« C'est immoral ! » - Une légende du Bayern Munich réclame des réformes pour mettre fin à « l'influence scandaleuse » des agents sur les joueurs
Rummenigge critique le pouvoir des agents
À 70 ans, cet homme qui reste une figure extrêmement influente à l'Allianz Arena a fait part de ses inquiétudes lors d'une interview accordée à la FIFA. Rummenigge estime que la trajectoire actuelle n'est pas viable et menace les fondements mêmes du football.
« Nous avons besoin de réformes, car cela ne peut pas continuer ainsi, compte tenu de l'évolution que nous observons actuellement, notamment sur le plan financier », a-t-il expliqué. « Nous devenons de plus en plus dépendants des agents qui exercent une influence scandaleuse sur les joueurs. Nous versons désormais aux agents des commissions sur les transferts qui sont, selon moi, immorales. »
La course effrénée aux talents d'élite
La critique de Rummenigge fait suite à ladéclaration de guerre lancée aux agents par le président d'honneur du Bayern, Uli Hoeness. Rummenigge a décrit un environnement désespéré dans lequel les équipes perdent leur sens des responsabilités financières dans le feu de l'action du marché des transferts. Selon la légende du Bayern, les clubs sont pris au piège dans un cycle autodestructeur afin de ne pas passer à côté des stars les plus convoitées au monde, sans se soucier des conséquences financières à long terme ou des implications éthiques des transactions concernées.
L'ancien international ouest-allemand a utilisé une métaphore frappante pour décrire l'état actuel du recrutement. « Et les clubs sont évidemment tous prêts à tout pour obtenir les joueurs qu'on leur demande ou avec lesquels ils pensent pouvoir jouer un football de qualité et couronné de succès », a expliqué Rummenigge. Il a qualifié cette concurrence effrénée de « course effrénée », mais a insisté sur le fait que la responsabilité incombe aux instances dirigeantes d'intervenir : « Mais nous devons trouver des solutions. »
Inquiétudes concernant l'explosion des salaires
Ce ne sont pas seulement les intermédiaires qui suscitent la colère de Rummenigge ; les salaires astronomiques versés aux joueurs eux-mêmes sont également sous sa loupe. Alors que l'économie mondiale est confrontée à diverses pressions, l'icône du Bayern estime que le football risque d'isoler son noyau dur de supporters en normalisant des salaires qui n'ont aucun rapport avec la réalité du supporter moyen. Il craint que le fossé entre les stars sur le terrain et les supporters dans les tribunes ne se creuse davantage à chaque période de transfert.
Le septuagénaire a averti que ce sport atteignait une limite où les chiffres impliqués ne pouvaient tout simplement plus être justifiés auprès du public. « Nous entrons dans des sphères de plus en plus élevées que personne ne comprend plus », a admis Rummenigge, réfléchissant à la tendance à la hausse vertigineuse des salaires. « À un moment donné, cela n'est plus explicable aux gens. Dans le football, nous devons faire attention à ne pas trop serrer la vis. »
Quelle est la prochaine étape pour le Bayern Munich ?
Samedi prochain, les fans de football du monde entier auront les yeux rivés sur un choc au sommet passionnant et décisif entre le Bayern Munich, géant bavarois, et son hôte, le Borussia Dortmund. Le champion en titre aborde ce match à l'extérieur à enjeux élevés en tête du classement avec 60 points, tandis que Dortmund le talonne de près en deuxième position avec 52 points.
