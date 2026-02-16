« C'est son club. »

Thornley a travaillé avec Manchester United et l'Angleterre et affirme « bien connaître » Rashford. Il pense que l'attaquant pourrait être convaincu de revenir au club, à condition que l'entraîneur par intérim Michael Carrick reste en poste.

Il a déclaré à The Busby Way via talkSPORT : « Je vais le dire, ça ne me dérange pas, je connais Marcus, et s'il n'est pas content de ce que je dis, je m'en fiche.

Il est devenu malheureux. Il est devenu une personne différente. J'ai vu ce joueur, qui était autrefois un enfant heureux et adorable, se morfondre, en particulier au sein du club.

En dehors du club, je le voyais de temps en temps, et il allait bien, mais au club, il avait une attitude qui n'était pas terrible.

« Puis cela s'est répercuté sur le terrain, et quand on le voyait marcher, on voulait juste qu'il soit plus énergique, ce que fait Michael Carrick aujourd'hui.

Il tire de l'énergie des joueurs, et c'est ce que l'on attendait de Marcus, mais on ne l'obtenait pas, et cela a été abandonné.

Pour moi, il a en quelque sorte abandonné sa carrière à Manchester United plutôt que de s'en être vu privé. »