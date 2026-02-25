Carlo Ancelotti ne prévoit pas de convoquer Neymar dans l'équipe du Brésil pour les matchs amicaux de mars

Selon ESPN, l'élimination précoce du championnat d'État n'a pas techniquement éloigné Neymar de l'équipe, mais elle fait écho à une décision déjà prise. En réalité, l'ancienne superstar du FC Barcelone et du PSG n'a jamais fait partie du plan initial pour les prochains matchs amicaux très médiatisés. Ancelotti se concentre sur un processus de reconstruction spécifique qui privilégie la préparation physique plutôt que la réputation, d'autant plus que la Coupe du monde 2026 approche à grands pas.

Le Brésil doit se rendre aux États-Unis en mars pour deux tests importants contre la France et la Croatie. Ces rencontres, qui se dérouleront à Boston et à Orlando, sont considérées comme le dernier laboratoire pour Ancelotti avant qu'il ne doive s'engager sur sa liste pour le tournoi. Cependant, le tacticien italien a décidé que Neymar ne ferait pas partie de cette fenêtre spécifique, préférant laisser l'attaquant retrouver son rythme au niveau du club après sa convalescence suite à une longue blessure.

Tout le monde à la CBF suit la situation de Neymar et son évolution sur le terrain, mais il n'a jamais été prévu de le faire participer aux derniers matchs avant la sélection finale. L'attaquant devait faire son retour progressivement en février, retrouver son rythme après sa blessure et évoluer avec Santos avant d'être rappelé en équipe nationale. Pour Ancelotti, la priorité reste de voir comment les autres membres de l'équipe s'adaptent sans leur attaquant vedette.