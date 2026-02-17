« C'était une impasse ! » - L'ancien entraîneur de Manchester United révèle comment Cristiano Ronaldo s'est opposé à son ancien patron Erik ten Hag avant leur rupture monumentale

Dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », l'ancien sélectionneur de l'Angleterre McClaren a admis que Ten Hag refusait de céder. Il a déclaré : « Il y avait beaucoup de disputes sur le terrain d'entraînement. Il y avait beaucoup de "tout ce que je veux que tu fasses, c'est ça, ça, ça et ça". C'était la méthode d'entraînement d'Erik : "Ronnie, c'est ton travail".

« Je disais souvent à Ronnie : "Tout ce qu'il [Ten Hag] attend de toi, c'est que tu sois le premier à presser, que tu fasses une course, deux courses, et peut-être une troisième si tu en as envie. Ensuite, tu reviens au milieu, au cas où on récupère le ballon, et on pourra te passer le ballon.

C'est tout ce qu'il attend de toi. Si tu n'es pas capable de le faire, tu ne joueras pas. Ou si tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas jouer. D'accord, ou alors il ne te sélectionnera pas. Je te le dis, il ne te sélectionnera pas.

Ce n'est pas comme si je pensais que d'autres personnes feraient des compromis, et c'est là toute la différence, d'autres personnes le feraient. Mais Erik était catégorique : non, je fais ça, et lui [Ronaldo] doit le faire, sinon il ne joue pas.

« Ça a été un peu une lutte. Pas une lutte, mais une impasse, et qui allait gagner ? Erik est resté sur ses positions. Je pense que la plupart des managers s'adapteraient à cela, les mêmes managers sont comme ça. Mais il est resté sur ses positions. »