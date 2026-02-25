Getty Images Sport
Carlo Ancelotti ne prévoit pas de convoquer Neymar dans l'équipe du Brésil pour les matchs amicaux de mars
Le plan de mars pour la Seleção
Selon ESPN, l'élimination précoce du championnat d'État n'a pas techniquement éloigné Neymar de l'équipe, mais elle fait écho à une décision déjà prise. En réalité, l'ancienne superstar du FC Barcelone et du PSG n'a jamais fait partie du plan initial pour les prochains matchs amicaux très médiatisés. Ancelotti se concentre sur un processus de reconstruction spécifique qui privilégie la préparation physique plutôt que la réputation, d'autant plus que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas.
Le Brésil doit se rendre aux États-Unis en mars pour deux tests importants contre la France et la Croatie. Ces rencontres, qui se dérouleront à Boston et à Orlando, sont considérées comme le dernier laboratoire pour Ancelotti avant qu'il ne doive s'engager sur sa liste pour le tournoi. Cependant, le tacticien italien a décidé que Neymar ne ferait pas partie de cette fenêtre spécifique, préférant laisser l'attaquant retrouver son rythme au niveau du club après sa convalescence suite à une longue blessure.
Tout le monde à la CBF suit la situation de Neymar et son évolution sur le terrain, mais il n'a jamais été prévu de le faire participer aux derniers matchs avant la sélection finale. L'attaquant devait faire son retour progressivement en février, retrouver son rythme après sa blessure et évoluer avec Santos avant d'être rappelé en équipe nationale. Pour Ancelotti, la priorité reste de voir comment les autres membres de l'équipe s'adaptent sans leur attaquant vedette.
Ancelotti reste prudent
Contrairement à certains de ses prédécesseurs, Ancelotti ne semble pas désespéré quant à la disponibilité du joueur de 34 ans. Le manager italien a maintenu une position transparente sur les conditions requises pour un retour sous le maillot jaune, insistant sur une condition physique de haut niveau. Selon les évaluations du staff technique d'Ancelotti, il n'est pas nécessaire de voir comment Neymar s'intégrerait dans le groupe de l'équipe nationale. Cela ne fait aucun doute. Le plan reste le même qu'auparavant : évaluer, en mai, si la star est en condition physique pour disputer la Coupe du monde de la manière dont le Brésil a besoin.
Ancelotti a toujours laissé la porte ouverte au joueur de Santos, mais seulement à condition qu'il puisse répondre aux attentes physiques d'un joueur international moderne. Tout dépendra de son évolution jusqu'aux jours précédant la sélection finale. Si Neymar est en bonne forme physique et technique, il sera pris en considération. Sinon, il manquera l'occasion de participer à la quatrième Coupe du monde de sa carrière après ses participations en 2014, 2018 et 2022.
Se concentrer sur les lacunes tactiques
Alors que le public brésilien reste obsédé par le légendaire attaquant, le staff technique travaille discrètement sur des questions plus urgentes concernant l'effectif. De grandes interrogations subsistent quant à la profondeur de l'équipe, en particulier dans les secteurs défensifs. Malgré l'engouement pour la star, la commission se concentre pour l'instant sur la recherche de solutions pour les postes encore vacants dans l'équipe : les deux arrières latéraux, les remplaçants de Marquinhos et Gabriel Magalhaes en défense centrale, le remplaçant de Bruno Guimaraes, ainsi que la définition des attaquants.
Mars pour l'évaluation, mai pour Neymar
La fenêtre de mars est spécialement conçue pour apporter des réponses à ces questions tactiques plutôt que pour servir de retour au pays à l'icône nationale. C'est pour dissiper ces doutes qu'Ancelotti et ses collaborateurs mettront à profit les matchs amicaux des 26 et 31 mars. Le staff technique estime déjà connaître les atouts de Neymar et estime donc qu'il vaut mieux consacrer ce temps à évaluer les joueurs moins connus de l'effectif. Quant à l'intégration de la superstar dans les plans estivaux, la décision finale a été reportée au mois de mai.
