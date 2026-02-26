« C'est immoral ! » - Une légende du Bayern Munich réclame des réformes pour mettre fin à « l'influence scandaleuse » des agents sur les joueurs

La critique de Rummenigge fait suite à ladéclaration de guerre lancée aux agents par le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeness. Rummenigge a décrit un environnement désespéré dans lequel les équipes perdent leur sens des responsabilités financières dans le feu de l'action du marché des transferts. Selon la légende du Bayern, les clubs sont pris au piège dans un cycle autodestructeur afin de ne pas passer à côté des stars les plus convoitées au monde, sans se soucier des conséquences financières à long terme ou des implications éthiques des transactions concernées.

L'ancien international ouest-allemand a utilisé une métaphore frappante pour décrire l'état actuel du recrutement. « Et les clubs sont évidemment tous prêts à tout pour obtenir les joueurs qu'on leur demande ou avec lesquels ils pensent pouvoir jouer un football de qualité et couronné de succès », a expliqué Rummenigge. Il a qualifié cette concurrence effrénée de « course effrénée », mais a insisté sur le fait que la responsabilité incombe aux instances dirigeantes d'intervenir : « Mais nous devons trouver des solutions. »