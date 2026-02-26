« C'est grâce à l'Angleterre que je continue à jouer au football » - Ellie Roebuck se confie sur l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime à 24 ans, sur les doutes qu'elle a dû surmonter pendant sa convalescence et sur son retour « surprenant » dans l'équipe des Lionesses

Roebuck a subi un infarctus du lobe occipital au cours de la saison 2023-2024, ce qui l'a empêchée de jouer au football et même de s'entraîner en salle pendant environ six mois. Il s'agit d'un type d'accident vasculaire cérébral causé par une artère obstruée dans le cerveau, liée à une légère malformation cardiaque. La gardienne de but a découvert après son opération qu'elle avait un petit trou dans le cœur, qui s'est finalement refermé.

Cela l'a empêchée de terminer la saison avec Manchester City et a marqué le début d'un long chemin vers la guérison pour cette internationale anglaise à 11 reprises, qui faisait partie de l'équipe qui a remporté l'Euro 2022 et de celle qui a atteint la finale de la Coupe du monde féminine 2023, cette dernière ayant eu lieu quelques mois avant que le diagnostic de Roebuck ne soit confirmé.

« C'était assez fou, après la Coupe du monde et après avoir joué pour l'un des meilleurs clubs du pays », a-t-elle déclaré cette semaine, s'adressant à England Football au sujet des deux dernières années après avoir été rappelée dans l'équipe d'Angleterre. « Recevoir cette nouvelle a été très difficile. On est plongé dans l'inconnu, on ne sait pas à quoi s'attendre. Est-ce que je pourrais rejouer au football ? Est-ce que je ne pourrais plus jamais jouer ? »