Getty Images Sport
Traduit par
« Calme-toi, mec ! » - Michael Owen démolit la star de Liverpool qui « semble être une boule de nerfs » après la défaite lamentable contre les Wolves
La fragilité défensive coûte cher aux Reds à Molineux
Liverpool a subi une défaite 2-1 contre une équipe des Wolves en difficulté dans les West Midlands. Malgré une domination importante en termes de possession, les Reds ont manqué de leur efficacité habituelle et se sont montrés vulnérables en contre-attaque. Rodrigo Gomes a donné l'avantage aux hôtes, et bien que Mohamed Salah ait réussi à égaliser pour Liverpool à seulement sept minutes de la fin du temps réglementaire, le suspense était loin d'être terminé. Au cours d'un temps additionnel frénétique, les Wolves ont arraché les trois points grâce à un tir dévié d'Andre, remportant ainsi leur troisième victoire en championnat cette saison. Ce résultat a de sérieuses répercussions sur le classement de la Premier League : Liverpool occupe désormais la cinquième place et risque de perdre du terrain dans la course à la qualification pour la Ligue des champions si Chelsea s'impose mercredi contre Aston Villa. La manière dont cette défaite s'est produite a suscité un large débat sur la qualité de la récente refonte de l'effectif, en particulier au poste d'arrière latéral occupé par Kerkez.
- Getty Images Sport
Owen doute de la capacité de Kerkez à gérer la pression.
En tant que commentateur pour Premier League Productions, Owen n'a pas mâché ses mots dans son évaluation de la performance de Kerkez. L'ancien international anglais a exprimé de profondes inquiétudes quant à la capacité du Hongrois à faire face à la pression qui accompagne le fait de jouer pour l'un des plus grands clubs du monde.
« Je ne peux pas m'enthousiasmer pour Kerkez, j'en ai bien peur », a déclaré Owen lors de l'analyse d'après-match. « Il semble très nerveux, il semble ne pas vouloir le ballon, il semble être un défenseur émotif. Il joue comme ça [en tremblant] tout le temps, on a envie de lui dire « calme-toi, mec », tu as souvent le ballon, détends-toi, on dirait qu'il est constamment en transe. J'aimais bien Kerkez à Bournemouth, mais Liverpool, c'est une autre paire de manches. Il faut être capable de gérer la pression, tous les regards sont braqués sur toi, et on dirait que le club est un peu trop grand pour lui en ce moment. »
Une équipe en déclin ?
La critique d'Owen ne s'est pas limitée à un seul individu, puisqu'il a comparé l'équipe actuelle de Liverpool à celle qui comptait Trent Alexander-Arnold et Robertson à leur apogée. Il a affirmé que l'équipe actuelle était « beaucoup plus faible » dans quatre domaines clés qu'il y a seulement douze mois. Plus précisément, Owen a souligné la baisse de forme de stars confirmées telles que Cody Gakpo et Salah, tout en notant que les remplaçants d'Alexander-Arnold, Conor Bradley et Jeremie Frimpong, ont eu du mal à rester en forme.
« Liverpool est immédiatement plus faible, beaucoup plus faible, que la saison dernière à quatre postes », a expliqué Owen. « S'agit-il d'une transition ou est-ce que Salah vieillit ? Gakpo n'est-il pas tout à fait le même cette saison ? Les arrières latéraux ne sont pas aussi bons que les précédents, ce qui va certainement affaiblir l'équipe. Je pense qu'ils ont mis Andy Robertson à la retraite un peu trop tôt ; je pense qu'il devrait encore jouer aujourd'hui. Il [Kerkez] va peut-être s'améliorer, mais pour l'instant, je remets Andy Robertson directement dans l'équipe. »
- Getty Images Sport
La pression monte sur Slot
L'attention se porte désormais sur Slot et sa sélection pour le match retour de la FA Cup contre les Wolves vendredi prochain. La coupe nationale représentant une occasion unique de remporter un titre, le manager est confronté à un dilemme : faut-il persévérer avec Kerkez pour renforcer sa confiance ou suivre les conseils d'Owen et rappeler l'expérimenté Robertson ? Le leadership du vétéran international écossais pourrait s'avérer crucial pour stabiliser une défense qui semble de plus en plus fragile dans les moments décisifs.
Depuis le début de l'année, Liverpool affiche des performances irrégulières et s'apprête à entamer une série de matchs éprouvants où le moindre faux pas pourrait le faire sortir complètement de la course à la qualification européenne, ce qui mettrait Slot sous une pression énorme. En dehors du terrain, le club traverse également une période de transition et se tourne vers le mercato estival pour tenter de résoudre les problèmes de profondeur d'effectif identifiés par Owen. Pour Kerkez, les prochaines semaines seront un test décisif pour son caractère ; il doit prouver qu'il peut surmonter son « trac » et s'adapter aux exigences incessantes des fidèles d'Anfield avant de devenir le bouc émissaire permanent des défaillances défensives de l'équipe.
Publicité