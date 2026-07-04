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C’est une véritable surprise : Liverpool envisagerait des offres pour Virgil van Dijk, qui perd ainsi son statut d’« intouchable »
Van Dijk n'est plus intouchable à Liverpool
Selon TEAMtalk, Liverpool aurait revu sa position concernant Virgil van Dijk après une saison frustrante marquée par des résultats décevants en championnat et le départ de l’entraîneur Arne Slot. Le défenseur de 34 ans avait prolongé son contrat jusqu’en 2025, mais le club regretterait aujourd’hui ces conditions après une saison sans titre. Avec les départs des cadres Mohamed Salah et Andy Robertson, la direction a signifié au nouvel entraîneur Andoni Iraola que le capitaine n’était plus indispensable.
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Amorim vise le transfert de ses rêves
L'AC Milan a lancé des démarches officielles via des intermédiaires pour étudier la faisabilité d'un transfert du vétéran défenseur. Selon la presse italienne, le nouvel entraîneur des Rossoneri, Ruben Amorim, voit dans l'international néerlandais sa cible prioritaire pour renforcer son effectif. Si la Saudi Pro League, la Major League Soccer et plusieurs clubs turcs s'intéressent aussi au joueur, Liverpool n'entend pas forcer son capitaine au départ mais reste ouvert à toute offre concrète.
Les solutions défensives pourraient bien atteindre leurs limites.
Le départ éventuel de ce défenseur central intervient à un moment où les options défensives de Liverpool sont déjà limitées. Ibrahima Konaté a déjà quitté le club, et l’avenir de Joe Gomez est incertain, son contrat expirant dans moins d’un an. Bien que le club dispose d’une option de rachat sur Jarell Quansah, qui deviendra effective en 2027, le départ de Van Dijk nécessiterait un remplacement immédiat et de taille lors du prochain mercato.
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La reconstruction de l'équipe constitue un défi
Iraola aborde une préparation estivale exigeante, alors qu’il prend les commandes d’un effectif en pleine évolution. Le technicien doit rapidement faire le point sur ses solutions défensives avant la clôture du mercato, d’autant que Liverpool entamera sa nouvelle saison de Premier League sur la pelouse de Newcastle United, le 23 août.
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