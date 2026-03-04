« Calme-toi, mec ! » - Michael Owen démolit la star de Liverpool qui « semble être une boule de nerfs » après la défaite lamentable contre les Wolves

En tant que commentateur pour Premier League Productions, Owen n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la performance de Kerkez. L'ancien international anglais a exprimé de profondes inquiétudes quant à la capacité du Hongrois à faire face à la pression qui accompagne le fait de jouer pour l'un des plus grands clubs du monde.

« Je ne peux pas m'enthousiasmer pour Kerkez, j'en ai bien peur », a déclaré Owen lors de l'analyse d'après-match. « Il semble très nerveux, il semble ne pas vouloir le ballon, il semble être un défenseur émotif. Il joue comme ça [en tremblant] tout le temps, on a envie de lui dire « calme-toi, mec », tu as souvent le ballon, détends-toi, on dirait qu'il est constamment en transe. J'aimais bien Kerkez à Bournemouth, mais Liverpool, c'est une autre paire de manches. Il faut être capable de gérer la pression, tous les regards sont braqués sur toi, et on dirait que le club est un peu trop grand pour lui en ce moment. »