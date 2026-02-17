Getty/GOAL
« C'était une impasse ! » - L'ancien entraîneur de Manchester United révèle comment Cristiano Ronaldo s'est opposé à son ancien patron Erik ten Hag avant leur rupture monumentale
Le rôle controversé de Ronaldo sous Ten Hag
Un joueur avec le CV de Ronaldo n'allait jamais rester tranquillement assis et accepter le fait qu'il était un joueur secondaire dans l'équipe de Ten Hag, mais c'était la réalité à laquelle était confrontée l'ancienne superstar du Real Madrid. Après avoir mis en place une tactique très énergique et pressante à l'Ajax, le Néerlandais voulait faire de même à Manchester, ce que Ronaldo n'avait jamais été amené à faire. Cela a conduit à des relations tendues entre le joueur et l'entraîneur, McClaren, qui était l'assistant de Ten Hag, ayant révélé les difficultés en coulisses.
McClaren : Ten Hag est resté fidèle à ses convictions
Dans le podcast « The Good, The Bad and The Football », l'ancien sélectionneur de l'Angleterre McClaren a admis que Ten Hag refusait de céder. Il a déclaré : « Il y avait beaucoup de disputes sur le terrain d'entraînement. Il y avait beaucoup de "tout ce que je veux que tu fasses, c'est ça, ça, ça et ça". C'était la méthode d'entraînement d'Erik : "Ronnie, c'est ton travail".
« Je disais souvent à Ronnie : "Tout ce qu'il [Ten Hag] attend de toi, c'est que tu sois le premier à presser, que tu fasses une course, deux courses, et peut-être une troisième si tu en as envie. Ensuite, tu reviens au milieu, au cas où on récupère le ballon, et on pourra te passer le ballon.
C'est tout ce qu'il attend de toi. Si tu n'es pas capable de le faire, tu ne joueras pas. Ou si tu ne veux pas le faire, tu ne peux pas jouer. D'accord, ou alors il ne te sélectionnera pas. Je te le dis, il ne te sélectionnera pas.
Ce n'est pas comme si je pensais que d'autres personnes feraient des compromis, et c'est là toute la différence, d'autres personnes le feraient. Mais Erik était catégorique : non, je fais ça, et lui [Ronaldo] doit le faire, sinon il ne joue pas.
« Ça a été un peu une lutte. Pas une lutte, mais une impasse, et qui allait gagner ? Erik est resté sur ses positions. Je pense que la plupart des managers s'adapteraient à cela, les mêmes managers sont comme ça. Mais il est resté sur ses positions. »
Ronaldo inflige une dure réalité à son ancien club
Après son départ et son transfert à Al-Nassr en Arabie saoudite, Ronaldo est revenu une nouvelle fois critiquer son ancien club, affirmant que son modèle actuel ne lui permettrait pas de rivaliser pour les plus grands prix et trophées. S'exprimant dans le podcast Rio Ferdinand Presents , il a déclaré : « L'entraîneur dit qu'ils ne peuvent pas rivaliser pour remporter la Ligue et la Ligue des champions.
En tant qu'entraîneur de Manchester United, vous ne pouvez pas dire que vous n'allez pas vous battre pour remporter la Ligue ou la Ligue des champions. Vous devez vous dire mentalement : « Écoutez, peut-être que nous n'avons pas ce potentiel, mais je ne peux pas le dire. Nous allons essayer. Vous devez essayer. »
Une nouvelle ère à Manchester
Ten Hag a finalement été limogé et remplacé par Ruben Amorim, qui a lui aussi perdu son poste depuis. Ronaldo, quant à lui, a eu du mal à remporter des titres au Moyen-Orient, même si Al-Nassr se bat bien dans la course au titre de la Saudi Pro League cette saison, malgré le recrutement en janvier par son rival Al-Hilal de son ancien coéquipier madrilène Karim Benzema.
À Old Trafford, Michael Carrick a pris la relève à titre intérimaire jusqu'à la fin de la saison. À l'heure actuelle, les Red Devils sont en bonne voie pour se qualifier pour la Ligue des champions, même s'ils ne participent à aucune compétition européenne cette saison.
