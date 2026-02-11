GOAL
« Ça m'énerve vraiment ! » - David Seaman reproche à Gianluigi Donnarumma de célébrer de manière excessive des arrêts courants à Man City.
Seaman vise Donnarumma
Seaman a été interrogé sur l'état actuel du poste de gardien de but par Adebayo Akinfenwa dans le podcastBeast Mode On, et il a cité Donnarumma comme l'un des joueurs qui l'irrite le plus, en raison de sa propension à célébrer ses arrêts.
Il a déclaré : « Ceux qui célèbrent vraiment leurs arrêts, même si Donnarumma, qui est l'un de mes préférés en ce moment, faisait des célébrations extravagantes après des arrêts à moitié corrects, et quand ils font ça, je me dis : "Allez, tu vaux mieux que ça." Quand je vois des gardiens de but qui viennent de signer dans un club et qui font tout ça après avoir effectué un arrêt, qui n'est même pas vraiment bon, je me dis : « Allez, qu'est-ce que tu fais ? » Célébrez quand ça signifie vraiment quelque chose ! Ça m'énerve vraiment. »
- Getty Images Sport
Les réflexions du marin sur Raya
Seaman estime que l'actuel gardien de but d'Arsenal, Raya, est « très régulier », alors que les Gunners cherchent à remporter leur premier trophée de Premier League depuis 2004. Ils comptent actuellement six points d'avance sur Manchester City.
À propos de son successeur spirituel, Seaman a ajouté : « Il réalise de superbes arrêts. Il a notamment effectué un double arrêt où il s'est cambré en arrière, a touché le ballon sur la barre, s'est relevé et a arrêté le rebond. Et puis, cette saison, il a réalisé un arrêt incroyable contre Brighton, où quelqu'un a tiré en courbe et il a touché le ballon, qui a frappé la barre et est passé au-dessus.
Avec David, vous avez maintenant un joueur qui est très régulier. Et il s'est habitué à être le gardien de but d'Arsenal. Avant, il était gardien de Brentford, il avait beaucoup à faire, puis il est arrivé, un peu comme moi, pour remplacer Aaron Ramsdale, le chouchou des fans. Il a donc dû gérer cette pression, tout en essayant d'impressionner le public et d'être un bon gardien, et il a trouvé ça difficile lors de sa première saison. Maintenant, depuis le départ d'Aaron, il s'est vraiment bien intégré.
J'aime beaucoup regarder Raya jouer. Il est calme et sûr de lui. Quand on regarde son parcours, il est arrivé à Blackburn à l'âge de 16 ans, il a donc gravi tous les échelons du championnat anglais jusqu'à atteindre son niveau actuel. Il a donc connu tous les niveaux, et je suis sûr que cela l'aide. »
« Faites-les taire » : message adressé à Arsenal
Seaman a maintenant appelé les Gunners à « faire taire » les détracteurs du club qui affirment sans cesse que les Gunners n'ont pas franchi la ligne d'arrivée en Premier League.
Il a ajouté : « Je pense qu'ils y parviendront [franchir la ligne d'arrivée et remporter le titre]. Je souhaite tellement qu'ils remportent le championnat, à cause de tout ce bruit. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressentiment ou de jalousie. Mais il faut gagner pour faire taire les critiques.
J'ai passé ma carrière à prouver que les gens avaient tort, depuis l'âge de 19 ans. C'est là que cela entre en jeu avec Arsenal. Je veux qu'ils remportent le championnat pour enfin y arriver. Mais ce n'est pas aussi facile que cela. C'est un défi difficile, mais une fois qu'ils l'auront relevé, ils pourront continuer [à gagner beaucoup plus]. »
Arsenal n'a remporté que deux de ses cinq derniers matchs de championnat, dans ce qui pourrait être qualifié de flottement en haut du classement.
Regardez l'épisode du podcast Beast Mode On avec l'invité David Seaman.
Découvrez tous les épisodes du podcast Beast Mode On sur la chaîne YouTube officielle.
Vous pouvez également écouter les épisodes complets sur Spotify.
Traduit automatiquement par GOAL-e
Publicité