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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Hussein Hamdy

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Cancelo : « Il y a des solutions avec Al-Hilal... et Flick est différent de Xavi »

J. Cancelo
H. Flick
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Le défenseur portugais : l'absence de ce joueur affecte Barcelone

Le Portugais João Cancelo, arrière latéral du FC Barcelone, a affirmé que son avenir au sein du club n'était pas une priorité pour le moment, soulignant qu'il se concentrait pleinement avec l'équipe catalane sur le prochain match de Ligue des champions contre l'Atlético.

Lors de la conférence de presse précédant le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, Cancelo a déclaré : « En football, tout peut arriver. Je vais continuer à travailler et je sais ce que j'attends de la saison prochaine : je veux aider Barcelone à rester dans cette compétition et à remporter la Liga, c'est ce qui compte le plus. Mon avenir n'a pas d'importance pour l'instant. »

  • Une situation complexe

    Interrogé sur ce qu'il attendait de la rencontre contre les Rojiblancos, Cancelo a répondu : « Nous nous attendons à retrouver l'Atlético tel qu'il s'est montré ces dernières années. C'est une équipe agressive qui compte des joueurs talentueux, et nous devons maîtriser cela comme nous l'avons fait lors du dernier match et viser la victoire. C'est une rencontre extrêmement importante pour nous. »

    Concernant sa condition physique et son niveau actuel, il a précisé : « Je ne sais pas si j’ai atteint mon pic de forme, mais au fil des semaines et des entraînements, il est normal que mon talent s’exprime. Ce que j’essaie de faire, c’est d’aider l’équipe à relever ses défis. Lors du dernier match, nous avons tous livré une très bonne performance, et j’essaie d’apporter ma contribution pour remporter la victoire. »

    Quant à la possibilité de sceller la qualification dès le match aller, il a déclaré : « C’est un match extrêmement important, et nous savons que nous devrons ensuite nous rendre au stade Wanda, qui est un terrain très compliqué. L’idéal serait d’obtenir un résultat qui nous mette sur la bonne voie pour la qualification, mais nous devons être prêts à tout. »

    Cancelo a ensuite évoqué son entraîneur, Hansi Flick, en déclarant : « C’est quelqu’un de très bien, très proche des joueurs. Il a insufflé cette dynamique d’agressivité, et c’est ce qui le rend différent des autres entraîneurs. »

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  • Les négociations du Hilal

    À propos du jeune talent Lamine Yamal, il a déclaré : « Inutile d'en dire plus : Lamine est le joueur le plus talentueux au monde, ou fait partie des trois meilleurs. C'est un honneur pour moi de continuer à travailler avec lui et de le voir à l'entraînement. Il fait la différence et c'est formidable de l'avoir à nos côtés. »

    Interrogé sur ses chances de rester à Barcelone, il a déclaré : « Il y a toujours des options. J’ai un contrat avec Al-Hilal, mais il y a toujours des options. Voyons ce qui va se passer d’ici la fin de la saison, car comme je l’ai dit, tout peut arriver. Quand je suis arrivé, ils ont dit que j’étais fini, mais au final, le football est comme ça. Je dois continuer à travailler comme mes coéquipiers et on verra bien à la fin. »

    Quant à sa satisfaction quant à ses performances techniques, Cancelo a affirmé : « Personne au monde ne croit en moi plus que moi-même. Personne ne connaît mes combats ni ce que j’ai traversé, à part moi et ma famille. Je crois beaucoup en moi. »

    Quant au style de jeu défensif avec Flick, il a expliqué : « La dynamique est différente. Avec le pressing haut, on prend des risques et je défends ces valeurs. Flick a introduit la dynamique allemande dans le pressing et la pression sur le joueur proche du ballon. De cette manière, on contrôle presque toujours le match, mais on prend plus de risques. »

    Lire aussi : Coup dur… Barcelone perd sa star pour 10 jours

  • Comparaison entre Xavi et Flick

    À propos des différences entre Xavi et Flick, Cancelo a déclaré : « Je suis très reconnaissant envers Xavi, il m'a beaucoup aidé. Hans est différent, ni pire ni meilleur ; il a plus d'expérience, mais je pense que Xavi sera lui aussi un très bon entraîneur. »

    Interrogé sur Gavi, il a répondu : « C'est l'âme de l'équipe, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est un jeune très joyeux, qui te donne de l'énergie à l'entraînement et qui nous fait jouer avec plus d'intensité. Il a un très grand cœur et c'est un honneur de travailler avec lui. »

  • Une absence qui se fait sentir

    Il a ajouté : « Rafeina est l'un de nos leaders, il continue de mettre la pression sur le gardien jusqu'à la 90e minute. Je ne peux pas faire ça parce que je suis plus âgé. Il est touché parce que nous savons à quel point il est important pour l'équipe. Rashford doit être prêt à apporter un plus. Nous sommes le FC Barcelone et nous devons être prêts à jouer. »

    Au sujet des ambitions de l'équipe, il a ajouté : « Tout le monde dans le vestiaire en rêve. L'Atlético a les mêmes ambitions que nous, et l'équipe va tout donner pour passer ce cap. Nous sommes très enthousiastes. »

    Il a conclu en évoquant la situation de Lamine Yamal après le dernier match contre l’Atlético, déclarant : « Je l’ai vu après le match, mon frère m’a envoyé une vidéo. Je ne lui en ai pas parlé, j’étais trop euphorique après la victoire et je ne l’ai pas vu. Je pense que tout est réglé. »