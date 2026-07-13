Selon le site officiel du Cagliari Calcio, le club sarde a officialisé l’arrivée en prêt, avec option d’achat, du milieu de terrain Jacopo Fazzini, en provenance de la Fiorentina.





Né à Massa et âgé de 23 ans, il a été formé à Empoli, où il a conquis le championnat Primavera 2020/21. La saison suivante, il dispute la Youth League puis intègre immédiatement l’effectif professionnel et fait ses débuts le 19 janvier 2022 en Coupe d’Italie contre l’Inter. Le 14 août de la même année, il fait ses débuts en Serie A contre La Spezia, augmentant progressivement son temps de jeu et le nombre de ses apparitions : il en totalisera 21 à la fin du championnat. La saison 2023-2024 confirme son éclosion : il dispute 31 matchs, inscrit son premier but chez les professionnels (face à Sassuolo, le 26 novembre 2023) et s’impose comme l’un des jeunes Italiens les plus prometteurs de Serie A. »



