« C'est grave » - Arne Slot confirme que la star de Liverpool sera absente pour une longue période après la victoire contre Sunderland
Endo contraint de quitter le terrain sur une civière contre Sunderland
Aucun délai n'a été fixé pour le rétablissement d'Endo, qui doit subir d'autres examens médicaux, mais il ne sera pas disponible pour Slot pendant un certain temps. Liverpool a connu une série de blessures malheureuses cette saison, ce qui n'a pas aidé la défense de son titre en première division.
Le club avait aligné Endo au poste d'arrière droit lors de son déplacement au Stadium of Light, mais le joueur de 33 ans a dû quitter le terrain à un peu plus de 20 minutes de la fin du match. Il s'est blessé en bloquant un tir et en atterrissant maladroitement sur sa cheville. La star japonaise a tenté de continuer à jouer, mais il s'est à nouveau blessé et a dû recevoir plusieurs minutes de soins avant d'être évacué sur une civière.
Blessure interne : mise à jour sur le joueur international japonais
Lorsqu'il a donné des nouvelles d'Endo, le manager des Reds, Slot, a déclaré à TNT Sports: « Sa blessure n'a pas l'air grave. Je pense malheureusement qu'il sera à nouveau absent pendant assez longtemps. Quelle mentalité de sa part, alors que les choses n'allaient vraiment pas bien, il est resté sur le terrain et a défendu un autre coup franc. »
Slot a poursuivi lors de sa conférence de presse d'après-match : « C'est grave. Nous ne savons pas encore à quel point. Il doit passer des examens demain. Nous ne savons pas encore ce qu'il a au pied, mais il passera des examens demain. Je pense qu'il sera absent pendant longtemps. On a du mal à croire ce qui s'est passé à ce poste d'arrière droit. »
Les problèmes au poste d'arrière droit : les options utilisées par Liverpool cette saison
Après avoir perdu Trent Alexander-Arnold, parti au Real Madrid, Liverpool a investi massivement pour attirer l'international néerlandais Jeremie Frimpong, qui évoluait au Bayer Leverkusen. Il est absent depuis fin janvier en raison d'un problème à l'aine.
Pendant ce temps, Conor Bradley a subi une opération pour une blessure au genou qui met fin à sa saison. Le milieu de terrain hongrois Dominik Szoboszlai a souvent été appelé à remplacer le latéral droit, mais il a manqué le déplacement à Sunderland en raison d'une suspension après avoir reçu un carton rouge direct en fin de match lors de la défaite dramatique 2-1 de Liverpool contre Manchester City.
Joe Gomez, qui est capable d'évoluer dans toute la défense à quatre, a remplacé Endo contre Sunderland et pourrait être appelé à occuper ce poste dans un avenir proche. Calvin Ramsay est une autre option, mais il n'a fait qu'une seule apparition avec les Reds cette saison.
Curtis Jones est un autre milieu de terrain naturel qui a parfois été replacé en défense, et il serait une meilleure option pour Slot, qui cherche à faire passer le ballon entre les lignes.
Priorités à Anfield : les Reds visent le top 4
Slot a la possibilité de remanier son effectif pour le match de quatrième tour de la FA Cup contre Brighton à Anfield samedi, les Reds devant décider de la place qu'occupe cette compétition dans leur liste de priorités, étant donné qu'ils sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Liverpool est désormais engagé dans une lutte pour terminer parmi les quatre premiers cette saison, le titre étant désormais hors de portée, et il lui reste 12 matches de Premier League à disputer.
Ils occupent actuellement la sixième place du classement, à trois points de Manchester United, quatrième. Slot est conscient de la pression qui pèse sur lui pour qualifier son équipe pour la compétition européenne d'élite en 2026-2027.
Il a été suggéré que le fait de manquer la Ligue des champions pourrait coûter son poste au Néerlandais, un an après avoir remporté le titre lors de sa première saison à la tête de l'équipe. Il a été question d'un retour émouvant de Jürgen Klopp dans le Merseyside, bien que l'Allemand ait cherché à se distancier des rumeurs suggérant qu'il serait prêt à quitter son poste de directeur du football mondial chez Red Bull pour revenir sur le banc.
