« C'est son club » – Manchester United a déclaré que Marcus Rashford pourrait être tenté de revenir de Barcelone sous la houlette de Michael Carrick
Rashford soutenu pour son retour
Thornley a travaillé avec Manchester United et l'Angleterre et affirme « bien connaître » Rashford. Il pense que l'attaquant pourrait être convaincu de revenir au club, à condition que l'entraîneur par intérim Michael Carrick reste en poste.
Il a déclaré à The Busby Way via talkSPORT : « Je vais le dire, ça ne me dérange pas, je connais Marcus, et s'il n'est pas content de ce que je dis, je m'en fiche.
Il est devenu malheureux. Il est devenu une personne différente. J'ai vu ce joueur, qui était autrefois un enfant heureux et adorable, se morfondre, en particulier au sein du club.
En dehors du club, je le voyais de temps en temps, et il allait bien, mais au club, il avait une attitude qui n'était pas terrible.
« Puis cela s'est répercuté sur le terrain, et quand on le voyait marcher, on voulait juste qu'il soit plus énergique, ce que fait Michael Carrick aujourd'hui.
Il tire de l'énergie des joueurs, et c'est ce que l'on attendait de Marcus, mais on ne l'obtenait pas, et cela a été abandonné.
Pour moi, il a en quelque sorte abandonné sa carrière à Manchester United plutôt que de s'en être vu privé. »
La belle période de Rashford au Barça
Pendant son séjour au Barça, Rashford a disputé 13 matches en tant que titulaire en Liga, marquant quatre buts et délivrant six passes décisives dans le championnat.
Il a clairement indiqué qu'il souhaitait rester en Espagne, malgré les recommandations d'un spécialiste des tissus mous.
Il a déclaré : « Ce que je veux, c'est rester au Barça. C'est mon objectif ultime, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je m'entraîne dur et donne tout ce que j'ai. Le but est de gagner. Le Barça est un club immense et fantastique, construit pour remporter des titres. »
Interrogé sur ses premières impressions de la ville et sur son adaptation à Barcelone, l'attaquant polyvalent a ajouté : « Je m'adapte très bien au club et à la ville. Dès mon arrivée, je me suis senti très bien accueilli.
Pour moi, la raison pour laquelle je suis ici est d'aider l'équipe à remporter des trophées ; la saison dernière a été fantastique, mais la vie va très vite, les choses changent, et l'objectif est de réitérer ces succès. Je suis totalement concentré sur cela. Tout a été fantastique avec le staff et mes coéquipiers ; je n'ai rien à redire. »
« C'est son club. »
Néanmoins, le masseur pense que Rashford voudra revenir.
Il a déclaré : « Oui, j'en suis convaincu, car c'est son club.
Il aime ce club, il a toujours autant de talent et il le prouve à Barcelone, mais ce dont il a besoin, c'est de retrouver sa constance et sa soif de victoire. C'est cette soif dont il a besoin. »
Le manager Hansi Flick a révélé son espoir de voir Rashford continuer à performer, déclarant aux journalistes : « Je pense qu'il a beaucoup de potentiel à montrer. Nous nous concentrons toujours sur les buts, la passe décisive... car il y a toujours matière à s'améliorer. Mais avec sa vitesse et sa technique, il peut nous apporter beaucoup plus. Je suis ravi, mais il a beaucoup plus de potentiel.
Il y a toujours matière à s'améliorer. Mais avec sa vitesse et sa technique, il peut nous apporter beaucoup plus. Je suis ravi de ce qu'il nous apporte, mais il a encore beaucoup plus de potentiel. Je veux que tout le monde donne le meilleur de lui-même.
C'est une question de mentalité, d'attitude à l'entraînement... C'est ce que nous voulons voir. Toujours chercher à s'améliorer. »
Et ensuite ?
Rashford est actuellement blessé au genou et manquera le match de Barcelone contre Gérone. De son côté, Manchester United affrontera Everton dans une semaine. L'équipe de Carrick occupe actuellement la quatrième place du classement de la Premier League.
