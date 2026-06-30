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Stefan de VrijGetty
Gianluca Minchiotti

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C'est officiel : De Vrij s'engage avec le Panathinaïkos

Inter
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Le footballeur néerlandais quitte l’Italie après douze ans.

C’est officiel : après avoir quitté l’Inter, Stefan De Vrij s’engage avec le Panathinaïkos. Le défenseur néerlandais, qui a refusé une proposition de prolongation du club italien, a opté pour un nouveau challenge. Les canaux officiels du club athénien lui souhaitent la « bienvenue à Athènes ». Il a signé un contrat jusqu’en juin prochain, assorti d’une option.

  • De Vrij quitte l’Italie après y avoir passé douze ans. Né en 1992, il a d’abord porté les couleurs de la Lazio de 2014 à 2018, puis celles de l’Inter de 2018 à 2026. Sous le maillot nerazzurro, il totalise 296 matchs et 13 buts, et a conquis 3 Scudetti, 3 Coupes d’Italie et 3 Supercoupes d’Italie. Avec la Lazio, il avait déjà gagné une Supercoupe d’Italie.


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