« C'est de la folie ! » - Les véritables sentiments des joueurs de Manchester United à l'égard d'Harry Maguire révélés alors que le contrat du défenseur populaire touche à sa fin
Les stars de Manchester United espèrent que Maguire restera à Old Trafford
Selon The Sun, les joueurs de Manchester United ont « clairement exprimé » leur sentiment à l'égard de Maguire et souhaiteraient que le défenseur central expérimenté reste au club et signe un nouveau contrat, prolongeant ainsi son séjour à Old Trafford au-delà de 2026.
Les coéquipiers de Maguire chez les Red Devils seraient « unanimes » pour estimer que le joueur devrait rester au club, appréciant sa contribution sur et en dehors du terrain ainsi que son rôle de mentor auprès des jeunes joueurs de la défense.
Le joueur de 32 ans a connu une période mouvementée à Old Trafford depuis son transfert record de 80 millions de livres sterling (109 millions de dollars) de Leicester City en 2019, qui reste à ce jour le transfert le plus cher jamais payé pour un défenseur. Mais il a connu une sorte de renaissance ces dernières saisons, montrant l'exemple en défense et marquant même des buts victorieux inoubliables contre Lyon, en quarts de finale de la Ligue Europa l'année dernière, et contre Liverpool à Anfield au début de cette saison.
« Ce serait de la folie » - l'avis de l'équipe sur le contrat de Maguire
Une source a confié au Sun ce que pensaient les joueurs de Manchester United à propos de Maguire : « Les joueurs pensent que ce serait de la folie de ne pas lui proposer un nouveau contrat.
Harry a connu beaucoup de hauts et de bas à United, mais il a surmonté toutes ces épreuves et joue très bien actuellement.
Il est très respecté dans le vestiaire et transmet beaucoup de connaissances à certains des jeunes joueurs comme Ayden Heaven et Leny Yoro.
Tout le monde l'apprécie et le respecte, et la majorité des joueurs souhaitent que le club lui propose un contrat. »
Le parcours mouvementé de Maguire à Old Trafford et le retour en force de Carrick
Maguire touche actuellement un salaire hebdomadaire de 190 000 livres sterling et tout nouveau contrat proposé à la star originaire de Sheffield devrait prévoir une réduction salariale significative, éventuellement assortie de primes liées aux performances.
Après avoir brillé à Leicester et lors de la Coupe du monde 2018 avec l'Angleterre, Maguire a décroché un transfert record à Old Trafford et a connu un succès immédiat lors de ses premières saisons au sein du club. Nommé capitaine par Ole Gunnar Solskjaer en 2020, il a ensuite été démis de ses fonctions par Erik ten Hag en 2023 et a failli quitter le club à plusieurs reprises, sous le feu des critiques et de l'attention des médias.
Mais le retour en forme de Maguire et son importance continue en coulisses ont servi d'exemple aux membres moins expérimentés de l'équipe. Plus récemment, Maguire a été nommé homme du match lors de la victoire 3-2 de United à l'extérieur contre Arsenal, leader de la Premier League, et forme un solide partenariat avec Lisandro Martinez sous la houlette de Michael Carrick après son récent retour d'une blessure à la cuisse.
Carrick a déclaré à propos de Maguire après sa performance contre Manchester City, lors de son retour dans l'équipe pour la première fois depuis novembre : « Je pense que cela nous a vraiment donné une base solide avec Licha [Martinez] et Harry. J'ai senti que c'était un match pour acquérir de l'expérience et savoir ce que cela fait. C'était beaucoup demander à H [Maguire] et il faut lui en rendre crédit. Je pense que nous pouvons parfois tenir pour acquis ce que font les joueurs, mais pour lui, jouer aujourd'hui et s'en sortir, c'est formidable.
Je ne vais pas mentir, c'était aussi un pari calculé quant à la durée pendant laquelle il pourrait jouer et s'il pourrait tenir le coup, car il s'est littéralement entraîné pendant deux ou trois jours pendant probablement huit ou neuf semaines, ce qui montre à quel point c'était important pour lui. Je l'ai trouvé fantastique. Lui et Licha ont été très solides en défense et nous ont donné une base sur laquelle nous appuyer. »
L'avenir de Maguire se précisera dans les prochains mois.
Alors que de récentes informations indiquent que Maguire a « de plus en plus de chances » de signer un nouveau contrat à Old Trafford, son avenir se précisera dans les mois à venir, à l'approche d'une fin de saison importante pour son club. Si le défenseur parvient à jouer un rôle clé dans la qualification de son équipe pour la Ligue des champions, les arguments en faveur d'un nouveau contrat pour lui et ses coéquipiers n'en seront que plus solides.
