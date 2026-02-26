Getty
« C'est grâce à l'Angleterre que je continue à jouer au football » - Ellie Roebuck se confie sur l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime à 24 ans, sur les doutes qu'elle a dû surmonter pendant sa convalescence et sur son retour « surprenant » dans l'équipe des Lionesses
« Pourrai-je rejouer au football ? » Roebuck se confie sur l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime à l'âge de 24 ans.
Roebuck a subi un infarctus du lobe occipital au cours de la saison 2023-2024, ce qui l'a empêchée de jouer au football et même de s'entraîner en salle pendant environ six mois. Il s'agit d'un type d'accident vasculaire cérébral causé par une artère obstruée dans le cerveau, liée à une légère malformation cardiaque. La gardienne de but a découvert après son opération qu'elle avait un petit trou dans le cœur, qui s'est finalement refermé.
Cela l'a empêchée de terminer la saison avec Manchester City et a marqué le début d'un long chemin vers la guérison pour cette internationale anglaise à 11 reprises, qui faisait partie de l'équipe qui a remporté l'Euro 2022 et de celle qui a atteint la finale de la Coupe du monde féminine 2023, cette dernière ayant eu lieu quelques mois avant que le diagnostic de Roebuck ne soit confirmé.
« C'était assez fou, après la Coupe du monde et après avoir joué pour l'un des meilleurs clubs du pays », a-t-elle déclaré cette semaine, s'adressant à England Football au sujet des deux dernières années après avoir été rappelée dans l'équipe d'Angleterre. « Recevoir cette nouvelle a été très difficile. On est plongé dans l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que je pourrais rejouer au football ? Est-ce que je ne pourrais plus jamais jouer ? »
Trop, trop tôt : Roebuck explique pourquoi le transfert au Barça « ne s'est pas très bien passé »
Roebuck quitterait Man City à la fin de la saison 2023-24 et, malgré tout ce qu'elle avait traversé, elle signerait avec Barcelone, qui venait de remporter son deuxième titre de Ligue des champions en trois saisons. Cependant, elle luttait toujours pour revenir après son absence du jeu et l'impact psychologique de tout ce qui s'était passé.
« C'était sans fin », a-t-elle déclaré. « Même aujourd'hui, il y a encore des moments où je me dis : "Je ne sais pas si ça en vaut la peine ou non", mais c'est la mentalité que je dois garder pour continuer à aller de l'avant. Il y a eu des semaines difficiles, je ne vais pas mentir. C'était plus un problème mental qu'autre chose, et c'est probablement pour cela que mon transfert à Barcelone ne s'est pas très bien passé, car je n'étais tout simplement pas dans le bon état d'esprit pour jouer dans un club participant à la Ligue des champions. La charge était probablement un peu trop lourde, trop tôt, mais c'était un rêve, alors je voulais tout donner. Il y a certainement eu des moments, même lors de ma première année au Barça, où je ne savais tout simplement pas si je serais capable d'atteindre à nouveau ce niveau.
La motivation derrière tout cela : rejouer pour l'Angleterre
Mais il y avait une grande motivation derrière le désir de Roebuck de continuer à jouer et à lutter contre ces doutes : représenter son pays. « C'est la raison pour laquelle je joue au football, pour être honnête », a-t-elle déclaré. « On peut parler de remporter des trophées et des médailles, mais je pense que représenter son pays, avec ce groupe de filles également, j'ai des amies vraiment spéciales ici, depuis le moment où tout cela est arrivé, cela a été ma plus grande priorité.
Que cela soit possible ou non, c'est probablement la raison pour laquelle je continue à jouer au football, pour jouer pour mon pays. C'est la chose la plus importante dans ma carrière footballistique. C'est ma priorité absolue. »
Pourquoi le rappel « choc » de l'Angleterre est l'une des « plus grandes réussites » de Roebuck
Aujourd'hui, Roebuck fait son retour dans l'équipe d'Angleterre, sélectionnée par Wiegman pour les matchs contre l'Ukraine et l'Islande en mars, après avoir enchaîné les titularisations à Aston Villa, club qu'elle a rejoint l'été dernier. La joueuse de 26 ans avait déjà été sélectionnée en novembre pour remplacer une joueuse blessée, elle était donc déjà dans le milieu, mais c'est sa première sélection complète depuis octobre 2023, ce qui la rend super fière, même si elle a été « choquée » quand ça s'est produit. « Je ne m'y attendais pas », a admis Roebuck. « J'étais aux anges.
Je continue de dire que revenir dans ce camp est l'une de mes plus grandes réussites, parmi toutes les médailles et tout le reste, car je sais ce que cela m'a coûté ces deux dernières années et demie et à quel point cela a été éprouvant pour mon entourage. Tout n'est pas rose tous les jours.
Je ne veux pas être traitée différemment à cause de tout ce qui s'est passé. C'est une question de performance et je sais que cela en dit long, d'être sélectionnée, car je sais à quel point Sarina est concentrée sur la performance et le fait d'être à la hauteur pour faire partie de l'équipe. Pour moi, c'est probablement le plus grand compliment. »
