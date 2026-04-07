C'est officiel... L'ancienne star d'Arsenal raccroche les crampons

Une ancienne star des Gunners a annoncé mardi sa retraite définitive du football.

Aaron Ramsey, âgé de 35 ans, a décidé de raccrocher les crampons après une période sans club depuis son départ de l'équipe mexicaine des Pumas UNAM l'année dernière. Ramsey devrait désormais se tourner vers une carrière d'entraîneur.

Ramsey quitte les terrains en tant que l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Pays de Galles, avec 21 buts en 86 sélections et trois participations à des grands tournois.

Le meneur de jeu a joué un rôle central dans le parcours historique du Pays de Galles jusqu'en demi-finale de l'Euro 2016, ce qui lui a valu une place dans l'équipe type du tournoi sélectionnée par l'Union européenne de football (UEFA).

Ramsey a ensuite participé à l'Euro 2020 et à la Coupe du monde 2022, marquant ainsi la première participation du Pays de Galles à la phase finale de la Coupe du monde depuis 64 ans.