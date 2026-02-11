Seaman estime que l'actuel gardien de but d'Arsenal, Raya, est « très régulier », alors que les Gunners cherchent à remporter leur premier trophée de Premier League depuis 2004. Ils comptent actuellement six points d'avance sur Manchester City.

À propos de son successeur spirituel, Seaman a ajouté : « Il réalise de superbes arrêts. Il a notamment effectué un double arrêt où il s'est cambré en arrière, a touché le ballon sur la barre, s'est relevé et a arrêté le rebond. Et puis, cette saison, il a réalisé un arrêt incroyable contre Brighton, où quelqu'un a tiré en courbe et il a touché le ballon, qui a frappé la barre et est passé au-dessus.

Avec David, vous avez maintenant un joueur qui est très régulier. Et il s'est habitué à être le gardien de but d'Arsenal. Avant, il était gardien de Brentford, il avait beaucoup à faire, puis il est arrivé, un peu comme moi, pour remplacer Aaron Ramsdale, le chouchou des fans. Il a donc dû gérer cette pression, tout en essayant d'impressionner le public et d'être un bon gardien, et il a trouvé ça difficile lors de sa première saison. Maintenant, depuis le départ d'Aaron, il s'est vraiment bien intégré.

J'aime beaucoup regarder Raya jouer. Il est calme et sûr de lui. Quand on regarde son parcours, il est arrivé à Blackburn à l'âge de 16 ans, il a donc gravi tous les échelons du championnat anglais jusqu'à atteindre son niveau actuel. Il a donc connu tous les niveaux, et je suis sûr que cela l'aide. »