Cagliari, rupture du ligament croisé pour Idrissi : le communiqué

Voici le communiqué du Cagliari : « Suite à la blessure subie pendant le match, Riyad Idrissi a subi des examens diagnostiques et des tests instrumentaux, effectués à la structure CDS - Casa della Salute de Cagliari, qui ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur subira d'autres examens et consultations spécialisées dans les prochains jours ».

Cette saison, Idrissi a disputé 26 matches entre la Serie A et la Coupe d'Italie, avec un bilan de 2 buts, 1 passe décisive et 950 minutes sur le terrain.