De Vrij quitte l’Italie après y avoir passé douze ans. Né en 1992, il a d’abord porté les couleurs de la Lazio de 2014 à 2018, puis celles de l’Inter de 2018 à 2026. Sous le maillot nerazzurro, il totalise 296 matchs et 13 buts, et a conquis 3 Scudetti, 3 Coupes d’Italie et 3 Supercoupes d’Italie. Avec la Lazio, il avait déjà gagné une Supercoupe d’Italie.



