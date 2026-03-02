« C'est effrayant quand on entend les missiles » - L'ancienne star de Manchester United Rio Ferdinand s'exprime sur l'horreur du confinement à Dubaï alors que de « grosses bombes » tombent dans le cadre du conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran

L'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand et son épouse Kate ont déménagé aux Émirats arabes unis en août dernier afin de prendre un nouveau départ. Âgé de 47 ans, il s'est installé avec ses enfants Shae, Cree et Tia, rejoignant ainsi une liste croissante de célébrités qui ont choisi Dubaï comme lieu de résidence. Des personnalités de premier plan telles que l'ancien boxeur Amir Khan et l'actrice hollywoodienne Lindsey Lohan avaient déjà fait le même choix, soulignant ainsi le fort attrait de la ville en tant que refuge exclusif et sûr pour les riches et les célèbres.

Cependant, la récente et soudaine escalade des tensions géopolitiques impliquant l'Iran, Israël et les États-Unis a violemment brisé ce sentiment de sécurité. Le conflit a essentiellement transformé la luxueuse résidence de la famille en un abri de fortune. Au lieu de profiter du style de vie somptueux généralement associé à la cité-État, les Ferdinand se sont retrouvés confrontés à un scénario de confinement sans précédent, les laissant vulnérables et très incertains quant à leur avenir immédiat.