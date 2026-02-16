« C'est pour ça que les joueurs ne signent pas chez eux ! » - L'ancienne star de Marseille affirme que la « peur » et la « négativité » freinent le club après le départ de Roberto De Zerbi et du directeur Medhi Benatia

Rami, qui a représenté Marseille entre 2017 et 2019, estime que les problèmes rencontrés au Vélodrome sont profondément psychologiques. S'exprimant en tant que consultant pour Ligue 1+, le défenseur vétéran a expliqué que la pression liée au fait de jouer pour un club aussi chargé émotionnellement devient souvent un fardeau plutôt qu'un stimulant. « Parfois même, pour être honnête, nous jouons avec la peur, même lorsque nous gagnons », a admis Rami en réfléchissant à l'incapacité de l'équipe actuelle à mener les matchs à leur terme. Il a suggéré que le poids des attentes a créé une prophétie auto-réalisatrice d'échec pendant les matchs.

« Et nous commençons à penser négativement, en nous disant : "Bon, nous menons 2-0, mais si nous encaissons un but, nous sommes cuits." C'est grave de penser comme ça », a poursuivi Rami. Il a fait valoir que cette anxiété omniprésente est l'une des principales raisons pour lesquelles Marseille peine sur le marché des transferts. « C'est pourquoi certains joueurs ne signent parfois pas à Marseille, parce qu'ils ont peur. Il faut avoir un mental d'acier pour rejoindre ce magnifique club », a-t-il ajouté.