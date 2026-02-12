« C'est grave » - Arne Slot confirme que la star de Liverpool sera absente pour une longue période après la victoire contre Sunderland

Slot a la possibilité de remanier son effectif pour le match de quatrième tour de la FA Cup contre Brighton à Anfield samedi, les Reds devant décider de la place qu'occupe cette compétition dans leur liste de priorités, étant donné qu'ils sont également qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Liverpool est désormais engagé dans une lutte pour terminer parmi les quatre premiers cette saison, le titre étant désormais hors de portée, et il lui reste 12 matches de Premier League à disputer.

Ils occupent actuellement la sixième place du classement, à trois points de Manchester United, quatrième. Slot est conscient de la pression qui pèse sur lui pour qualifier son équipe pour la compétition européenne d'élite en 2026-2027.

Il a été suggéré que le fait de manquer la Ligue des champions pourrait coûter son poste au Néerlandais, un an après avoir remporté le titre lors de sa première saison à la tête de l'équipe. Il a été question d'un retour émouvant de Jürgen Klopp dans le Merseyside, bien que l'Allemand ait cherché à se distancier des rumeurs suggérant qu'il serait prêt à quitter son poste de directeur du football mondial chez Red Bull pour revenir sur le banc.