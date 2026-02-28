« C'est le dernier trophée » - Leah Williamson avoue qu'elle vise la victoire à la Coupe du monde 2027 avec les Lionesses

Williamson ne faisait pas partie de l'équipe anglaise qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2023 en Australie, mais elle est déterminée à aider son équipe à faire mieux lors du tournoi de l'été prochain. La capitaine des Lionesses a joué un rôle essentiel dans les succès remportés sous la houlette de Sarina Wiegman, menant son pays à deux victoires consécutives au Championnat d'Europe, à domicile et en Suisse.

Après avoir manqué le dernier tournoi en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur, la prochaine édition, qui se déroulera au Brésil, pourrait être l'occasion pour Williamson de compléter son palmarès. Avec l'Angleterre, en plus des deux titres européens, Williamson a mené son pays à son tout premier titre de Finalissima en 2023.

Avec Arsenal, Williamson est tout aussi titrée et a remporté tous les trophées possibles. Elle a joué un rôle crucial dans le titre de Ligue des champions remporté par les Gunners la saison dernière et a ajouté la première Coupe des champions féminine à son palmarès au début de l'année 2026. Cela s'ajoute à sa liste déjà impressionnante de distinctions, qui comprend un titre WSL, deux Coupes d'Angleterre et quatre Coupes de la Ligue.