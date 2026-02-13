« C'est incroyable » - Phil Parkinson, entraîneur de Wrexham, donne son avis sur le projet d'élargissement de la structure des barrages du championnat

Les clubs de l'EFL voteront sur les propositions relatives aux barrages lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 5 mars. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu de modifier le système déjà en place pour les ligues 1 et 2.

Il se pourrait toutefois qu'une équipe terminant huitième du championnat la saison prochaine se voie offrir une chance d'accéder à la première division. Certains se demandent si une telle expansion n'entraînera pas une baisse de la qualité, mais le classement actuel montre à quel point cette division, la plus difficile, est compétitive.

L'ambitieuse équipe de Wrexham, qui vise une quatrième promotion consécutive, un record, occupe la sixième place du classement du championnat à 15 journées de la fin. Elle n'a toutefois que cinq points d'avance sur son rival gallois Swansea, 15e.