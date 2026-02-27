Getty Images Sport
« Ça a été difficile quand Erik ten Hag est arrivé » - L'ancienne star de Manchester United Aaron Wan-Bissaka critique les messages contradictoires du manager néerlandais avant son transfert à West Ham
Les hauts et les bas de Wan-Bissaka à Manchester United
Wan-Bissaka reste dans les mémoires des supporters de Manchester United pour ses remarquables capacités défensives en un contre un, même s'il a eu du mal à s'imposer dans l'équipe, livrant une bataille intrigante avec Diogo Dalot jusqu'à ce qu'il décide de quitter Old Trafford en 2024 pour rejoindre les Hammers pour un transfert de 15 millions de livres sterling. Au cours de ses cinq saisons, il a disputé 120 des 190 matchs possibles en Premier League. Il a terminé sa carrière avec deux buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues, remportant la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024.
Dans une interview accordée au Daily Mail, Wan-Bissaka s'est confié sur son passage à United et a fait des révélations intrigantes sur ses relations avec ses entraîneurs.
Wan-Bissaka « ne comprenait pas » le plan que Ten Hag avait prévu pour lui.
Wan Bissaka a déclaré : « Ça a été difficile quand Erik ten Hag est arrivé. Dès son arrivée, il m'a dit que je ne faisais pas partie de ses plans. Mais quand j'ai essayé de partir, il m'a dit qu'il ne voulait pas que je parte. Je ne comprenais pas. Ça a été difficile mentalement, car je me demandais ce que j'étais censé faire ensuite. J'ai simplement gardé la tête baissée et je me suis dit de continuer à m'entraîner, à m'améliorer et à jouer mon jeu.
Mais il était difficile de rester motivé, surtout quand on s'entraîne sans avoir l'objectif clair de jouer. Mais les gens autour de moi m'ont guidé dans la bonne direction et m'ont encouragé à continuer. Finalement, les choses ont changé et ont commencé à s'améliorer. On peut dire que j'ai changé ou que j'ai évolué tactiquement sous sa direction, car c'était ce qu'il voulait. »
Solskjaer, son entraîneur préféré à Manchester United
Solskjaer était l'entraîneur qui avait recruté Wan-Bissaka l'été même où Harry Maguire était arrivé pour 80 millions de livres sterling. Le défenseur droit a déclaré que lui et toute l'équipe s'entendaient bien avec le Norvégien, avec lequel il a travaillé pendant deux saisons complètes et les quatre premiers mois de la campagne 2021-22, lorsque Solskjaer a été limogé en raison de résultats catastrophiques. Ralf Rangnick a remplacé Solskjaer jusqu'à la fin de la saison, mais l'entraîneur autrichien n'a pas montré beaucoup de confiance en Wan-Bissaka.
Il a expliqué : « Ma relation avec Ole était bonne dès le début. C'est une personne formidable et nous nous entendions très bien, et je pense que les autres joueurs partageaient ce sentiment à son égard. C'est le genre de manager qui vous soutient immédiatement. Une fois qu'il vous confie une tâche, c'est à vous de vous faire confiance et d'aller la mener à bien.
Évidemment, c'est le football, chaque entraîneur a ses préférences. Ils peuvent vous apprécier ou non, cela fait partie du jeu. Quand il (Rangnick) est arrivé, ce n'était pas la meilleure période pour moi et il y avait beaucoup de critiques... »
Wan-Bissaka soutient Carrick pour obtenir le poste de manière permanente
Wan-Bissaka a travaillé avec Michael Carrick pendant les trois matchs qui se sont déroulés entre le départ de Solskjaer et l'arrivée de Rangnick. United a battu Arsenal et Villarreal et a fait match nul contre Chelsea. Carrick a repris là où il s'était arrêté depuis qu'il a succédé à Ruben Amorim en janvier, remportant cinq de ses matchs, dont ceux contre Manchester City et Arsenal. Et Wan-Bissaka estime que l'ancien milieu de terrain de United devrait obtenir le poste de façon permanente.
« C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance », a déclaré Wan-Bissaka. « Il vous fera également confiance si vous croyez en lui et en ce qu'il cherche à faire. Si vous lui faites confiance, il vous fera confiance. Il était très clair sur ce qu'il attendait de vous. Les garçons étaient satisfaits de lui et des matchs qu'il a disputés lorsqu'il était manager. Avec son retour au club, l'équipe est en bonne posture. Je pense qu'il devrait obtenir le poste à plein temps. Je pense qu'il le mérite. »
