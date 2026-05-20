« Il dégage une grande sérénité devant le but. Il a vraiment le « sang-froid ». Ce qui m’a marqué, c’est qu’avant chaque tir, il prend une seconde pour se recentrer, respirer brièvement, puis il déclenche sa frappe », a analysé Undav, juste avant le duel des buteurs qui s’annonce lors de la finale de la Coupe d’Allemagne samedi (20 h, ARD et Sky).
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« C’est là que tu deviens impitoyable » : Deniz Undav envie à Harry Kane une qualité bien particulière
« Avoir du sang-froid devant le but est essentiel pour un attaquant, car cela permet de mieux placer ses tirs. En travaillant quotidiennement cette maîtrise, on devient impitoyable. Si j'avais un peu plus de cette lucidité, je suis convaincu que je marquerais davantage », a expliqué Undav.
Avant la finale à Berlin, l’attaquant de 29 ans assume le statut d’outsider : « Face au club le plus titré de l’histoire, nous n’avons rien à perdre. Le Bayern est le favori incontestable, mais tout peut arriver en 90 minutes. Nous savons que nous pouvons les perturber, les énerver. Nous allons tout donner. »
Deniz Undav fixe le cap : « Si on gagne, tout le monde se fait offrir un kebab ! »
« En cas de victoire, nous irons tous manger un kebab à Berlin, tu n’auras pas le choix ! Je vais d’ailleurs étudier quelques vidéos YouTube pour repérer les cinq adresses les plus réputées. »
Ensuite, Undav participera à la Coupe du monde avec l’Allemagne, et peut-être avec un nouveau contrat au VfB en poche. « Rien ne s’y oppose, j’ai souvent dit que j’aimais jouer ici, que j’aimais être ici. Je me sens comme un Stuttgartois, même si je ne le suis pas. Nous ne sommes pas si éloignés l’un de l’autre, ce ne sont peut-être que des détails. »