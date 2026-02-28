Getty
Traduit par
« C'est le monde moderne ! » - Pep Guardiola s'en prend aux supporters de Leeds après que les joueurs de Manchester City ont été hués pour avoir rompu leur jeûne pendant le match
Les joueurs de City hués alors qu'ils rompent le jeûne
Les supporters ont été informés via un grand écran que le match était interrompu afin que le trio de City composé de Rayan Ait-Nouri, Rayan Cherki et Omar Marmoush puisse s'hydrater lorsque le soleil s'est couché à Elland Road. Mais un certain nombre de supporters de Leeds ont exprimé leur mécontentement face à cette interruption du match. Les joueurs sont autorisés à rompre leur jeûne lors des matchs de Premier League depuis la mise en place d'un accord en 2021.
Guardiola « Respectez la religion et la diversité »
Guardiola a déclaré lors d'une conférence de presse : « Nous vivons dans un monde moderne, n'est-ce pas ? [Vous voyez] ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il faut respecter la religion, la diversité, c'est ça l'important. La Premier League dit que vous pouvez avoir une ou deux minutes, vous pouvez laisser les joueurs [qui jeûnent] le faire [rompre leur jeûne]. C'est comme ça, malheureusement. Bien sûr, ils [les joueurs] le savent. Nous avons pris un peu de vitamines parce que [Rayan] Cherki et [Rayan] Ait-Nouri n'ont pas mangé aujourd'hui. Rien de plus. La question est : peuvent-ils le faire ou non ? Quel est le problème ? »
Kick it Out : Huées « décevantes »
Le groupe anti-discrimination Kick It Outa réagi en qualifiant ces huées de « très décevantes ». Dans un communiqué, le groupe a déclaré : « Depuis plusieurs années, il est d'usage d'interrompre le match pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne pendant le ramadan. C'est une mesure importante et visible qui contribue à rendre le football plus accueillant pour les joueurs et les communautés musulmanes. Mais comme le montre la réaction de ce soir, le football a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière d'éducation et d'acceptation.»
- Getty Images Sport
Riemer : Nous devons faire mieux.
L'entraîneur de Leeds, Daniel Farke, a été exclu des médias après avoir été expulsé pendant le match. Son assistant, Edmund Riemer, l'a remplacé. Il a déclaré : « Je suis probablement celui qui n'entend pas grand-chose, car je suis vraiment concentré sur le match. Mais j'en ai entendu parler. De toute évidence, certains supporters l'ont fait, alors nous essayons d'en tirer des leçons, c'est décevant. Nous devons faire mieux la prochaine fois. »
Publicité