« C’est là que tu deviens impitoyable » : Deniz Undav envie à Harry Kane une qualité bien particulière

« Avoir du sang-froid devant le but est essentiel pour un attaquant, car cela permet de mieux placer ses tirs. En travaillant quotidiennement cette maîtrise, on devient impitoyable. Si j'avais un peu plus de cette lucidité, je suis convaincu que je marquerais davantage », a expliqué Undav.

Avant la finale à Berlin, l’attaquant de 29 ans assume le statut d’outsider : « Face au club le plus titré de l’histoire, nous n’avons rien à perdre. Le Bayern est le favori incontestable, mais tout peut arriver en 90 minutes. Nous savons que nous pouvons les perturber, les énerver. Nous allons tout donner. »