C’est une véritable surprise : Liverpool envisagerait des offres pour Virgil van Dijk, qui perd ainsi son statut d’« intouchable »

Selon TEAMtalk, Liverpool aurait revu sa position concernant Virgil van Dijk après une saison frustrante marquée par des résultats décevants en championnat et le départ de l’entraîneur Arne Slot. Le défenseur de 34 ans avait prolongé son contrat jusqu’en 2025, mais le club regretterait aujourd’hui ces conditions après une saison sans titre. Avec les départs des cadres Mohamed Salah et Andy Robertson, la direction a signifié au nouvel entraîneur Andoni Iraola que le capitaine n’était plus indispensable.







