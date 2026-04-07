Goal.com
En direct
FBL-EUR-C3-ARSENAL-NAPOLIAFP
Hussein Hamdy

Traduit par

C'est officiel... L'ancienne star d'Arsenal raccroche les crampons

A. Ramsey
Arsenal
Wales
Premier League
Pays de Galles
Angleterre

Le joueur met fin à une longue carrière sur le terrain

Une ancienne star des Gunners a annoncé mardi sa retraite définitive du football.

Aaron Ramsey, âgé de 35 ans, a décidé de raccrocher les crampons après une période sans club depuis son départ de l'équipe mexicaine des Pumas UNAM l'année dernière. Ramsey devrait désormais se tourner vers une carrière d'entraîneur.

Ramsey quitte les terrains en tant que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Pays de Galles, avec 21 buts en 86 sélections et trois participations à des grands tournois.

Le meneur de jeu a joué un rôle central dans le parcours historique du Pays de Galles jusqu'en demi-finale de l'Euro 2016, ce qui lui a valu une place dans l'équipe type du tournoi sélectionnée par l'Union européenne de football (UEFA).

Ramsey a ensuite participé à l'Euro 2020 et à la Coupe du monde 2022, marquant ainsi la première participation du Pays de Galles à la phase finale de la Coupe du monde depuis 64 ans.

  • De nombreuses stations

    Ce joueur talentueux a débuté sa carrière à Cardiff City avant de rejoindre Arsenal en 2008, où il a remporté trois Coupes d'Angleterre, marquant le but de la victoire lors de deux de ces finales, au cours des 11 années passées sous le maillot des « Gunners ».

    Ramsey a ensuite tenté l'aventure à la Juventus et à Nice, avant de revenir pour un deuxième passage à son club d'origine, Cardiff City, où il a occupé brièvement le poste d'entraîneur par intérim à la fin de la saison dernière.

    L'international gallois a rejoint le club mexicain des Pumas dans l'espoir de rester en forme pour participer à la Coupe du monde cet été avec son équipe nationale, si celle-ci se qualifie.

    Ramsey a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de joueur après avoir échoué à trouver un nouveau club depuis son départ du Mexique.

    Ramsey a remercié les supporters gallois et les clubs qu'il a représentés au cours de sa carrière, dans un communiqué officiel publié sur ses comptes de réseaux sociaux.

    Lire aussi : Arteta annonce l'exclusion de deux stars d'Arsenal pour le match contre le Sporting Lisbonne

    • Publicité

  • Lettre d'adieu

    « Cette décision n'a pas été facile à prendre », a déclaré Ramsey dans son communiqué. « Après mûre réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur. »

    Il a ajouté : « Je voudrais tout d’abord parler de l’équipe nationale du Pays de Galles. Ce fut un honneur pour moi de porter le maillot gallois et de vivre tant de moments incroyables avec cette équipe. Cela n’aurait pas été possible sans la contribution exceptionnelle de tous les entraîneurs sous les ordres desquels j’ai joué et de tous les membres du staff qui m’ont aidé de multiples façons. »

    Il a poursuivi : « Merci à tous les clubs pour lesquels j’ai eu la chance de jouer. Merci à tous les entraîneurs et membres du personnel qui m’ont aidé à réaliser mon rêve et à jouer au plus haut niveau. »

    Et il a conclu : « Un immense merci à ma femme, à mes enfants et à toute ma famille. Sans vous à mes côtés tout au long de ce parcours, rien de tout cela n’aurait été possible. »

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
World Cup Qualification UEFA
Wales crest
Wales
WAL
Albania crest
Albania
ALB