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« Ça me rend fou ! » : Ian Wright déplore les difficultés d’Arsenal, et Roy Keane répond vivement à la légende des Gunners
Le désespoir s’empare de l’Emirates
L'ambiance autour de la course au titre d'Arsenal est passée de l'optimisme à l'inquiétude après une défaite surprise 2-1 à domicile face à Bournemouth. Si l'équipe de Mikel Arteta a réussi à décrocher sa place en demi-finale de la Ligue des champions après un match nul sans relief 0-0 contre le Sporting CP, son élan en championnat s'est considérablement essoufflé. Ce passage à vide permet à City de réduire l’écart : l’équipe emmenée par Pep Guardiola pourrait même revenir à hauteur des Gunners en cas de victoires lors de ses matchs en retard.
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La confession émouvante de Wright
Invité de l’émission « The Overlap » aux côtés de Gary Neville, Paul Scholes et Keane, Wright a admis éprouver une vive tension face à la nervosité qui paralyse actuellement l’équipe. Il a exprimé sa profonde frustration de voir le travail acharné de toute une saison menacé de s’envoler en raison d’erreurs individuelles et d’un manque apparent de conviction sur le terrain.
Visiblement touché, il a confié : « Regarder les matchs, ça fait mal. C’est une douleur qui me transperce. Ça me tue de ne pas pouvoir la ressentir. J’ai tant donné, tant investi dans l’entraîneur, l’équipe, les joueurs, tout. Et ils sont arrivés à nouveau à un certain niveau, et on voit tout s’effondrer, on voit les joueurs commettre des erreurs. »
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Keane exige de la force mentale
Keane a fait preuve de peu d’empathie pour Wright, rappelant qu’Arsenal possède encore six points d’avance et que le chemin vers le titre s’annonce forcément ardu. L’ancien capitaine de Manchester United a rejeté l’idée d’une course au titre déjà jouée, insistant sur le fait que la nervosité est inévitable pour toute équipe qui vise un sacre.
Répondant au pessimisme de l’ancien attaquant, Keane a rétorqué : « Ce n’est pas encore perdu. Ils sont en tête du classement. Ils sont nerveux, ils ont l’air tendus, mais ils doivent surmonter ça. Vous pensiez vraiment que ce serait une promenade de santé ? Ils seraient nerveux depuis six mois ? »
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Un véritable choc qui pourrait bien définir la saison.
Les Gunners se rendent ce week-end à l’Etihad Stadium pour un duel qui pourrait bien sceller le sort du championnat de Premier League. Les options tactiques d’Arteta restent toutefois fortement limitées par une crise croissante des blessures : Noni Madueke vient en effet s’ajouter à Bukayo Saka, Martin Odegaard et Jurrien Timber sur la liste des indisponibles. Face à une équipe de City qui n'a concédé qu'une seule défaite en 19 journées de championnat, les Gunners doivent surmonter leurs obstacles psychologiques pour éviter un effondrement total.