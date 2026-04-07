Cancelo : « Il y a des solutions avec Al-Hilal... et Flick est différent de Xavi »

Interrogé sur ce qu'il attendait de la rencontre contre les Rojiblancos, Cancelo a répondu : « Nous nous attendons à retrouver l'Atlético tel qu'il s'est montré ces dernières années. C'est une équipe agressive qui compte des joueurs talentueux, et nous devons maîtriser cela comme nous l'avons fait lors du dernier match et viser la victoire. C'est une rencontre extrêmement importante pour nous. »

Concernant sa condition physique et son niveau actuel, il a précisé : « Je ne sais pas si j’ai atteint mon pic de forme, mais au fil des semaines et des entraînements, il est normal que mon talent s’exprime. Ce que j’essaie de faire, c’est d’aider l’équipe à relever ses défis. Lors du dernier match, nous avons tous livré une très bonne performance, et j’essaie d’apporter ma contribution pour remporter la victoire. »

Quant à la possibilité de sceller la qualification dès le match aller, il a déclaré : « C’est un match extrêmement important, et nous savons que nous devrons ensuite nous rendre au stade Wanda, qui est un terrain très compliqué. L’idéal serait d’obtenir un résultat qui nous mette sur la bonne voie pour la qualification, mais nous devons être prêts à tout. »

Cancelo a ensuite évoqué son entraîneur, Hansi Flick, en déclarant : « C’est quelqu’un de très bien, très proche des joueurs. Il a insufflé cette dynamique d’agressivité, et c’est ce qui le rend différent des autres entraîneurs. »