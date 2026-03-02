AFP
« C'est effrayant quand on entend les missiles » - L'ancienne star de Manchester United Rio Ferdinand s'exprime sur l'horreur du confinement à Dubaï alors que de « grosses bombes » tombent dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran
Déménager à Dubaï malgré les tensions au Moyen-Orient
L'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand et son épouse Kate ont déménagé aux Émirats arabes unis en août dernier afin de prendre un nouveau départ. Âgé de 47 ans, il s'est installé avec ses enfants Shae, Cree et Tia, rejoignant ainsi une liste croissante de célébrités qui ont choisi Dubaï comme lieu de résidence. Des personnalités de premier plan telles que l'ancien boxeur Amir Khan et l'actrice hollywoodienne Lindsey Lohan avaient déjà fait le même choix, soulignant ainsi le fort attrait de la ville en tant que refuge exclusif et sûr pour les riches et les célèbres.
Cependant, la récente et soudaine escalade des tensions géopolitiques impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis a violemment brisé ce sentiment de sécurité. Le conflit a essentiellement transformé la luxueuse résidence de la famille en un abri de fortune. Au lieu de profiter du style de vie somptueux généralement associé à la cité-État, les Ferdinand se sont retrouvés confrontés à un scénario de confinement sans précédent, les laissant vulnérables et très incertains quant à leur avenir immédiat.
Rio Ferdinand partage son expérience du confinement à Dubaï
S'exprimant ouvertement dans son podcast, Rio Ferdinand Presents, l'icône d'Old Trafford a détaillé les conséquences psychologiques des terrifiantes frappes aériennes. L'ancienne star anglaise a expliqué comment la situation avait perturbé leur vie quotidienne. « Ça a été une semaine différente pour moi, je ne vais pas mentir. Tout d'abord, je suis en pleine forme ce matin, car toute la famille a fait de l'exercice. Un peu comme pendant la Covid, toute la famille fait des choses que nous ne ferions pas habituellement ensemble », a-t-il déclaré.
L'incertitude a pesé lourdement sur Ferdinand. Il a décrit de manière vivante les bruits effrayants qui résonnaient au-dessus de leur maison, admettant : « C'est effrayant quand vous entendez des missiles, des avions et des chasseurs... et que vous entendez de grosses bombes. » Conscient de son rôle crucial, il a ajouté : « Il faut expliquer à vos enfants ce qui se passe et les aider à traverser cette période, ce qui est important, surtout en tant que père de famille. Vous voulez essayer de rester calme.»
Une famille cherche refuge dans un abri de fortune
Alors que le niveau de menace augmentait, la famille Ferdinand a été contrainte de prendre des mesures d'évitement. Les autorités et les protocoles de sécurité les ont incités à se réfugier sous terre. Réfléchissant à ce changement radical, Ferdinand a révélé : « Je dois être honnête, les gars, la situation était un peu effrayante, mais en même temps, bizarrement, je me sentais très en sécurité et protégé. Mon studio est devenu mon bunker. On nous a conseillé de nous réfugier dans le sous-sol... et nous avons dormi ici avec des couettes et tout le nécessaire. »
Sa femme, Kate, a fait part d'une mise à jour qui donne à réfléchir à ses followers sur les réseaux sociaux, avouant que la gravité des attaques l'avait initialement laissée sans voix. Pour rassurer ses fans, l'ancienne personnalité de la télévision a écrit : « Merci pour tous vos messages et désolée pour le silence... Nous sommes en sécurité. Le gouvernement fait un travail formidable pour que cela reste ainsi et malgré ma nervosité, je sens que nous sommes entre de très bonnes mains. »
Gérer la vie familiale pendant les troubles régionaux
Malgré le danger réel, les plus jeunes enfants ont réussi à trouver un côté positif inattendu à cette épreuve terrifiante. À l'abri des dures réalités du conflit géopolitique, les enfants ont considéré l'hébergement d'urgence comme une activité amusante. Comme Kate l'a noté dans son message sincère : « Nous espérons que la soirée sera plus calme ce soir, car la nuit dernière a été très effrayante. Même si Cree et Shae ont adoré, car ils n'arrivaient pas à croire que nous passions tous la nuit dans le sous-sol. »
La situation est d'autant plus compliquée que la famille est répartie sur deux continents. Les fils aînés de Rio, Lorenz et Tate, sont restés au Royaume-Uni pour poursuivre leur carrière de footballeurs, ce qui leur a évité les menaces militaires actives. Pendant ce temps, Ferdinand jongle entre ses obligations médiatiques et la responsabilité de protéger ses plus jeunes enfants à Dubaï. Il s'appuie sur les infrastructures locales et fait preuve d'une grande résilience alors que sa famille traverse une période incroyablement instable au Moyen-Orient.
