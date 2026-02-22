Getty
« C'est un travail difficile » - Jesse Lingard lance un avertissement après que l'ancienne star de Manchester United ait été associée à un transfert surprise
Lingard devient joueur libre après avoir quitté le FC Séoul
Après avoir mis fin à son aventure asiatique en Extrême-Orient, Lingard a déclaré au Guardian qu'il était prêt à discuter avec des équipes du monde entier, y compris celles d'Europe, d'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.
À un moment donné, un retour au football britannique a été envisagé, Ryan Reynolds et Rob Mac étant pressés de recruter un joueur ayant fait ses preuves en Premier League pour Wrexham. Il a même été suggéré que West Ham pourrait être tenté de proposer un contrat à un joueur qui avait déjà brillé dans ses rangs lors d'un prêt.
Lingard a mis en garde contre le fait de sortir de sa zone de confort.
Aucun accord n'a été conclu, laissant Lingard dans l'incertitude. Le joueur de 33 ans a toutefois reçu une proposition du Brésil à étudier. Remo est de retour dans le Campeonato Brasileiro Serie A pour la première fois en 31 ans, après être tombé jusqu'en troisième division, et élabore des projets ambitieux.
Lingard est dans leur ligne de mire, mais l'expert en football sud-américain Tim Vickery a averti l'international anglais, qui compte 32 sélections, qu'il serait difficile de sortir une nouvelle fois de sa zone de confort.
Pourquoi Lingard aurait du mal à s'imposer au Brésil
Vickery a déclaré à talkSPORT: « Il est en pourparlers avec un club appelé Remo, ce qui signifie que beaucoup de grands clubs brésiliens ont commencé leur vie comme des clubs d'aviron. Quoi qu'il en soit, c'est un peu surprenant.
Remo se trouve tout au nord du Brésil, à Belém, qui est en fait la traduction portugaise de Bethléem. Un joueur brésilien qui est allé jouer là-bas a déclaré : « Je suis très honoré de jouer à l'endroit même où [Jésus] Christ est né. » Il a fallu lui expliquer que ce n'était pas vraiment le cas.
« Quoi qu'il en soit, je me demande ce qui se passe ici, car Remo vient d'être promu et tout le monde s'attend à ce qu'il redescende immédiatement. Après trois journées du championnat brésilien, il compte deux nuls et une défaite. C'est un travail difficile qui t'attend, Jesse Lingard. Si tu vas là-bas, ce sera difficile. D'abord, parce que tu vas devoir lutter contre la relégation toute l'année.
Ensuite, parce que regarde la carte. Aujourd'hui, le cœur du football brésilien se trouve dans le sud-est. Rio, Sao Paulo et Belo Horizonte. Remo, où ils se trouvent, presque tous les matchs à l'extérieur sont à quatre heures d'avion. Le Brésil est immense. Il y a donc des moyens plus faciles de gagner sa vie que de signer à Remo.
Ce que je me demande, c'est que je me mets dans la peau de Dick Dastardly et de son chien ricanant, car ce que je ferais dans ces circonstances, c'est de faire traîner un peu les négociations, pour voir si quelqu'un d'autre se présente. Il y aura peut-être d'autres clubs brésiliens... C'est ce que je ferais à sa place. »
Quelle sera la prochaine étape pour Lingard ? Une décision importante pour son avenir est sur le point d'être prise.
Lingard pourrait faire l'objet d'un autre transfert surprise, cette fois aux Pays-Bas. L'ancien attaquant de Manchester United Robin van Persie, désormais entraîneur du Feyenoord, a déjà recruté Raheem Sterling après son départ de Chelsea.
Selon des informations provenant d'Angleterre, des équipes italiennes seraient également intéressées, ce qui permettrait à Lingard de rejoindre une Serie A différente de celle qui existe au Brésil. Aucune décision n'a encore été prise concernant son avenir à long terme, mais il doit rapidement trouver un nouveau club après avoir manqué plusieurs semaines de compétition. Où qu'il aille, il devra retrouver sa forme physique et son acuité avant de faire ses débuts.
Lingard estime qu'il a encore beaucoup à offrir, son amour du jeu ayant été ravivé en Corée du Sud après avoir enduré une saison difficile à Nottingham Forest, suite au retour du club en Premier League en 2022. Un transfert surprise au Brésil présenterait certainement à ce milieu de terrain énigmatique de nombreux nouveaux défis et opportunités de contenu sur les réseaux sociaux.
