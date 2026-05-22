C’est officiel : Manchester United a annoncé sa décision concernant l’avenir de Michael Carrick

« Au cours des cinq derniers mois, ce groupe a prouvé qu’il pouvait répondre aux exigences que nous fixons en matière d’endurance, de cohésion et de détermination », a déclaré Carrick lui-même. Sous sa direction, ManUnited a remporté onze de ses seize matches de championnat et n’en a perdu que deux. « Il est maintenant temps d’avancer ensemble, avec ambition et un objectif clair en tête », a-t-il ajouté.

Âgé de 44 ans, il avait repris les rênes de son ancien club en janvier et, en terminant troisième du classement, avait déjà assuré la qualification pour la Ligue des champions après deux ans d’absence. En tant que joueur, Carrick avait évolué pour les Red Devils de 2006 à 2018 ; au total, il a disputé 481 matchs dans l’élite anglaise au cours de sa carrière (316 pour Manchester).