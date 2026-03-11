Rupture du ligament croisé pour Riyad Idrissi, défenseur né en 2005, joueur des Rossoblù et de l'équipe nationale italienne des moins de 21 ans. Le club sarde l'a annoncé ce matin : le joueur passera d'autres examens médicaux, puis sera très probablement opéré.
Getty Images
Traduit par
Cagliari, rupture du ligament croisé pour Idrissi : le communiqué
LE COMMUNIQUÉ
Voici le communiqué du Cagliari : « Suite à la blessure subie pendant le match, Riyad Idrissi a subi des examens diagnostiques et des tests instrumentaux, effectués à la structure CDS - Casa della Salute de Cagliari, qui ont révélé une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur subira d'autres examens et consultations spécialisées dans les prochains jours ».
Cette saison, Idrissi a disputé 26 matches entre la Serie A et la Coupe d'Italie, avec un bilan de 2 buts, 1 passe décisive et 950 minutes sur le terrain.
Publicité