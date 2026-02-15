« C'est de la folie ! » - Les véritables sentiments des joueurs de Manchester United à l'égard d'Harry Maguire révélés alors que le contrat du défenseur populaire touche à sa fin

Maguire touche actuellement un salaire hebdomadaire de 190 000 livres sterling et tout nouveau contrat proposé à la star originaire de Sheffield devrait prévoir une réduction salariale significative, éventuellement assortie de primes liées aux performances.

Après avoir brillé à Leicester et lors de la Coupe du monde 2018 avec l'Angleterre, Maguire a décroché un transfert record à Old Trafford et a connu un succès immédiat lors de ses premières saisons au sein du club. Nommé capitaine par Ole Gunnar Solskjaer en 2020, il a ensuite été démis de ses fonctions par Erik ten Hag en 2023 et a failli quitter le club à plusieurs reprises, sous le feu des critiques et de l'attention des médias.

Mais le retour en forme de Maguire et son importance continue en coulisses ont servi d'exemple aux membres moins expérimentés de l'équipe. Plus récemment, Maguire a été nommé homme du match lors de la victoire 3-2 de United à l'extérieur contre Arsenal, leader de la Premier League, et forme un solide partenariat avec Lisandro Martinez sous la houlette de Michael Carrick après son récent retour d'une blessure à la cuisse.

Carrick a déclaré à propos de Maguire après sa performance contre Manchester City, lors de son retour dans l'équipe pour la première fois depuis novembre : « Je pense que cela nous a vraiment donné une base solide avec Licha [Martinez] et Harry. J'ai senti que c'était un match pour acquérir de l'expérience et savoir ce que cela fait. C'était beaucoup demander à H [Maguire] et il faut lui en rendre crédit. Je pense que nous pouvons parfois tenir pour acquis ce que font les joueurs, mais pour lui, jouer aujourd'hui et s'en sortir, c'est formidable.

Je ne vais pas mentir, c'était aussi un pari calculé quant à la durée pendant laquelle il pourrait jouer et s'il pourrait tenir le coup, car il s'est littéralement entraîné pendant deux ou trois jours pendant probablement huit ou neuf semaines, ce qui montre à quel point c'était important pour lui. Je l'ai trouvé fantastique. Lui et Licha ont été très solides en défense et nous ont donné une base sur laquelle nous appuyer. »