« C'est le dernier trophée » - Leah Williamson avoue qu'elle vise la victoire à la Coupe du monde 2027 avec les Lionesses
Williamson cherche à terminer sa carrière dans le football
Williamson ne faisait pas partie de l'équipe anglaise qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2023 en Australie, mais elle est déterminée à aider son équipe à faire mieux lors du tournoi de l'été prochain. La capitaine des Lionesses a joué un rôle essentiel dans les succès remportés sous la houlette de Sarina Wiegman, menant son pays à deux victoires consécutives au Championnat d'Europe, à domicile et en Suisse.
Après avoir manqué le dernier tournoi en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur, la prochaine édition, qui se déroulera au Brésil, pourrait être l'occasion pour Williamson de compléter son palmarès. Avec l'Angleterre, en plus des deux titres européens, Williamson a mené son pays à son tout premier titre de Finalissima en 2023.
Avec Arsenal, Williamson est tout aussi titrée et a remporté tous les trophées possibles. Elle a joué un rôle crucial dans le titre de Ligue des champions remporté par les Gunners la saison dernière et a ajouté la première Coupe des champions féminine à son palmarès au début de l'année 2026. Cela s'ajoute à sa liste déjà impressionnante de distinctions, qui comprend un titre WSL, deux Coupes d'Angleterre et quatre Coupes de la Ligue.
Williamson veut la Coupe du monde
Dans une interview accordée à BBC Sport, Williamson a révélé son désir désespéré de devenir la première joueuse anglaise à remporter la Coupe du monde depuis Bobby Moore en 1966.
« La dernière chose sur ma liste est évidemment la Coupe du monde. Dans ma carrière, c'est le dernier trophée », a-t-elle déclaré. « Tout le monde le veut et, à l'heure actuelle, le football féminin est tellement imprévisible. Il y a tellement de bonnes équipes que cela devient beaucoup plus difficile, ce qui, à mon avis, ne fait que renforcer notre envie de le remporter. »
La première victoire à l'Euro « a changé le football »
En revenant sur la première victoire de l'Angleterre au Championnat d'Europe en 2022, Williamson a expliqué à quel point ce succès était important pour elle et pour l'Angleterre en général. « C'est ce qui fait toute la beauté de cette victoire : tout le monde savait qu'il en faisait partie. On peut remonter plus loin dans l'histoire du football féminin, mais on peut aussi simplement se concentrer sur le premier trophée remporté par l'Angleterre depuis 56 ans, ou quelque chose comme ça », a-t-elle déclaré.
Williamson a ajouté que ce titre « a changé le paysage du football et je suis très heureuse que nous l'ayons remporté, car je pense que le pays était prêt à faire quelque chose avec et je pense que nous l'avons vu.
« Cela a tout changé. Du jour au lendemain, nous sommes passées de l'anonymat à la notoriété. C'est une idée que nous partageons toutes, les filles, et nous en parlons... nous avons dû accepter que nous ne ressentirions probablement plus jamais cela. C'était un moment tellement important que je pense que cela change votre vie. Est-ce que cela vous donne l'énergie d'aller de l'avant et de faire autre chose, ou est-ce que vous vous contentez de cela ? »
Arsenal vise une nouvelle victoire en Ligue des champions
L'Arsenal de Williamson occupe la quatrième place de la Super League féminine et cherche à réduire l'écart qui le sépare des clubs qui le précèdent dans le classement, qualifiés pour la Ligue des champions. Les Gunners ont respectivement quatre et cinq points de retard sur Chelsea et Manchester United, mais ils ont deux matchs en moins que leurs rivaux suite au report de leur match contre Brighton au début du mois.
Rattraper le leader du championnat, Manchester City, semble un peu hors de portée de l'équipe de Renee Slegers cette saison, avec 13 points d'écart, ce qui est probablement trop important à combler, malgré les deux matchs en retard. Malgré cela, les Gunners auront une chance de défendre leur titre européen contre Chelsea.
Au sujet du succès de l'année dernière, Williamson a ajouté que malgré la victoire, elle ne souhaiterait pas revivre la finale contre Barcelone. « J'ai beaucoup souffert du début à la fin, émotionnellement et physiquement. Il faisait très chaud, j'étais au bord de l'insolation... Je n'étais pas dans un bon état », a-t-elle déclaré.
