« C'est incroyable » - Phil Parkinson, entraîneur de Wrexham, donne son avis sur le projet d'élargissement de la structure des barrages du championnat

Quand les clubs de l'EFL voteront-ils sur l'élargissement des barrages du championnat ?
Les clubs de l'EFL voteront sur les propositions relatives aux barrages lors d'une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 5 mars. À l'heure actuelle, il n'est pas prévu de modifier le système déjà en place pour les ligues 1 et 2.
Il se pourrait toutefois qu'une équipe terminant huitième du championnat la saison prochaine se voie offrir une chance d'accéder à la première division. Certains se demandent si une telle expansion n'entraînera pas une baisse de la qualité, mais le classement actuel montre à quel point cette division, la plus difficile, est compétitive.
L'ambitieuse équipe de Wrexham, qui vise une quatrième promotion consécutive, un record, occupe la sixième place du classement du championnat à 15 journées de la fin. Elle n'a toutefois que cinq points d'avance sur son rival gallois Swansea, 15e.
Parkinson favorable à davantage de billets pour les play-offs
Avec autant de clubs qui se disputent les places limitées en barrages, le patron des Red Dragons, Parkinson, a déclaré à propos du projet de l'EFL d'attribuer davantage de places à ce groupe : « La compétition est tellement intense, il suffit de regarder cette division, c'est incroyable. C'est la densité et la compétitivité de la division, il y a tellement d'équipes en lice et nous sommes l'une d'entre elles.
Certaines équipes ont réussi à monter et à s'imposer en Premier League. Prenez l'exemple de Sunderland : ils ont dépensé judicieusement l'argent provenant des droits télévisés, ils se sont placés en excellente position et cela prouve que c'est possible.
Si l'on regarde le championnat, il y a beaucoup de clubs potentiellement importants dans cette division, probablement plus importants, en termes de soutien, que certaines équipes qui sont actuellement en Premier League. »
Moore a connu une grande déception à Wembley en 2025.
Wrexham est déterminé à décrocher une place en barrages cette saison, avec Kieffer Moore parmi ceux qui ont rejoint les rangs du SToK Racecourse. Il a connu la déception à Wembley avec Sheffield United en 2025, lors d'un match contre Sunderland.
L'international gallois a sauté sur l'occasion de rejoindre Ryan Reynolds et Rob Mac la saison dernière et estime que ce choix audacieux dans sa carrière s'est avéré justifié.
L'attaquant de 33 ans, qui a inscrit 12 buts toutes compétitions confondues pour les Red Dragons, a déclaré : « Dès que Wrexham m'a contacté, je n'avais qu'une seule décision en tête et je suis ravi d'avoir marqué de nombreux buts.
Depuis, tout est allé très vite, mais ça a été incroyable. Il y a eu beaucoup de changements au sein de l'équipe et je pense qu'il nous a fallu du temps pour vraiment nous adapter les uns aux autres. Mais dès que nous avons trouvé notre rythme, nous n'avons plus regardé en arrière. »
En lice pour la coupe : une distraction bienvenue pour Wrexham
Wrexham a encore renforcé son effectif lors du mercato hivernal de 2026. Parkinson dispose désormais d'un effectif suffisamment étoffé pour rester compétitif sur plusieurs fronts. Les Red Dragons affronteront Ipswich vendredi et tenteront d'atteindre le cinquième tour de la FA Cup pour la première fois depuis 1997.
Parkinson a déclaré à propos de cet objectif : « C'est une distraction, mais je pense que c'est une distraction bienvenue. Nous parlons de la magie de la FA Cup, donc quand les matchs arriveront, je veux que nous en profitions. Je veux que nous y allions avec une attitude vraiment positive quant à notre performance. »
Wrexham a remporté une victoire remarquable contre Nottingham Forest, équipe de Premier League, lors du troisième tour. Le copropriétaire de Hollywood, Reynolds, était parmi les spectateurs de ce match épique au Racecourse Ground, qui s'est terminé aux tirs au but.
Les Red Dragons seront de retour à domicile pour affronter leurs rivaux d'Ipswich, qui évoluent en Championship. Une victoire lors de ce match permettra de maintenir le moral des troupes avant d'affronter Bristol City, autre prétendant aux barrages, le 17 février. À ce stade de la saison, il est en effet crucial de conserver son élan.
