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ACF Fiorentina v Rakow Czestochowa - UEFA Conference League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Cagliari officialise la formule pour Fazzini

Cagliari
Mercato
Fiorentina
J. Fazzini

Le club sarde annonce l'arrivée du milieu de terrain en provenance de la Fiorentina.

Selon le site officiel du Cagliari Calcio, le club sarde a officialisé l’arrivée en prêt, avec option d’achat, du milieu de terrain Jacopo Fazzini, en provenance de la Fiorentina.


Né à Massa et âgé de 23 ans, il a été formé à Empoli, où il a conquis le championnat Primavera 2020/21. La saison suivante, il dispute la Youth League puis intègre immédiatement l’effectif professionnel et fait ses débuts le 19 janvier 2022 en Coupe d’Italie contre l’Inter. Le 14 août de la même année, il fait ses débuts en Serie A contre La Spezia, augmentant progressivement son temps de jeu et le nombre de ses apparitions : il en totalisera 21 à la fin du championnat. La saison 2023-2024 confirme son éclosion : il dispute 31 matchs, inscrit son premier but chez les professionnels (face à Sassuolo, le 26 novembre 2023) et s’impose comme l’un des jeunes Italiens les plus prometteurs de Serie A. »


  • Le communiqué poursuit : « Après 22 matchs en 2024/25, 6 buts et 2 passes décisives, il a rejoint la Fiorentina. Avec les Viola, il a disputé 32 rencontres en Serie A, Coupe d'Italie et Europa League, atteignant les quarts de finale de cette dernière.


    Toujours membre des sélections jeunes italiennes, il a pris part au dernier Championnat d’Europe U21 disputé en Slovaquie l’été dernier.


    Milieu polyvalent, il s’appuie sur ses qualités techniques et athlétiques pour occuper plusieurs postes dans l’entrejeu, qu’il évolue en tant que milieu central ou en tant que milieu offensif. Agile et rapide, doté d’une excellente vision du jeu, habile dans les petits espaces, il possède un bon dribble et une capacité innée à se placer.


    Bienvenue en Sardaigne, Jacopo ! »


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