à l'AC Milan avant de quitter Manchester United

Casemiro est à la recherche d'un nouveau club depuis le début de l'année, Manchester United ayant décidé de ne pas renouveler son contrat qui expire à la fin de la saison.

Les Red Devils ont confirmé cette décision en janvier dans un communiqué : « Casemiro quittera Manchester United cet été, à l'expiration de son contrat.

Le légendaire milieu de terrain a passé quatre saisons au sein du club, disputant 146 matchs et marquant 21 buts à ce jour.

Gagnant invétéré, Casemiro a été présenté à Old Trafford en août 2022 et est rapidement devenu l'un des chouchous des supporters grâce à son caractère combatif et à sa capacité à marquer des buts dans les moments cruciaux. »

Il est resté un joueur clé lors de la renaissance du club sous la houlette de Michael Carrick, réalisant des performances caractéristiques lors des victoires contre Manchester City, Arsenal, Fulham, Tottenham Hotspur et Everton au cours du dernier mois. Le joueur de 34 ans avait auparavant été critiqué par les fans et les experts, semblant particulièrement vulnérable lors des dernières phases du mandat d'Erik ten Hag et pendant la majeure partie du bref passage de Ruben Amorim.