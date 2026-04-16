Invité de l’émission « The Overlap » aux côtés de Gary Neville, Paul Scholes et Keane, Wright a admis éprouver une vive tension face à la nervosité qui paralyse actuellement l’équipe. Il a exprimé sa profonde frustration de voir le travail acharné de toute une saison menacé de s’envoler en raison d’erreurs individuelles et d’un manque apparent de conviction sur le terrain.

Visiblement touché, il a confié : « Regarder les matchs, ça fait mal. C’est une douleur qui me transperce. Ça me tue de ne pas pouvoir la ressentir. J’ai tant donné, tant investi dans l’entraîneur, l’équipe, les joueurs, tout. Et ils sont arrivés à nouveau à un certain niveau, et on voit tout s’effondrer, on voit les joueurs commettre des erreurs. »