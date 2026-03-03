Goal.com
Calendrier et résultats de l'équipe féminine d'Angleterre pour 2026 : calendrier des matchs des Lionesses, chaînes de télévision, diffusions en direct et comment regarder les matchs

Guide complet de l'année des femmes en Angleterre, avec notamment comment regarder les matchs en direct et bien plus encore.

L'équipe nationale féminine d'Angleterre a abordé l'année 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle a atteint cet objectif. La tâche n'a toutefois pas été facile pour les Lionesses en Suisse, puisqu'elles ont dû recourir aux tirs au but pour battre la Suède en quarts de finale et jouer les prolongations pour s'imposer face à l'Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l'équipe de Sarina Wiegman s'est une nouvelle fois imposée, prenant ainsi sa revanche sur l'Espagne après sa défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

À présent, alors que l'attention se tourne vers 2026, l'Angleterre tentera de renverser l'Espagne une nouvelle fois, cette fois dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminera en tête du classement se qualifiera automatiquement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Il est donc essentiel que les Lionesses prennent un bon départ, en espérant qu'une fin d'année 2025 positive les y aide.

GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur le calendrier, les matchs et les résultats de l'Angleterre, et comment suivre l'équipe.

  • Quels sont les matchs prévus pour l'équipe féminine d'Angleterre en 2026 ?

    Les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 débuteront au début de l'année 2026. En novembre, l'Angleterre a découvert ses adversaires pour cette phase, les Lionesses devant affronter l'Espagne, l'Ukraine et l'Islande dans le groupe A3. Seule une première place au classement garantira une qualification automatique pour le tournoi au Brésil. Si l'Angleterre termine deuxième, troisième ou même quatrième, elle se qualifiera tout de même pour les barrages, où deux victoires en deux matchs lui permettront de se qualifier pour la Coupe du monde. 

    Les qualifications de la phase de groupes se dérouleront en mars, avril et juin 2026, les barrages ayant lieu plus tard dans l'année. L'Angleterre a confirmé les dates des six premiers matchs, mais les lieux et les horaires des rencontres n'ont pas encore été communiqués. Compte tenu de la situation en Ukraine, les Lionesses se rendront en Turquie pour ce match à l'extérieur et joueront sur terrain neutre.

    Comment regarder les matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    Les droits pour les matchs de l'équipe nationale féminine d'Angleterre ne sont pas les mêmes que ceux de l'équipe masculine, ITV étant le diffuseur des Lionesses. Les matchs sont retransmis en direct sur ses différentes chaînes, souvent sur ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, son service de streaming.

    Toutefois, lorsque l'Angleterre affronte l'Écosse, le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord, cela peut changer. La BBC détient les droits de diffusion des matchs des autres nations britanniques. Ainsi, le déplacement de l'Angleterre à Glasgow pour affronter l'Écosse fin 2023 a été diffusé sur BBC One plutôt que sur ITV.

    Pour les supporters anglais aux États-Unis, fuboTVest la meilleure option pour regarder les matchs des Lionesses. En général, FOX et FS1 ont diffusé les matchs du Championnat d'Europe, tandis que certains matchs ont également été diffusés sur ESPN.

  • Classement du groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027 de l'équipe féminine d'Angleterre

    Qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - Groupe A3

    PosÉquipeJVNDDiffPts
    1Angleterre1100+53
    2Espagne1100+33
    3Islande1001-30
    4Ukraine1001-50

    Les équipes qui terminent deuxième, troisième et quatrième auront encore une chance de se qualifier pour la Coupe du monde via les barrages.

  • Calendrier des matchs de l'équipe féminine d'Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionLieu
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade Mardan, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre vs IslandeQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre vs EspagneQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade de Wembley, Londres
    18 avril17h30Islande vs AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 juinÀ confirmerEspagne vs AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesÀ confirmer
    920 hAngleterre vs UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesHill Dickinson Stadium, Liverpool

    Les autres rencontres et détails pour 2026 seront communiqués en temps voulu.

0